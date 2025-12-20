कोल्हापूर

Ichalkaranji Election : इचलकरंजीत विरोधकांची मोठी मोट बांधणी; १० पक्षांची ‘शिव–शाहू विकास आघाडी’ एकाच चिन्हावर लढणार

Shiv–Shahu Vikas Aghadi : महाविकास आघाडी आता ‘शिव–शाहू विकास आघाडी’ या नव्या नावाने इचलकरंजी महापालिका निवडणुकीत उतरून विरोधकांची ताकद एकवटणार आहे.काँग्रेसपासून डाव्या व प्रादेशिक पक्षांपर्यंत दहा घटक पक्ष एकत्र येत एकाच चिन्हावर निवडणूक लढवणार असून संयुक्त प्रचाराची रणनिती आखली जात आहे.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
इचलकरंजी : महाविकास आघाडी आता शिव-शाहू विकास आघाडी म्हणून इचलकरंजी महापालिका निवडणूक रिंगणात उतरणार आहे. या आघाडीत मँचेस्टर आघाडीसह एकूण दहा पक्षांचा समावेश आहे. याबाबतची घोषणा आज केली. काँग्रेस भवनमध्ये या आघाडीचा नावाचे अनावरण करण्यात आले.

