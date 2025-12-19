Ichalkaranji Politics : इचलकरंजी महाविकास आघाडीत भूकंप! आमदार राहुल आवाडेंनी सतेज पाटलांच्या पदाधिकाऱ्याला लावलं गळाला

Ichalkaranji Political Latest News : इचलकरंजी महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर महाविकास आघाडीला जोरदार धक्का बसण्याची शक्यता आहे. महाविकास आघाडीचे प्रमुख घटक असलेल्या काँग्रेसचे शहराध्यक्ष संजय कांबळे हे भाजपच्या वाटेवर आहेत. पक्ष प्रवेशाबाबत त्यांची भाजपच्या वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा झाल्याची माहिती समोर येत आहे. त्यामुळे शहरातील राजकीय क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे..इचलकरंजी महापालिका निवडणुकीचे वातावरण हळूहळू तापत चालले आहे. महाविकास आघाडीच्या इच्छुकांच्या मुलाखती आज पूर्ण होत असतानाच एक धक्कादायक राजकीय घडामोड समोर येत आहे. महाविकास आघाडीतील प्रभावी नाव असलेले शहर काँग्रेसचे अध्यक्ष संजय कांबळे हे भाजपच्या वाटेवर असल्याचे सांगण्यात येत आहे..याबाबतची माहिती समजतात आघाडीच्या नेतेमंडळींनी त्यांची समजूत काढण्याचे प्रयत्न केल्याचे समजते. पण त्यांचा भाजपमध्ये जाण्याचा ठाम निश्चय केला असल्याचे समोर येत आहे. त्यामुळे पुढील दोन-तीन दिवसात त्यांचा भाजप प्रवेश निश्चित होईल, अशी माहिती सूत्रांकडून मिळाली..कांबळे यांनी यापूर्वी नगरपालिका असताना उपनगराध्यक्ष पदावर तसेच अन्य महत्वाच्या समितीच्या सभापती पदावर काम केले आहे. विधानसभा निवडणूक लढवण्याचीही त्यांनी तयार केली होती. सध्या ते महापालिका निवडणूक लढविण्याची तयारीत आहेत. यापूर्वीही अनेकवेळा ते भाजपमध्ये प्रवेश करणार असल्याची चर्चा रंगली होती..Kolhapur Election : मतदान केंद्रांची कसून तपासणी करा; परवानगी प्रक्रिया थेट नव्या कार्यालयातून.मात्र ते आघाडीतच राहणार असल्याचा दावा नेते मंडळीकडून केला होता. तथापी, गेल्या एक-दोन दिवसात पुन्हा राजकीय हालचाली गतिमान झाल्या. त्यानंतर त्यांचा भाजप प्रवेश निश्चित झाल्याचे सांगण्यात आले. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर अचानक झालेल्या या घडामोडीमुळे महाविकास आघाडीला मोठा धक्का बसणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.