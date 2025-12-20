Ichakaranji Election : धूळ खात पडलेल्या पोलिस चौक्या पुन्हा कार्यरत; निवडणूक काळात इचलकरंजीत कडेकोट बंदोबस्त

इचलकरंजी : महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी शिवाजीनगर पोलिस ठाण्याने थेट रस्त्यावर उतरून ठोस पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. सात वर्षांहून अधिक काळ धूळ खात पडलेल्या जवाहरनगर व कबनूर पोलिस चौक्यांचे कुलूप अखेर उघडले. .या चौक्या नव्याने सज्ज करत नागरिकांच्या सेवेत आणण्यात आल्या आहेत. प्रत्येक चौकीत अंमलदारांची नेमणूक केली असून चौकीची दारे भागातील नागरिकांसाठी कायम खुली ठेवण्यात आली आहेत..Chh. Sambhajinagar: अल्पवयीन मुलाचे अपहरण करून हाताला चटके; वाळूजमध्ये नशेखोरांचा उच्छाद, महिला, मुली, ज्येष्ठांना रोजचाच त्रास.शहरातील वाढती लोकसंख्या, झपाट्याने विस्तारत असलेल्या वस्त्या आणि त्यातून उद्भवणारी गुन्हेगारी लक्षात घेता प्रत्येक गल्लीपर्यंत पोलिस पोहोचले पाहिजेत, या उद्देशाने शिवाजीनगर ठाण्याने दोन महिन्यांपासून प्रभावीपणे ‘बीट सिस्टिम’ राबविण्यास सुरुवात केली आहे. .त्यातील पुढचा टप्पा म्हणून आता प्रत्यक्ष पोलिस चौक्याच कार्यरत करण्यात आल्याने पोलिस यंत्रणेला भक्कम आधार मिळाला आहे. एकेकाळी भागातील गुन्हेगारीवर नियंत्रण ठेवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या या पोलिस चौक्या मनुष्यबळाच्या अभावामुळे कालांतराने दुर्लक्षित राहिल्या. परिणामी त्या इतिहासजमा होण्याच्या मार्गावर होत्या. .Kolhapur News : जमावबंदीचे कडेकोट आदेश; कोल्हापुरात विजयी मिरवणुका थांबल्या, पोलिसांनी दिला थेट गुन्ह्यांचा इशारा.मात्र महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर संभाव्य तणाव, आचारसंहिता, प्रचारादरम्यान होणारे वाद, तसेच समाजकंटकांच्या हालचाली लक्षात घेता या चौक्यांकडे पुन्हा पोलिस प्रशासनाचे लक्ष गेले आहे. .महापालिका निवडणुकीदरम्यान कायदा-सुव्यवस्था राखणे, हे मोठे आव्हान असते. प्रचार सभा, रॅली, मतदारसंघांतील संवेदनशील भाग, पैशांचा वापर, अफवांचे वातावरण या साऱ्यांवर बारकाईने लक्ष ठेवण्यासाठी पोलिस चौक्या पुन्हा कार्यान्वित होणे, ही गरज मानली जात होती. .पोलिस चौक्या पुन्हा सुरू झाल्याने तक्रारी नोंदवणे, संशयास्पद हालचालींची माहिती देणे, किरकोळ वाद तत्काळ सोडवणे शक्य होणार आहे. आता पोलिस ठाण्यापर्यंत जाण्याची अडचण टळून नागरिकांना थेट त्यांच्या परिसरातच पोलिसांचा आधार मिळणार आहे..महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांना अधिक सुरक्षित वातावरण देणे आणि कायदा-सुव्यवस्था अबाधित ठेवणे, हा मुख्य उद्देश आहे. जवाहरनगर परिसरातील पोलिस चौकी पुन्हा कार्यान्वित केल्यामुळे नागरिकांच्या तक्रारी तत्काळ ऐकून घेता येणार असून गुन्हेगारीवर वेळीच नियंत्रण ठेवणे शक्य होणार आहे. नागरिकांनी कोणत्याही संशयास्पद बाबीची माहिती निर्भयपणे पोलिसांना द्यावी.- विजय गोडसे, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक, जवाहरनगर बीट ‘गावभाग पोलिसांनी पुढाकार घ्यावा’.गावभाग ठाण्याच्या हद्दीत चांदणी चौक, विक्रमनगर, मंगळवार पेठ, गांधी पुतळा चौक अशा तीन पोलिस चौक्या येतात. गृहरक्षक दलाचे जवान, पोलिस कर्मचारी यांच्या बंदोबस्ताच्या वर्दळीने गांधी चौकातील चौकी अस्तित्व टिकवून आहे. मात्र चांदणी चौक, विक्रमनगर चौक्यांवर पोलिस शोधण्याची वेळ आली आहे. यासाठी निवडणुकीच्या निमित्ताने गावभाग पोलिसांनी पुढाकार घ्यावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.