Ichalkaranji Election : महापालिकेत महायुतीची सत्ता आली तर विकासासाठी निधीचा ओघ वाढेल; खासदार धैर्यशील माने यांचे इचलकरंजीत आश्वासन

इचलकरंजी : 'केंद्रात आणि राज्यात महायुतीची सत्ता असल्याने मी आणि आमदार राहुल आवाडे शासनाकडून शहराच्या विकासासाठी निधी खेचून आणत आहोत. महापालिकेतही महायुतीची सत्ता आल्यास आम्ही दोघे आणखीन निधी आणू शकतो..त्यासाठी तुम्ही सर्व मतदारांनी महायुतीच्या उमेदवारांना महापालिका सभागृहात लोकप्रतिनिधित्व करण्याची संधी द्यावी', असे आवाहन खासदार धैर्यशील माने यांनी केले. .Ichalkaranji Election : जिंकण्याची क्षमता पाहूनच जागा मागा; शिवेंद्रराजे भोसले यांचे मित्रपक्षांना स्पष्ट आवाहन.इचलकरंजी महापालिका सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी प्रभाग चारमधून शिवसेना (शिंदे गट) उमेदवार दिलीप झोळ आणि भाजपचे उमेदवार मोनाली मांजरे, मनीषा कुपटे आणि मनोज हिंगमिरे यांच्या प्रचारार्थ आयोजित कॉर्नर सभेत मार्गदर्शन करताना खासदार माने बोलत होते..'आजवर ज्यांनी काहीच केले नाही ते केवळ विरोधाला विरोध करत बसले आहेत. इचलकरंजीची पाण्याची समस्या आम्हीच दूर करणार आहोत. त्यासाठी विरोधकांना मतदारांनी पाणी पाजून त्यांची जागा दाखवावी', असे आवाहन माजी मंत्री प्रकाश आवाडे व भाजप प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश हाळवणकर यांनी यावेळी केले..Ichalkaranji Municipal : मागणीनुसार जागा न मिळाल्याने बंड; इचलकरंजीत परिवर्तन आघाडीची अधिकृत घोषणा.याप्रसंगी राजाराम पवार, सुनील कोरवी, रियाज जमादार, ब्रिजेश दायमा यांच्यासमवेत भाजप - महायुतीचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते व भागातील नागरिक उपस्थित होते.