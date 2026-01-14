कोल्हापूर

Ichalkaranji Election : इचलकरंजीत पोलिसांचे पथसंचलन; महापालिका निवडणुकीपूर्वी शहरात कडेकोट बंदोबस्त

Special Surveillance : महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर इचलकरंजीत प्रमुख मार्गांवर पोलिसांचे पथसंचलन, शांततापूर्ण मतदानासाठी गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या १६५ जणांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई
Police personnel conducting a route march in Ichalkaranji ahead of municipal elections.

Police personnel conducting a route march in Ichalkaranji ahead of municipal elections.

इचलकरंजी : महापालिका निवडणुकीचा प्रचार संपण्याआधी पोलिसांनी सतर्कतेचा इशारा देत शहरातील प्रमुख मार्गांवरून पथसंचलन केले. मतदान व मतमोजणीच्या दिवशी कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी नागरिकांना सहकार्याचे आवाहन केले आहे.

