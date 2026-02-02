कोल्हापूर

Ichalkaranji Crime : प्रेमप्रकरणात मदत केल्याचा राग मनात धरून तरुणाला भोसकलं; रांगोळी खूनप्रकरणी तिघांना अटक, रांगोळीत काय घडलं होतं?

Police Solve Ichalkaranji killed Case Within Two Days : इचलकरंजीतील रांगोळी येथे शुभम सादळे खून प्रकरणाचा उलगडा झाला असून, स्थानिक गुन्हे शाखेने तीन आरोपींना अटक केली आहे.
esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

इचलकरंजी : रांगोळी येथील काळम्मावाडी वसाहत परिसरातील शुभम सादळे (वय २७) खुनाच्या गुन्ह्याचा (Shubham Sadale Case) उलगडा करण्यात स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेला यश आले. दोन दिवसांपासून पसार असणाऱ्या तीन संशयितांना अटक केली. दर्शन महेश कांबळे (वय २२), सागर सुनील माने (वय ३३) व प्रथमेश ऊर्फ पेप्या रवींद्र कांबळे (वय २३, तिघे माळभाग, रांगोळी) अशी त्यांची नावे असून तिघांना न्यायालयाने पाच दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे.

