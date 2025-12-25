Ichalkaranji Election : पॅनल विरुद्ध पॅनल टाळून ‘मैत्रीपूर्ण’ राजकारण; लोकशाही औपचारिक ठरतेय?

इचलकरंजी : इचलकरंजी महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. एका बाजूला पक्षांतर्गत मोठ्या घडामोडी घडत असताना दुसऱ्या बाजूला मात्र एक नवा ट्रेंड येताना दिसत आहे. .सध्या इचलकरंजी महापालिकेच्या निवडणुकीमध्ये मैत्रीपूर्ण लढतीचा वाढता प्रयोग होताना दिसत आहे. अद्याप उमेदवारी निश्चित नसतानाही उमेदवार विरोधकांसोबत गाठीभेटी करीत असल्याच्या चर्चा रंगू लागल्या आहेत. .Ichalkaranji Muncipal : इचलकरंजीत भाजपची कसोटी; नवे-जुने संघर्षामुळे निवडणूक रंगात.इचलकरंजी शहरातील राजकारणावर छाप असणाऱ्या जांभळे गटाने आपले प्रभुत्व असलेल्या प्रभागामध्ये काही लढती मैत्रीपूर्ण पद्धतीने पार पाडण्याचा प्रयत्न पूर्वीपासून सुरू केल्याचे बोलले जात होते. सुरुवातीला हा प्रयोग मोजक्या प्रभागापुरताच मर्यादित असल्याचे मानले जात होते; मात्र आता हा ट्रेंड इचलकरंजीतील अन्य प्रभागांमध्येही झपाट्याने पसरताना दिसत आहे..पक्षाकडून अधिकृत उमेदवारी अद्याप जाहीर झालेली नसतानाही अनेक इच्छुक उमेदवारांनी पॅनल टू पॅनल संघर्ष टाळून आपली उमेदवारी सुरक्षित करण्याचे प्रयत्न करीत असल्याची चर्चा होत आहे. अशा परिस्थितीमुळे निवडणूक म्हणजे लोकशाहीतील प्रक्रिया न राहता ती केवळ औपचारिकता बनत चालली आहे की काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे..सध्या शहरात सुरू असलेल्या अशा वातावरणामुळे काही प्रभागांत तर निवडणूक होण्यापूर्वीच निकाल लागल्याचा भ्रम उमेदवारांमध्ये निर्माण झाल्याचे चित्र दिसून येत आहे. मतदारांपर्यंत पोहोचण्याऐवजी अंतर्गत गणिते, गट-तटांचे समीकरण आणि मैत्रीपूर्ण समझोते यावरच भर दिला जात आहे..दरम्यान, मतदारांना पर्याय न मिळणे, विकासाच्या मुद्द्यांवर चर्चा न होणे आणि राजकारण काही मोजक्या गटांपुरते सीमित होणे, हे सारे मतदारांना विचार करण्यास भाग पाडणारे आहे, तर निवडणूक म्हणजे केवळ सत्ता टिकवण्याचे साधन नाही, असे राजकीय जाणकारांकडून स्पष्ट करण्यात येत आहे. शहराच्या भविष्यासाठी निर्णय.इचलकरंजी शहराने यापूर्वी अनेकदा जागरुक मतदारसंघ म्हणून ओळख निर्माण केली आहे. त्यामुळे येणाऱ्या निवडणुकीत मतदारांनी केवळ समीकरणांवर नव्हे, तर उमेदवारांच्या कामगिरीवर, दृष्टिकोनावर आणि शहराच्या भविष्यासाठीच्या भूमिकेवर निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा राजकीय तज्ज्ञांकडून व्यक्त होत आहे..कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रममहापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सुरू झालेल्या मैत्रीपूर्ण लढतींच्या चर्चांमुळे कार्यकर्ते संभ्रमात सापडले आहेत. एकीकडे पक्षनिष्ठेने काम करायचे की, दुसरीकडे वरिष्ठ पातळीवर झालेल्या समझोत्यानुसार शांत राहायचे, असा प्रश्न कार्यकर्त्यांना पडला आहे. निवडणूक प्रक्रियेतील त्यांची भूमिका प्रेक्षकांची बनत चालली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.