Kolhapur Election : महिलांच्या हातात संपूर्ण मतदान व्यवस्थापन; पिंक पोलिंग स्टेशनला मतदारांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद

Pink Polling Stations : पिंक मतदान केंद्रांमुळे मतदानाच्या टक्केवारीत सकारात्मक बदल; नागरिकांकडून उपक्रमाचे स्वागत, संपूर्ण महिला व्यवस्थापन, पोलीस बंदोबस्त आणि स्वयंसेवकांमुळे मतदान केंद्रांवर आपुलकीचे वातावरण
A women-managed pink polling station in Ichalkaranji draws attention during the municipal elections.

सकाळ वृत्तसेवा
इचलकरंजी : मतदानाचा टक्का वाढावा आणि महिला मतदारांना अधिकाधिक मतदान प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाच्यावतीने इचलकरंजी शहरात पिंक मतदान केंद्र ही संकल्पना राबविली.

