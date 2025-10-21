कोल्हापूर

Ichalkaranji Politics : निमित्त दिवाळी शुभेच्छा, कोल्हापूरचे दादा, इचलकरंजीच्या आण्णांना भेटले; मिशन झेडपी ते महापालिका काय झाली चर्चा...

Minister Chandrakant Patil : मंत्री चंद्रकांत पाटील यांची आमदार राहूल आवाडे, माजी आमदार प्रकाश आवाडे व भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष हाळवणकर यांच्या निवासस्थानी सदिच्छा भेट.
Ichalkaranji Politics

मंत्री चंद्रकांत पाटील यांची आमदार राहूल आवाडे, माजी आमदार प्रकाश आवाडे व भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष हाळवणकर यांच्या निवासस्थानी सदिच्छा भेट.

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Ichalkaranji BJP Political News : इचलकरंजी महापालिका निवडणूकीसाठी महायुती केली जाणार असून भाजपच्या कोणत्याही कार्यकर्त्यावर अन्याय होणार नाही, असे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी येथे आज स्पष्ट केले. सुरेश हाळवणकर यांची विधान परिषदेवरील नियुक्ती पहाटेच्या शपथविधीसारखी अचानक होईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Chandrakant Patil
Bjp
Ichalkaranji
BJP Leader
Bjp Government
BJP Corporator
prakash awade
bjp leaders
Ichalkaranji municipal elections

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com