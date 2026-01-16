Ichalkaranji Voting : मतदानाचा टक्का वाढवण्यासाठी उमेदवारांची धावपळ; सायंकाळी केंद्रे गजबजली

इचलकरंजी : इचलकरंजी महापालिका निवडणुकीतील मतदान प्रक्रियेला सकाळी सात वाजता सुरुवात झाली असली तरी प्रारंभी मतदारांचा अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. सकाळपासूनच अनेक प्रभागांत मतदान केंद्रांवर शुकशुकाटाचे वातावरण होते. तर शहरातील बहुतांशी केंद्रात दुपारी १२ पर्यंत मतदानाची गती अत्यंत संथ राहिली..निवडणूक प्रशासनाच्या नोंदीनुसार सकाळी ९.३० पर्यंत केवळ ७.८८ टक्के, तर ११.३० वाजता १८.५७ टक्के मतदान झाले होते. शहरातील नागरी प्रश्न, विकासाची आश्वासने आणि राजकीय वातावरण तापलेले असतानाही मतदारांनी मतदानाकडे पाठ फिरवल्याचे चित्र दिसून आले. .Ichalkaranji Municipal Election Results : इचलकरंजीत भाजप-शिवशाहू आघाडीमध्ये काटे की टक्कर; चुरशीच्या लढतीत दोन्ही पक्षाचे ४-४ उमेदवार विजयी.वाढती उदासीनता, कामाचा ताण, तसेच निवडणुकांबाबत निर्माण झालेली अनास्थाही यामुळे नागरिकांनी उदासीनता असल्याची चर्चा सुरू होती. मात्र, दुपारी १.३० वाजल्यानंतर परिस्थितीत काहीशी सुधारणा दिसून आली. .या वेळेपर्यंत मतदानाची टक्केवारी ३१.२९ टक्क्यांवर पोहोचली. तर ३.३० पर्यत ४६.२३ टक्के मतदान झाले होते. तरीही ही अपेक्षित टक्केवारी नव्हती. त्यामुळे अनेक उमेदवार आणि त्यांच्या समर्थकांनी थेट मैदानात उतरण्याचा निर्णय घेतला. .Ichalkaranji Election : पहिली महापालिका निवडणूक, पण वातावरण तणावपूर्ण; इचलकरंजीत उत्साहासोबत ईर्ष्या अन् वादावादीचा खेळ.उमेदवारांनी स्वतः प्रभागात फेरफटका मारत मतदारांशी संवाद साधला. घरोघरी जाऊन मतदानाचे आवाहन करत मतदान करण्याची विनंती केली. दुपारनंतर मतदान केंद्रांवर हळूहळू मतदारांची गर्दी वाढू लागली..सकाळी ओस पडलेली मतदान केंद्रे सायंकाळच्या दिशेने गजबजू लागली. मतदारांनी घराबाहेर पडत आपला मतदानाचा हक्क बजावण्यास सुरुवात केल्याने निवडणूक प्रक्रियेला काही प्रमाणात गती मिळाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.