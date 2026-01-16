Ichalkaranji Election : पहिली महापालिका निवडणूक, पण वातावरण तणावपूर्ण; इचलकरंजीत उत्साहासोबत ईर्ष्या अन् वादावादीचा खेळ

इचलकरंजी : येथील महापालिकेच्या झालेल्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी आज शेवटपर्यंत उमेदवार, कार्यकर्ते यांच्यात मतदारांना बाहेर काढण्याठी मोठी चुरस होती. महापालिका स्थापनेनंतर पहिलीच निवडणूक होती..त्यामुळे उत्साहही होता. काही ठिकाणी प्रचंड ईर्ष्याही दिसून आली. तर अनेक ठिकाणी परस्पर विरोधी उमेदवारांच्या समर्थकांत किरकोळ वादावादीचे प्रकार घडले. यावेळी पोलिसांनी केलेल्या हस्तक्षेपामुळे वेळीच परिस्थिती नियंत्रणाखाली आली. सकाळच्या सत्रात मतदानाचा वेग कमी होता. सायंकाळी मात्र अनेक केंद्रांवर मतदारांनी गर्दी केली होती..Kolhapur Election : दहा वर्षांनंतरचा महापालिका रणसंग्राम; याद्यांत गोंधळ, रांगा आणि राजकीय इर्ष्येमुळे चुरशीच्या मतदानाचा थरार.एकूण १६ प्रभागांतील ६५ जागांसाठी ही निवडणूक झाली. २३० उमेदवारांचे भवितव्य आज मतदान यंत्रणात बंद झाले आहे. शुक्रवारी (ता. १६) सकाळी १० वाजता राजीव गांधी सांस्कृतिक भवन येथे मतमोजणी होणार आहे. त्याच्या निकालानंतर नवे कारभारी कोण? असणार हे स्पष्ट होणार आहे..शहरातील ३०२ मतदान केंद्रांवर महापालिका निवडणुकीसाठी सकाळी ७.३० वाजता मतदान सुरू झाले. सायंकाळी ५.३० वाजता मतदानाची वेळ संपली. पण, सायंकाळी अनेक मतदान केंद्रांवर रांगा लागल्या होत्या. उशिरापर्यंत अनेक केंद्रांत मतदानाची प्रक्रिया सुरू होती..Ichalkaranji Election : जाहीर प्रचार थांबला, पण राजकारण थांबले नाही; इचलकरंजीत शक्तिप्रदर्शनानंतर छुप्या जोडण्यांचा खेळ सुरू.सकाळी मतदानाची प्रक्रिया सुरू झाली. काही केंद्रांवर मतदारांची रांग दिसत होती, तर अनेक केंद्रांवर अगदी तुरळक गर्दी दिसत होती. काही केंद्रांवर प्रतिस्पर्धी उमेदवारांच्या समर्थकांत वादावादी झाली. तांबेमाळ येथील शाळेसमोर जमलेल्या जमावाला पोलिसांनी पांगवले. .सरस्वती हायस्कूल परिसरात शिव-शाहू आघाडी आणि भाजपच्या कार्यकर्त्यांत वादावादी झाली. या ठिकाणी एका उमेदवाराच्या नावेवाइकाला जबर मारहाण केली. अशाच प्रकारचा प्रकार प्रभाग पाचमधील जवाहरनगर परिसरात घडला. शिवसेना (ठाकरे गट) व भाजप कार्यकर्त्यांत पैसे वाटण्याच्या आरोपावरून वाद झाला..पोलिस अधीक्षकांची मतदान केंद्रांना भेटपोलिस अधीक्षक योगेशकुमार गुप्ता यांना शहरातील विविध मतदान केंद्रांना भेटी दिल्या. यावेळी त्यांनी मतदान केंद्रांवरील बंदोबस्ताचा आढावा घेतला. .मतदार संख्यापुरुष मतदार = १२५६७२महिला मतदार = १२३१८०इतर मतदार = ५५एकूण मतदार = २४८९०७.क्षणचित्रे९० वर्षांहून अधिक वयाच्या ज्येष्ठ मतदारांना सन्मानपत्र, दिव्यांग मतदारांनीही मतदान केंद्रांवर येत लोकशाही प्रक्रियेत सहभाग, वाहनांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर, रिक्षा, व्हॅन, छोटे टेंपो आदी वाहनांचा वापर, प्रभागाबाहेर वास्तव्यास असलेले मतदारही शहरात, स्वच्छतागृह, पिण्याच्या पाण्याची टंचाई, अस्वच्छता यासारख्या मूलभूत सुविधा नव्हत्या, याचा मतदान केंद्रातील कर्मचा-यांना फटका .मतदारांचा गोंधळमतदारांना दिलेल्या स्लिपवर मतदान केंद्राचा व खोलीचा स्पष्ट उल्लेख नव्हता, तर काही ठिकाणी अस्तित्वात नसलेल्या खोलीचे क्रमांक दिल्याने गोंधळ उडाला. तासन्तास रांगेत उभे राहिल्यानंतर येथे मतदान नसल्याबाबत सांगण्यात आल्यानंतर काही मतदार निराश होऊन घरी परतले..१०० मीटर नियमाचा फज्जानिवडणूक नियमांनुसार मतदान केंद्रापासून १०० मीटर अंतरात उमेदवार व त्यांच्या प्रतिनिधींना थांबण्यास मनाई होती. पण, अनेक ठिकाणी हा नियम धाब्यावर बसवला. काही उमेदवार व त्यांचे प्रतिनिधी थेट मतदान केंद्रांत जाताना दिसून आले. पोलिसांकडून प्रभावी अंमलबजावणी न झाल्याने १०० मीटर नियमाचा फज्जा उडाल्याची चर्चा होती..मोबाईल ठेवण्यास कक्ष नसल्याने गोंधळनिवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार प्रत्येक मतदान केंद्रांवर मतदारांचे मोबाईल ठेवण्यासाठी स्वतंत्र कक्ष स्थापन करणे बंधनकारक होते. मात्र, बहुतांशी मतदान केंद्रांवर अशा कक्षाची सोय केली नव्हती. मतदान केंद्रात मोबाईल घेऊन जाण्यास पोलिसांकडून मनाई करण्यात येत होती. त्यामुळे मोबाईल कोठे ठेवायचा?, अशा संकटात मतदार होते. यावरून पोलिस व मतदार यांच्यात वादावादीचे प्रसंग झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.