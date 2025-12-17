कोल्हापूर

Ichalkaranji Election : उमेदवारीवरून रस्सीखेच, बंडखोरीचीही शक्यता; शहापूरचा राजकीय पेच

BJP vs MVA Nomination : माजी नगरसेवकांपासून नव्या चेहऱ्यांपर्यंत; शहापूर प्रभागात इच्छुकांची भाऊगर्दी, मूलभूत सुविधांचा अभाव, कचरा व सांडपाणी प्रश्नांवरच फिरणार निवडणूक प्रचार. एकमुखी नेतृत्वाचा अभाव; चारही जागांवरील लढती ठरणार निर्णायक
सकाळ वृत्तसेवा
इचलकरंजी ः शहराचा ग्रामीण चेहरा म्हणून शहापूर परिसराकडे पाहिले जाते. प्रभाग रचनेची सुरुवात या परिसरातूनच होते. प्रभाग क्रमांक १ मध्ये शहापूर गावठाणचा प्रामुख्याने समावेश आहे. तर गावठाणच्या पूर्व व पश्‍चिम भागात वस्ती वाढत चालली आहे.

