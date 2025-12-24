Ichalkaranji Muncipal : इचलकरंजीत निवडणूक रणधुमाळीची नांदी; उमेदवारी अर्जासाठी चार प्रभाग कार्यालयात तुफान गर्दी

इचलकरंजी : महापालिका निवडणुकीसाठी आज उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यास प्रारंभ झाला. पहिल्या दिवशी एकही उमेदवारी अर्ज दाखल झालेला नाही, मात्र चारही प्रभाग समिती कार्यालयात उमेदवारी अर्ज घेऊन जाण्यासाठी दिवसभर मोठी वर्दळ वाढली होती. दिवसभरात एकूण १६२ उमेदवारी अर्जांची विक्री करण्यात आली. सर्वाधिक अर्जांची प्रभाग समिती कार्यालय अ (जुनी पालिका) येथून विक्री झाली आहे..आजपासून उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यास सुरुवात झाली. त्यासाठी आवश्यक सर्व तयारी प्रशासनाकडून केली होती. चारही प्रभाग समितीच्या परिसरातील रस्ते बॅरिकेडस् लावून बंद केले होते. प्रत्यक्षात मात्र आज एकही उमेदवारी अर्ज दाखल झाला नाही, मात्र सर्वच प्रभाग कार्यालयात उमेदवारी अर्ज घेऊन जाण्यासाठी मोठी गर्दी झाली होती. .Ichalkaranji Election : इचलकरंजीत निवडणुकीची लगीनघाई; आजपासून उमेदवारी अर्ज भरण्यास सुरुवात.आवश्यक शुल्क घेऊन उमेदवारांच्या नावांची नोंद करीत उमेदवारी अर्ज देण्यात येत होते. काही जणांनी कायदे तज्ज्ञांसह उपस्थिती लावून उमेदवारी अर्जासोबत सादर करावयाच्या कागदपत्रांची माहिती जाणून घेतली. प्रभाग कार्यालयाच्या परिसरात पोलिस बंदोबस्त ठेवला आहे. .महापालिका झाली मालामाल, दिवसभरात ५६ लाख जमानिवडणुकीसाठी महापालिकेची कोणतीही देणी नसल्याबाबतचा ना हरकत दाखला जोडावा लागतो. हा दाखला काढण्यासाठी आज एक खिडकी विभागात मोठी गर्दी उसळली होती. मंगळवारी दिवसभरात २७७ ना हरकत दाखले देण्यात आले. .Ichalkaranji Muncipal Corporation : इचलकरंजीत मतदार यादीवर हरकतींचा पाऊस; अखेरच्या दिवशी तब्बल १७८ नागरिकांची धावपळ!.त्यातून तब्बल ५६ लाख ५३ हजारांची वसुली झाली. ही एका दिवसांतील वसुली असून, आतापर्यंत ५५६ ना हरकत दाखले देण्यात आले आहेत. यातून आतापर्यंत महापालिकेच्या तिजोरीत ९५ लाख २८ हजारांची रक्कम जमा झाली आहे. ना हरकत दाखला देताना संपूर्ण घरफाळा, पाणीपट्टी, शास्ती आदी रक्कम भरून घेतली जात आहे..माध्यम प्रमाणन संनियंत्रण समिती कार्यान्वितमहापालिका निवडणुकीच्या अनुषंगाने माध्यम प्रमाणन संनियंत्रण समिती कार्यान्वित केली आहे. निवडणूक अधिकारी पल्लवी पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच जणांची ही समिती असणार आहे. या समितीच्या नियंत्रणाखाली मीडिया व संपर्क कक्षासह सोशल मीडिया कक्षाचा समावेश असणार आहे. उमेदवारांच्या जाहिरातीचे प्रमाणिकरण करण्याचे काम समिती करणार आहे. महापालिका मुख्यालयात याबाबतचा स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे.उमेदवारी अर्ज विक्री .दृष्टिक्षेप जुनी पालिका इमारत ६७ राजर्षी शाहू पुतळा ४६ बाळासाहेब माने भवन २२ शहापूर शहापूर २७ .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.