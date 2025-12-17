Ichalkaranji Election : उमेदवारीवरून रस्सीखेच, बंडखोरीचीही शक्यता; शहापूरचा राजकीय पेच

इचलकरंजी ः शहराचा ग्रामीण चेहरा म्हणून शहापूर परिसराकडे पाहिले जाते. प्रभाग रचनेची सुरुवात या परिसरातूनच होते. प्रभाग क्रमांक १ मध्ये शहापूर गावठाणचा प्रामुख्याने समावेश आहे. तर गावठाणच्या पूर्व व पश्चिम भागात वस्ती वाढत चालली आहे. .तुलनेने मूलभूत सुविधांचा अभाव प्रकर्षाने या परिसरात जाणवतो. या प्रभागातून भाजप आणि महाविकास आघाडीकडून अनेक मातब्बर इच्छुक आहेत. त्यामुळे दोन्हीकडे उमेदवारी निश्चित करताना नेतेमंडळींचा कस लागणार आहे. संभाव्य उमदेवारांची नावे लक्षात घेता या प्रभागात तुल्यबळ अशी लढत होण्याची चिन्हे दिसत आहे. - पंडित कोंडेकर.Ichalkaranji News : तरुणाईतील जागरूकतेचा मोठा विजय; इचलकरंजीत एचआयव्ही संसर्गाचे प्रमाण वर्षागणिक घटत असल्याचे ताज्या अहवालातून स्पष्ट.पूर्वी शहापूर ही स्वतंत्र ग्रामपंचायत होती. पण कालांतराने तत्कालीन नगरपालिकेत या गावचा समावेश झाला. तुलनेने अद्याप अनेक भागात मुलभूत सुविधा मिळताना दिसत नाहीत. काही भागात पथदिव्याची सोय नसल्यामुळे नागरिकांना अंधारातच ये-जा करावी लागते. .वाढीव भागात गटारींची सोय नाही. त्यामुळे सांडपाणी निचऱ्याचा प्रश्न असून त्यामुळे आरोग्याचा प्रश्न उद्भवण्याची नेहमीच भीती राहिली आहे. सध्या या परिसरात पोलिस ठाणे झाल्यामुळे काही अंशी सुरक्षिततेची भावना नागरिकांत निर्माण झाली आहे. कचरा उठाव वेळेवर होत नसल्यामुळे ठिकठिकाणी कचरा साचल्याचे विदारक चित्रही दिसून येत आहे..Ichalkaranji Crime News : “सूरज ढलता है, डुबता नहीं”, स्टेटस ठेवून १९ वर्षीय सुहासचा केला खून; नाजूक प्रकरणातून काटा काढल्याची चर्चा.या प्रभागात सर्वसाधारण जागेवरील लढत तुल्यबळ होण्याची चिन्हे आहेत. भाजप व महाविकास आघाडीकडे तगडे उमेदवार आहेत. जुने आणि नवे अशा अनेक प्रभावी चेहऱ्यांची चर्चा सध्या या प्रभागात आहे. अन्य जागांवरही इच्छुकांची संख्या जास्त आहे. .भाजपकडून उमेदवारी मिळवण्यासाठी इच्छुकांनी मोठी फिल्डींग लावली जात आहे. तर तुलनेने महाविकास आघाडीकडूनही इच्छुकांची संख्या वाढत चालली आहे. उमेदवारीसाठी रस्सीखेच पहावयास मिळत आहे. .त्यामुळे उमेदवारी न मिळाल्यास दोन्हीकडून बंडखोरीचीही शक्यता अधिक आहे. गतवर्षी झालेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत या प्रभागातून महायुतीच्या उमेदवारांना लक्षणीय मते मिळाली होती. महाविकास आघाडीला आपल्याकडे मते खेचून आणण्यासाठी मोठी व्यूहरचना आखावी लागणार आहे..नगरपालिकेच्या मावळत्या सभागृहातील बहुतांश सदस्य पुन्हा इच्छुक आहेत. त्यामुळे चुरशीची लढत या प्रभागातून पाहावयास मिळू शकते. यापूर्वी नगरपालिका अस्तित्वात असताना दोन प्रभाग होते. त्यावेळी चार नगरसेवक होते. .आता चार जागांसाठी एक प्रभाग आहे. या प्रभागावर महाविकास आघाडी आणि भाजप यांचे समसमान वर्चस्व राहिलेले आहे. त्यामुळे यावेळी एकतर्फी वर्चस्व राहणार की पुन्हा समिश्र कौल मिळणार यांची मोठी उत्सुकता असणार आहे. .विशेष म्हणजे या प्रभागात एकमुखी असे नेतृत्व नाही. त्यामुळे सर्वच चार जागांवरील लढती लक्षवेधी ठरण्याची चिन्हे आहेत. या प्रभागातून तब्बल सहाहून अधिक माजी नगरसेवक इचछुक आहेत. नव्या चेहऱ्यांचीही चर्चा आहे. अनेकांनी यापूर्वीच प्रचारास सुरुवात केली आहे; पण पक्षीय उमेदवारीची माळ कुणाच्या गळ्यात पडणार याची उत्सुकता आहे..(एकूण लोकसंख्या - १८५५२)पुरुष मतदार ६६६३महिला मतदार ६२३८एकूण मतदार १२९०१ .आरक्षण असेअ - अनुसूचित जाती (महिला)ब - ओबीसीक - सर्वसाधारण महिलाड - सर्वसाधारण .विकासाचे मुद्देस्वच्छतेच्या दुर्लक्षामुळे कचऱ्याचे साम्राज्यविरंगुळ्यासाठी उद्यानाची सातत्याने मागणीवाढीव हद्दीत मूलभूत सुविधांची गरजगटारी अभावी सांडपाणी निचऱ्याचा प्रश्नकाही भागात पक्क्या रस्त्यांचा अभाव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.