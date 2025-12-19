कोल्हापूर

Ichalkaranji Politics : इचलकरंजी महाविकास आघाडीत भूकंप! आमदार राहुल आवाडेंनी सतेज पाटलांच्या पदाधिकाऱ्याला लावलं गळाला

Congress Leader Joins BJP : इचलकरंजीत महाविकास आघाडीला मोठा धक्का बसला असून काँग्रेसच्या बड्या नेत्याने भाजपमध्ये प्रवेश केल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
Ichalkaranji Political Latest News : इचलकरंजी महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर महाविकास आघाडीला जोरदार धक्का बसण्याची शक्यता आहे. महाविकास आघाडीचे प्रमुख घटक असलेल्या काँग्रेसचे शहराध्यक्ष संजय कांबळे हे भाजपच्या वाटेवर आहेत. पक्ष प्रवेशाबाबत त्यांची भाजपच्या वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा झाल्याची माहिती समोर येत आहे. त्यामुळे शहरातील राजकीय क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.

