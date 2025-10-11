कोल्हापूर

Ichalkaranji Election इचलकरंजी महापालिकेसाठी ठाकरे गट वेगळी चूल मांडणार; 'मविआ'ची डोकेदुखी वाढण्याची शक्यता, 'या' नेत्याच्या इशाऱ्याने चर्चेला उधाण

Ichalkaranji Municipal Election, Shiv Sena UBT : इचलकरंजी महापालिकेच्या निवडणुकीत शिवसेनेला सन्मानपूर्वक जागा मिळाल्या नाहीत, तर पक्ष स्वबळावर लढेल, असा इशारा वैभव उगळे यांनी बैठकीत दिला.
  1. इचलकरंजी निवडणुकीत शिवसेनेला सन्मानपूर्वक जागा देण्याची मागणी

  2. महाविकास आघाडीकडे शिवसेनेचा स्वबळावर लढण्याचा इशारा

  3. वैभव उगळे यांनी बैठकीत कार्यकर्त्यांना निवडणुकीसाठी सज्ज राहण्याचे केले आवाहन

इचलकरंजी : आगामी होऊ घातलेल्या इचलकरंजी महापालिकेच्या निवडणुकीत (Ichalkaranji Municipal Election 2025) महाविकास आघाडीतून शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाला सन्मानपूर्वक जागा मिळाल्या नाही, तर स्वबळावर लढण्याचा इशारा शिवसेना जिल्हाप्रमुख वैभव उगळे यांनी आज झालेल्या शिवसेना इचलकरंजी शहर कार्यालयात पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत बोलताना दिला.

