Ichalkaranji Municipal : मागणीनुसार जागा न मिळाल्याने बंड; इचलकरंजीत परिवर्तन आघाडीची अधिकृत घोषणा

इचलकरंजी : आर्थिक निकषावर उमेदवारी नाकारल्याने आम आदमी पार्टी, स्वाभिमानी पक्षाने शिव-शाहू आघाडीतून बाहेरचा रस्ता धरला आणि वंचित बहुजन आघाडीला सोबत घेऊन 'इचलकरंजी परिवर्तन आघाडी' स्थापन केली आहे. .इचलकरंजी महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी या तिसऱ्या आघाडीची घोषणा करत एकूण ६५ जागांवर निवडणूक लढविणार असल्याची माहिती प्रचारप्रमुख प्रकाश सुतार यांनी पत्रकार बैठकीत दिली..Ichalkaranji Muncipal Corporation : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर इचलकरंजीचे राजकारण तापले; इच्छुकांच्या गाठीभेटीमुळे शहरात नवे समीकरणांचे संकेत!.भाजपला विरोध करण्यासाठी महाविकास आघाडीसोबत आम आदमी पार्टी, वंचित बहुजन आघाडी आणि स्वाभिमानी पक्ष एकत्र लढले. आता महापालिका निवडणुकीत तिन्ही पक्षाला मागणीनुसार किमान जागा देण्याचे आश्वासन दिले; मात्र एकही जागा न देता आर्थिक निकषावर उमेदवारी नाकारण्यात आली. शिव-शाहू आघाडीतील अन्य उमेदवार देऊन हक्काच्या जागा हडपण्याचा प्रयत्न झाला..त्यामुळे शहराच्या विकासासाठी आम आदमी पार्टी, वंचित बहुजन आघाडी, स्वाभिमानी पक्ष आणि समविचारी पक्षांना सोबत घेऊन इचलकरंजी परिवर्तन आघाडी स्थापन केली आहे. येत्या दोन दिवसांत अन्य काही घटक पक्षांना सोबत घेऊन शनिवारी (ता. २७) सायंकाळी १६ प्रभागांतील ६५ जागा घोषित करणार असल्याची माहिती वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष जनार्दन गायकवाड यांनी सांगितले. .Ichalkaranji Election : इचलकरंजी महापालिका निवडणुकीत उमेदवारीचा तिढा कायम; भाजप-महाविकास आघाडीत इच्छुकांची धावपळ आणि राजकीय अस्वस्थता वाढली.यावेळी स्वाभिमानी पक्षाचे शहराध्यक्ष हेमंत वणकुंद्रे, आम आदमी पक्षाचे वसंत कोरवी, वंचितचे महेश कांबळे, राजाराम माळगे आदी उपस्थित होते. मूळ पक्षाच्या चिन्हावर लढणार.इचलकरंजी महापालिकेच्या निवडणुकीपुरती परिवर्तन आघाडी स्थापन केली आहे. त्यामुळे या आघाडीसाठी स्वतंत्र चिन्हाची मागणी करण्यात येणार नाही. उमेदवार आम आदमी पार्टी, वंचित बहुजन आघाडी, स्वाभिमानी पक्ष अशा आपापल्या मूळ पक्षांच्या अधिकृत चिन्हावर निवडणूक लढविणार असल्याचे पत्रकार परिषदेत स्पष्ट करण्यात आले.