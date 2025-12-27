कोल्हापूर

Ichalkaranji Municipal : मागणीनुसार जागा न मिळाल्याने बंड; इचलकरंजीत परिवर्तन आघाडीची अधिकृत घोषणा

Formation of Ichalkaranji Parivartan Aghadi : जागावाटपात आर्थिक निकष लावून उमेदवारी नाकारल्याने आम आदमी पार्टी, वंचित बहुजन आघाडी आणि स्वाभिमानी पक्षाने शिव-शाहू आघाडीतून बाहेर पडत स्वतंत्र ‘परिवर्तन आघाडी’ स्थापन केली
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
इचलकरंजी : आर्थिक निकषावर उमेदवारी नाकारल्याने आम आदमी पार्टी, स्वाभिमानी पक्षाने शिव-शाहू आघाडीतून बाहेरचा रस्ता धरला आणि वंचित बहुजन आघाडीला सोबत घेऊन ‘इचलकरंजी परिवर्तन आघाडी’ स्थापन केली आहे.

