कोल्हापूर

Ichalkaranji Eleaction : इचलकरंजी महापालिकेसाठी महायुतीवर शिक्कामोर्तब; जागावाटपाचा निर्णय पुढील टप्प्यात होणार - प्रकाश आबिटकर

Seat Sharing Decision to Be Taken in Next Phase : इचलकरंजी महापालिकेच्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी महायुती म्हणून एकत्र लढण्याचा निर्णय अंतिम, स्थानिक पातळीवरील सकारात्मक चर्चेनंतर लवकरच जागावाटपाचा फॉर्म्युला जाहीर होणार.
Seat Sharing Decision to Be Taken in Next Phase

Seat Sharing Decision to Be Taken in Next Phase

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

इचलकरंजी : महापालिकेच्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी एकत्रित निवडणूक लढविण्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, माजी मंत्री प्रकाश आवाडे, माजी आमदार सुरेश हाळवणकर, आमदार राहुल आवाडे, शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख रवींद्र माने यांच्या उपस्थितीत आज झालेल्या बैठकीत याबाबत सविस्तर चर्चा झाली.

Loading content, please wait...
Kolhapur
political
election
Ichalkaranji
Muncipal corporation
Mahayuti
Political Accountability

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com