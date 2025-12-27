Ichlkaranji Development : कधीकाळी शहराची शान असलेली उद्याने आज ओसाड; इचलकरंजीतील विरंगुळ्याची ठिकाणे शेवटच्या घटका मोजताहेत

इचलकरंजी : इचलकरंजी शहरातील उद्याने एकेकाळी केवळ शहरवासीयांसाठीच नव्हेत, तर परिसरातील ग्रामीण भागातून येणाऱ्या नागरिकांसाठीही मनोरंजन, विरंगुळा आणि आनंदाची हक्काची ठिकाणे होती..सकाळ, सायंकाळी ज्येष्ठ नागरिकांचा फेरफटका, लहान मुलांचे खेळ तर कुटुंबांसह नागरिकांची गर्दी असे चित्र असणारी ही उद्याने आज मात्र लाजिरवाण्या अवस्थेला पोहोचली आहेत..Kolhapur City : अंबाबाई मंदिर परिसरात वाहतूक कोंडीचा कहर; महापालिका-वाहतूक शाखेचे अपयश उघड.शहरात सध्या सुमारे १८ उद्याने अस्तित्वात असली तरी त्यांपैकी बहुतांश उद्याने दुर्लक्षित अवस्थेत असून शेवटच्या घटका मोजत आहेत. शहरातील महत्त्वाच्या राणीबाग, सुंदर बाग आणि शहीद भगतसिंग उद्यानात काही प्रमाणात देखभाल व दुरुस्तीवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे; मात्र याच शहरातील इतर भागांतील उद्याने मात्र पूर्णतः उपेक्षित राहिली आहेत.-ऋषिकेश राऊत.रंगीबेरंगी कारंजे, हिरवळीचे विस्तीर्ण लॉन, फुलझाडांची शोभा, स्वच्छ पायवाटा आणि बसण्यासाठी मजबूत बाकडी या सर्व गोष्टी आज बहुतेक उद्यानांत नामशेष झाल्या आहेत. उद्यानांना असुविधांचा विळखा घट्ट बसत चालला असून नागरिकांचा उद्यानांकडे जाण्याचा उत्साहही दिवसेंदिवस कमी होत आहे..Ichalkaranji Market : लसणाची फोडणी महागली! नवीन आवक रखडल्याने दर दुपटीने वाढले, गृहिणींचा बजेट बिघडला.शहराच्या मध्यवस्तीत असणारी राणीबाग, सुंदर बाग आणि शहीद भगतसिंग उद्यान ही उद्याने अजूनही नागरिकांच्या वर्दळीमुळे जिवंत आहेत. याउलट शहराच्या वाढीव भागातील उद्यानांकडे साफ दुर्लक्ष झाल्याचे चित्र आहे. .या उद्यानांमध्ये वाढलेले उंच गवत, अपुऱ्या पथदिव्यांमुळे अंधार, नादुरुस्त व धोकादायक खेळणी, स्वच्छतागृहांची कमतरता, अस्वच्छता, पिण्याचे पाणी, फिरण्यासाठी ट्रॅकची दयनीय अवस्था, मोडकळीस आलेली बाकडी या समस्या कायम आहेत. प्रत्येक उद्यानात कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती असली तरी प्रत्यक्षात नियमित साफसफाई व देखभाल-दुरुस्ती होत नसल्याची नागरिकांची तक्रार आहे..विशेषतः पावसाळ्यात उद्यानांची अवस्था अधिकच गंभीर होते. उंच वाढलेले गवत, साचलेले पाणी आणि अस्वच्छतेमुळे डासांचा प्रचंड प्रादुर्भाव वाढतो. अंधार पडू लागताच नागरिकांना उद्यानात जाणे धोक्याचे वाटू लागते. .अनेक ठिकाणी हिरवळीचे लॉन पूर्णपणे नष्ट झाले असून उद्यानांचा मूळ उद्देशच हरवून गेला आहे. झाडांची विविधता कमी झाली असून फुलझाडे फारच क्वचित दिसतात. काही उद्यानांना अतिक्रमणाचा वेढा वाढत चालला आहे. .नियंत्रणाचा अभाव असल्याने काही ठिकाणी गैरकृत्यांचे प्रमाणही वाढत असल्याची भीती नागरिक व्यक्त करत आहेत. महापालिका निवडणुकीनंतर अस्तित्वात येणाऱ्या नव्या सभागृहाकडून शहरातील उद्यानांचे सौंदर्य, अस्तित्व आणि सोयी-सुविधा जपण्यासाठी ठोस धोरण आखले जावे, अशी नागरिकांची अपेक्षा आहे..शहरातील उद्यानेशहीद भगतसिंग उद्यान, महात्मा गांधी उद्यान, राणी बाग, छ. शिवाजी उद्यान, ज्ञानेश्वर उद्यान, कमला नेहरू उद्यान, जवाहरलाल नेहरू उद्यान, रमा माता आंबेडकर उद्यान, के. एल. मलाबादे उद्यान, बौद्ध विहार उद्यान, सिद्धी विनायक उद्यान,स्नेहदिप उद्यान , छ. संभाजी उद्यान, नाट्यगृह उद्यान, राजाराम मैदान, हॉकी मैदान, कागवाडे मळा उद्यान.छ. संभाजीराजे उद्यान, आण्णारामगोंडा पाटील शाळेजवळ उद्यान म्हणजे शहराचे फुप्फुस असते. उद्यानात केवळ मिळेल ती झाडे न लावता जैवविविधतेला पोषक आणि पक्ष्यांसाठी आवश्यक असणारी फुल व फळझाडांची लागवड आवश्यक आहे. निवडणुकीनंतर येणाऱ्या नव्या सभागृहाने उद्यान पुनरुज्जीवनासाठी ठोस कृती आराखडा जाहीर करावा..-गोपाल खंडेलवाल, हरित इचलकरंजीशहापूर भागात उद्याने नाहीत. सकाळ, संध्याकाळी निरोगी वातावरणात फिरण्यासाठी सुरक्षित ठिकाणे शोधावी लागतात. महापालिकेने सुसज्ज उद्याने उभारण्याची गरज आहे.-अक्षय चव्हाण, दोस्ती फ्रेंड सर्कल.उद्यानांमध्ये पाणी, स्वच्छतागृह, सुरक्षिततेची व्यवस्था काहीच नाही. कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती असूनही प्रत्यक्षात कोणीच दिसत नाही. पावसाळ्यात डासांमुळे आजाराचा धोका वाढतो. आरोग्यासाठी असणारी बाग आज आरोग्य बिघडवणारी ठरत आहे.-अनिल पाटील, ज्येष्ठ नागरिक .लहान मुलांना खेळायला नेण्यासाठी उद्यान हा एकमेव सुरक्षित पर्याय आहे; पण येथे घाण आणि डासांचा प्रचंड त्रास आहे. अंधार पडल्यावर तर बागेत थांबणे अशक्य होते. महिलांसाठी व मुलांसाठी ही परिस्थिती खूपच धोकादायक आहे.-राजश्री पोर्लेकर, .गृहिणी दिवसभराच्या ताणानंतर संध्याकाळी दोन क्षण शांततेसाठी उद्यानात कुटुंबासोबत यायचो. आज मात्र चालण्यासाठी नीट ट्रॅक नाही, बाकडी मोडली आहेत. महापालिकेने फक्त मध्यवस्तीतील उद्यानांकडे लक्ष न देता सर्व भागांतील उद्याने समान पद्धतीने विकसित करावीत.-अमृता पाटील, गृहिणी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.