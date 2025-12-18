कोल्हापूर

Ichalkaranji Election : चार प्रभाग कार्यालयांत उमेदवारी अर्ज; इचलकरंजी महापालिका निवडणुकीची तयारी पूर्ण

Election Management and Monitoring Teams : चार प्रभाग समिती कार्यालयांतून उमेदवारी अर्ज भरण्याची व स्वीकारण्याची स्वतंत्र व्यवस्था निवडणूक प्रक्रियेसाठी २१ झोनल अधिकारी व २३ विविध पथकांची नियुक्ती; आदर्श आचारसंहिता पालनासाठी तक्रार निवारण यंत्रणा व टोल फ्री क्रमांक सुरू होणार
सकाळ वृत्तसेवा
इचलकरंजी : इचलकरंजी महापालिका निवडणुकीसाठी चार प्रभाग समिती कार्यालयात उमेदवारांना अर्ज भरण्याची सोय करण्यात आली आहे. त्यानुसार संबंधित प्रभाग निश्‍चित करण्यात आले आहेत, अशी माहिती निवडणूक अधिकारी तथा आयुक्त पल्लवी पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

