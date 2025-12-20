Ichalkaranji Eleaction : इचलकरंजी महापालिकेसाठी महायुतीवर शिक्कामोर्तब; जागावाटपाचा निर्णय पुढील टप्प्यात होणार - प्रकाश आबिटकर

इचलकरंजी : महापालिकेच्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी एकत्रित निवडणूक लढविण्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, माजी मंत्री प्रकाश आवाडे, माजी आमदार सुरेश हाळवणकर, आमदार राहुल आवाडे, शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख रवींद्र माने यांच्या उपस्थितीत आज झालेल्या बैठकीत याबाबत सविस्तर चर्चा झाली..पुढील टप्प्यात जागा वाटपाचा निर्णय होईल, असे पालकमंत्री आबिटकर यांनी पत्रकारांना सांगितले. इचलकरंजी महापलिका निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा दिवस जवळ येत आहे. .Kolhapur Election : कोल्हापूर–इचलकरंजी महापालिकेत महायुतीवर शिक्कामोर्तब; भाजप-शिवसेना-राष्ट्रवादी एकत्र, निवडणूकची रणधुमाळी सुरू.त्यामुळे राजकीय हालचाली गतिमान होत असून, उमेदवारी निश्चितीला वेग आला आहे. विशेषतः महायुती करण्याबाबत चर्चा सुरू झाल्या आहेत; पण इच्छुकांची मोठी संख्या आणि घटक पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी आणि शिवसेना यांच्याकडून मागणी करण्यात आलेल्या जागांची मोठी संख्या यामुळे महायुतीसमोर पेच निर्माण झाला आहे..गुरुवारी भाजप-राष्ट्रवादी यांच्यात चर्चा झाली होती; तर आज सांयकाळी अचानक पालकमंत्री आबिटकर इचलकरंजीत दाखल झाले. डीकेटीई संस्थेतील एका बंद खोलीत पालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. .Kolhapur News: महायुतीतील मित्रपक्षांत धुसफूस, ‘इनकमिंग’वरून नाराजी; जागा वाटप फॉर्म्युला अनिश्चित.सुमारे अर्धा तास झालेल्या या बैठकीत शिवसेना-भाजप युती करण्यासह जागा वाटपाबाबत चर्चा झाल्याचे सांगण्यात आले. ही चर्चा सकारात्मक झाली असून, आता पुढील टप्प्यात जागा वाटप होईल, असा विश्वास पालकमंत्री आबिटकर यांनी पत्रकारांशी बोलताना केला..पालकमंत्री पाटील म्हणाले, महायुती म्हणून निवडणूक लढण्याचा निर्णय राज्य पातळीवर झाला आहे. कोल्हापूर किंवा इचलकरंजी महापालिका निवडणुकींत महायुतीचा भगवा झेंडा पालिकेवर फडकवायचा आहे. .त्यादृष्टीने आम्ही पुढे चाललो आहोत. स्थानिक पातळीवर आज आम्ही चर्चा केली आहे. अत्यंत सकारात्मक झालेल्या या चर्चेनंतर जागा वाटपाचा फॉर्म्युलाही लवकरच जाहीर करण्यात येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.