Ichalkaranji Election : चार प्रभाग कार्यालयांत उमेदवारी अर्ज; इचलकरंजी महापालिका निवडणुकीची तयारी पूर्ण

इचलकरंजी : इचलकरंजी महापालिका निवडणुकीसाठी चार प्रभाग समिती कार्यालयात उमेदवारांना अर्ज भरण्याची सोय करण्यात आली आहे. त्यानुसार संबंधित प्रभाग निश्चित करण्यात आले आहेत, अशी माहिती निवडणूक अधिकारी तथा आयुक्त पल्लवी पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली..निवडणुकीच्या प्रशासकीय कामकाजासाठी १७५ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. ना हरकत दाखला देण्यासाठी कर विभागात एक खिडकीची सोय केली आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. यावेळी अतिरिक्त आयुक्त सुषमा कोल्हे, उपायुक्त नंदू परळकर, अशोक कुंभार, विजय राजापुरे उपस्थित होते. .प्रथमच होणाऱ्या महापालिका निवडणुकीसाठी २ लाख ४८ हजार ९०७ इतके मतदार असणार आहेत. यामध्ये १ लाख २५ हजार ६७२ पुरुष, १ लाख २३ हजार १८० स्त्रिया आणि ५५ इतर मतदार आहेत. निवडणुकीसाठी ३०२ मतदान केंद्रे असणार आहेत. .इच्छुक उमेदवारांना त्यांच्या जवळच्या प्रभाग समिती कार्यालयामध्ये उमेदवारी अर्ज भरता येणार आहे. त्याच कार्यालयामध्ये उमेदवारी अर्ज ठेवण्यात आला आहे. यासाठी ४ प्रभाग समिती कार्यालये निश्चित करण्यात आली आहेत. .त्या ठिकाणी ५ निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच ५ सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी असणार आहे. यामध्ये १ राखीव निवडणूक निर्णय अधिकारीही असणार आहेत..राजीव गांधी भवन येथे मतमोजणी होणार आहे. येथूनच मतदान यंत्राचे वितरणही करण्यात येणार आहे. निवडणुकीसाठी तब्बल २१ झोनल ऑफिसर कामकाज पाहणार असून, त्यामध्ये ४ अधिकारी राखीव असतील. .तसेच स्थिर पाहणी, चित्रीकरण व भरारी अशी प्रत्येकी ४ पथके असणार आहेत. निवडणुकीच्या कामासाठी २३ पथके तयार करण्यात आली आहेत. निवडणूक प्रक्रियेची माहिती देण्यासाठी उद्या (ता. १८) सकाळी ११ वाजता राजकीय पक्ष व इच्छुकांची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. निवडणुकीच्या माहिती पुस्तिका १०० रुपयांमध्ये उपलब्ध करण्यात आली असल्याचे आयुक्त पाटील यांनी सांगितले..उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी प्रभाग समिती कार्यालये अशीकार्यालय ठिकाण समाविष्ट प्रभाग निवडणूक निर्णय अधिकारी अ जुनी नगरपालिका इमारत ८, ९, १३, १६ वर्षा सिंघणब भारतमाता विद्यामंदिर, शाहू पुतळा परिसर १०, १२, १४, १५ बाबासाहेब वाघमोडेक बाळासाहेब माने भवन ४, ५, ६, ११ ओमप्रकाश यादवड राजीव गांधी विद्यामंदिर, शहापूर १, २, ३, ७ जयंत उगले.आचारसंहितेचे पालन करण्याच्या सक्त सूचनानिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सर्व शासकीय विभागांची बैठक घेण्यात आली आहे. त्यामध्ये आदर्श आचारसंहितेचे काटेकोरपणे पालन करण्याच्या सक्त सूचना सर्वांना देण्यात आल्या आहेत. यासंदर्भात तक्रार करण्यासाठी टोल फ्री नंबर व व्हॉट्स् अॅप नंबर सक्रिय केला जाणार असल्याचे आयुक्त पाटील यांनी सांगितले.. दृष्टिक्षेपातपुरुष मतदार १,२५,६७२महिला मतदार १,२३,१८०एकूण मतदार २,४८,९०७मतदान केंद्रे ३०२प्रभाग समिती कार्यालये ४.निवडणूक अधिकारी १निवडणूक निर्णय अधिकारी ५ (१ राखीव)सहायक निर्णय अधिकारी ५ (१ राखीव)एकूण कर्मचारी १६००झोनल अधिकारी २१ (४ राखीव)निवडणूक पथके २३स्थिर पाहणी पथके ४चित्रीकरण पथके ४भरारी पथके ४