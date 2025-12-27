Ichalkaranji Municipal : इचलकरंजी महापालिका निवडणुकीत तिसऱ्या दिवशीही शून्य अर्ज; मात्र अर्ज विक्रीचा विक्रम

इचलकरंजी : इचलकरंजी महापालिका निवडणुकीसाठी तिसऱ्या दिवशीही एकही उमेदवारी अर्ज दाखल झाला नाही; मात्र उमेदवारी अर्ज घेऊन जाण्यासाठी चारही प्रभाग समिती कार्यालयात आजही गर्दी झाली होती. आज दिवसभरात ३२३ इतक्या विक्रमी अर्जांची विक्री झाली आहे..इचलकरंजी महापालिका निवडणुकीसाठी आज अखेर एकाही पक्षाने उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध केलेली नाही. त्यामुळे उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यास विलंब होत आहे. तीन दिवसांत एकही उमेदवारी अर्ज दाखल झालेला नाही..Ichalkaranji Election : दोन दिवसांत एकही उमेदवारी अर्ज दाखल नाही; मात्र इचलकरंजीत अर्जांसाठी प्रचंड झुंबड .उद्या (ता. २७) भाजपची यादी जाहीर होणार आहे. त्यानंतरच उमेदवारी भरण्यासाठी गती येणार आहे. भाजपतर्फे उमेदवारी निश्चित झालेल्यांनी कागदपत्रे तयार ठेवली आहेत. पक्षादेश आल्यानंतर शक्ती प्रदर्शन करीत उमेदवारी अर्ज दाखल केले जाण्याची शक्यता आहे. .उद्या (ता.२७) निवडणूक विभागाचे कामकाज सुरूच राहणार आहे. त्यामुळे उमेदवारी अर्ज दाखल करता येणार आहेत..Ichalkaranji Muncipal : इचलकरंजीत निवडणूक रणधुमाळीची नांदी; उमेदवारी अर्जासाठी चार प्रभाग कार्यालयात तुफान गर्दी.दरम्यान, आज दिवसभरात एकूण ३२३ उमेदवारी अर्जांची विक्री करण्यात आली. शासकीय सुटी वगळून गेल्या तीन दिवसांत ६८६ अर्ज इच्छुकांनी घेऊन गेले आहेत. अर्ज घेऊन जाण्यासाठी आज चारही प्रभाग समिती कार्यालयात वर्दळ होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.