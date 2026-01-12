कोल्हापूर

Ichalkaranji Election : महापालिकेत महायुतीची सत्ता आली तर विकासासाठी निधीचा ओघ वाढेल; खासदार धैर्यशील माने यांचे इचलकरंजीत आश्वासन

Mahayuti Campaign : महापालिकेत महायुतीची सत्ता आली तर इचलकरंजीच्या विकासाला गती; खासदार माने यांचा दावा, पाणी प्रश्न आणि मूलभूत सुविधांसाठी केंद्र-राज्य निधी महत्त्वाचा; सभेत नेत्यांचे मत
MP Dhairyasheel Mane addressing voters during a Mahayuti corner meeting

सकाळ वृत्तसेवा
इचलकरंजी : ‘केंद्रात आणि राज्यात महायुतीची सत्ता असल्याने मी आणि आमदार राहुल आवाडे शासनाकडून शहराच्या विकासासाठी निधी खेचून आणत आहोत. महापालिकेतही महायुतीची सत्ता आल्यास आम्ही दोघे आणखीन निधी आणू शकतो.

