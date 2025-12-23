कोल्हापूर

Ichalkaranji City : वस्त्रनगरीच्या रस्त्यांवर मृत्यूचा सापळा; मोकाट जनावरे आणि भटक्या कुत्र्यांनी नागरिक भयभीत

Ichalkaranji Stray Animals : शहराच्या मुख्य चौकांपासून वस्त्यांपर्यंत मोकाट जनावरांचेच राज्य; नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनात भीती, १५ हजार भटकी कुत्री, वाढते हल्ले आणि अपघात; महिला, मुले व ज्येष्ठ नागरिक सर्वाधिक असुरक्षित.
इचलकरंजी : महाराष्ट्रच्या औद्योगिक प्रगतीचे केंद्र असलेल्या इचलकरंजी शहराला सध्या गंभीर समस्येने ग्रासले आहे. शहराच्या कानाकोपऱ्यात वाढलेला मोकाट जनावरांचा सुळसुळाट आणि १५ हजारांहून अधिक भटक्या कुत्र्यांची दहशत यामुळे नागरिकांचे जगणे कठीण झाले आहे. महापालिका प्रशासनाची उदासीनता आणि पशूमालकांचा बेजबाबदारपणा यामुळे वस्त्रनगरीतील रस्ते मृत्यूचे सापळे बनू लागले आहेत.
