Ichalkaranji Muncipal : इचलकरंजीत निवडणूक रणधुमाळीची नांदी; उमेदवारी अर्जासाठी चार प्रभाग कार्यालयात तुफान गर्दी

Heavy Rush at Ward Committee Offices : उमेदवारी अर्ज विक्रीला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; चारही प्रभाग कार्यालयात दिवसभर गर्दी, ना हरकत दाखल्यांमुळे महापालिकेच्या तिजोरीत कोट्यवधींची भर. मीडिया व सोशल मीडियावर नियंत्रणासाठी प्रमाणन समिती सक्रिय
सकाळ डिजिटल टीम
इचलकरंजी : महापालिका निवडणुकीसाठी आज उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यास प्रारंभ झाला. पहिल्या दिवशी एकही उमेदवारी अर्ज दाखल झालेला नाही, मात्र चारही प्रभाग समिती कार्यालयात उमेदवारी अर्ज घेऊन जाण्यासाठी दिवसभर मोठी वर्दळ वाढली होती. दिवसभरात एकूण १६२ उमेदवारी अर्जांची विक्री करण्यात आली. सर्वाधिक अर्जांची प्रभाग समिती कार्यालय अ (जुनी पालिका) येथून विक्री झाली आहे.

