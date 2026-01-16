कोल्हापूर

Ichalkaranji Voting : मतदानाचा टक्का वाढवण्यासाठी उमेदवारांची धावपळ; सायंकाळी केंद्रे गजबजली

Municipal Election : सकाळच्या सत्रात कमी मतदानामुळे उमेदवार आणि कार्यकर्त्यांमध्ये चिंता वाढली,मतदार उदासीनता आणि कामाचा ताण यांचा मतदानाच्या टक्केवारीवर परिणाम
Voters queue up at an Ichalkaranji polling station as turnout improves in the afternoon.

Voters queue up at an Ichalkaranji polling station as turnout improves in the afternoon.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

इचलकरंजी : इचलकरंजी महापालिका निवडणुकीतील मतदान प्रक्रियेला सकाळी सात वाजता सुरुवात झाली असली तरी प्रारंभी मतदारांचा अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. सकाळपासूनच अनेक प्रभागांत मतदान केंद्रांवर शुकशुकाटाचे वातावरण होते. तर शहरातील बहुतांशी केंद्रात दुपारी १२ पर्यंत मतदानाची गती अत्यंत संथ राहिली.

Loading content, please wait...
Kolhapur
political
Ichalkaranji
Voters
Muncipal corporation
Voting
Vote
Political Accountability
local government response
local governance elections
Ichalkaranji municipal elections

Related Stories

No stories found.