Ichalkaranji Election इचलकरंजी महापालिकेसाठी ठाकरे गट वेगळी चूल मांडणार; 'मविआ'ची डोकेदुखी वाढण्याची शक्यता, 'या' नेत्याच्या इशाऱ्याने चर्चेला उधाण

इचलकरंजी निवडणुकीत शिवसेनेला सन्मानपूर्वक जागा देण्याची मागणीमहाविकास आघाडीकडे शिवसेनेचा स्वबळावर लढण्याचा इशारावैभव उगळे यांनी बैठकीत कार्यकर्त्यांना निवडणुकीसाठी सज्ज राहण्याचे केले आवाहन.इचलकरंजी : आगामी होऊ घातलेल्या इचलकरंजी महापालिकेच्या निवडणुकीत (Ichalkaranji Municipal Election 2025) महाविकास आघाडीतून शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाला सन्मानपूर्वक जागा मिळाल्या नाही, तर स्वबळावर लढण्याचा इशारा शिवसेना जिल्हाप्रमुख वैभव उगळे यांनी आज झालेल्या शिवसेना इचलकरंजी शहर कार्यालयात पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत बोलताना दिला..इचलकरंजी येथे आगामी महापालिकेच्या निवडणुकीसंदर्भात पदाधिकारी व निवडणूक लढवणाऱ्या इच्छुकांशी संवाद साधण्यासाठी जिल्हाप्रमुख उगळे यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये बैठक आयोजित केली होती..Bihar Election 2025 : पैसे वाटल्याचा व्हिडिओ व्हायरल; पप्पू यादव अडचणीत, प्रकरणाची गंभीर दखल घेत निवडणूक आयोगाची कारवाई.या बैठकीत बोलताना उगळे म्हणाले, इचलकरंजीच्या 16 प्रभागांमध्ये शिवसेनेची ताकद असून ज्यावेळी निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होईल व महाविकास आघाडीची बैठक होईल, त्यामध्ये शिवसेनेला सन्मानपूर्वक जागा आघाडीमधून मिळाव्यात, या मागणीसाठी पदाधिकाऱ्यांनी जोर धरावा व जास्तीत जास्त जागा शिवसेनेच्या पदरात पाडून घ्याव्यात, असेही जिल्हाप्रमुख म्हणाले..या बैठकीस शिवसेना तालुकाप्रमुख आनंद शेट्टी, शिवसेना शहरप्रमुख सयाजीराव चव्हाण, उपतालुकाप्रमुख दिनकर अनुसे, माजी उपजिल्हाप्रमुख मलकारी लवटे, माजी शहरप्रमुख धनाजी मोरे, युवा सेना जिल्हाधिकारी शिवाजी पाटील, महिला आघाडी जिल्हा संघटिका मंगल चव्हाण, उपजिल्हा संघटिका मंगल मुसळे, उपशहर प्रमुख मनोज भाट, गणेश जंगटे, राजू मोकाशी, संतोष गौंड, महिला आघाडीच्या शोभा गोरे, लक्ष्मी बुरले आदी पदाधिकारी तर इच्छुक उमेदवार रतन वाझे, अविनाश वासुदेव, अभिजीत लोले, लक्ष्मण पाटील, दत्तात्रय साळुंखे, दीपक पारखे, सतीश लाटणे, शिवाजी पाटील, संजय पाटील, भारत पवार, दिगंबर शेळके उपस्थित होते..