Kolhapur Election : महिलांच्या हातात संपूर्ण मतदान व्यवस्थापन; पिंक पोलिंग स्टेशनला मतदारांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद

इचलकरंजी : मतदानाचा टक्का वाढावा आणि महिला मतदारांना अधिकाधिक मतदान प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाच्यावतीने इचलकरंजी शहरात पिंक मतदान केंद्र ही संकल्पना राबविली..या अनोख्या उपक्रमाला मतदारांकडून चांगला प्रतिसाद मिळाल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. पूर्णपणे महिलांच्या व्यवस्थापनाखाली असलेली ही मतदान केंद्रे आणि त्यांची आकर्षक सजावट शहरात विशेष चर्चेचा विषय ठरली..Maharashtra Municipal Corporation Election 2026 Voting Updates : महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिकांसाठी मतदान संपले, कोणत्या जागी किती टक्के मतदान झाले? .या पिंक पोलिंग स्टेशनमध्ये मतदान अधिकारी, कर्मचारी, पोलिस बंदोबस्त तसेच स्वयंसेवक सर्वच महिला होत्या. संपूर्ण मतदान केंद्र पिंक रंगाच्या सजावटीने नटवण्यात आले होते. फुगे, फुलांची सजावट, पिंक रंगातील फलक आणि मार्गदर्शक सूचनांमुळे ही मतदान केंद्रे दुरूनच लक्ष वेधून घेत होती. .प्रभाग क्रमांक १५ मधील तांबे माळ येथील शाळेतील खोली क्रमांक एक तसेच प्रभाग सहामधील सर्वोदयनगर येथील बालाजी विद्यामंदिर शाळेतील खोली क्रमांक दोन ही दोन मतदान केंद्रे पिंक मतदान केंद्र म्हणून निश्चित केली होती. .Municipal Election Voting Maharashtra : कोल्हापूर, इचलकरंजीत रात्रीस खेळ चाले कार्यक्रमानंतर मतदानास सुरूवात, टोकाच्या ईर्षेमुळे जिल्ह्यात हायव्होल्टेज ड्रामा.मतदानाच्या टक्केवारीवर सकारात्मक परिणामपिंक पोलिंग स्टेशनवर महिला मतदारांची उपस्थिती मोठ्या प्रमाणात दिसून आली. सुरक्षित आपुलकीचे वातावरण मिळाले. निवडणूक आयोगाच्या या उपक्रमाचा सकारात्मक परिणाम मतदानाच्या टक्केवारीवरही दिसून आला. निवडणूक प्रक्रियेत महिलांचा सहभाग वाढवण्यासाठी अशा उपक्रमांची गरज असल्याचे मत नागरिकांकडून व्यक्त केले.