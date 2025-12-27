कोल्हापूर

Ichalkaranji Municipal : इचलकरंजी महापालिका निवडणुकीत तिसऱ्या दिवशीही शून्य अर्ज; मात्र अर्ज विक्रीचा विक्रम

Delay Due to Pending Party Candidate Lists : इचलकरंजी महापालिका निवडणुकीसाठी तिसरा दिवस उजाडूनही एकाही उमेदवाराने अर्ज दाखल न केल्याने निवडणूक प्रक्रियेतील शांतता लक्षवेधी ठरत आहे
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

इचलकरंजी : इचलकरंजी महापालिका निवडणुकीसाठी तिसऱ्या दिवशीही एकही उमेदवारी अर्ज दाखल झाला नाही; मात्र उमेदवारी अर्ज घेऊन जाण्यासाठी चारही प्रभाग समिती कार्यालयात आजही गर्दी झाली होती. आज दिवसभरात ३२३ इतक्या विक्रमी अर्जांची विक्री झाली आहे.

Kolhapur
political
election
administration
Ichalkaranji
Muncipal corporation

