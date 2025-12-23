Ichalkaranji City : वस्त्रनगरीच्या रस्त्यांवर मृत्यूचा सापळा; मोकाट जनावरे आणि भटक्या कुत्र्यांनी नागरिक भयभीत

इचलकरंजी : महाराष्ट्रच्या औद्योगिक प्रगतीचे केंद्र असलेल्या इचलकरंजी शहराला सध्या गंभीर समस्येने ग्रासले आहे. शहराच्या कानाकोपऱ्यात वाढलेला मोकाट जनावरांचा सुळसुळाट आणि १५ हजारांहून अधिक भटक्या कुत्र्यांची दहशत यामुळे नागरिकांचे जगणे कठीण झाले आहे. महापालिका प्रशासनाची उदासीनता आणि पशूमालकांचा बेजबाबदारपणा यामुळे वस्त्रनगरीतील रस्ते मृत्यूचे सापळे बनू लागले आहेत.- संदीप जगताप.शहरातील मुख्य व्यापारी ठिकाण ते निवासी वस्त्यांपर्यंत सर्वत्र जनावरांचेच राज्य पाहायला मिळत आहे. यात शांतिनगर, महात्मा फुले चौक, थोरात चौक, आणि महात्मा गांधी पुतळा परिसर हे जनावरांचे मुख्य अड्डे बनले आहेत. .Ichalkaranji City : महापालिकेचा दर्जा मिळूनही साडेतीन वर्षांत मूलभूत प्रश्न तसेच; प्रशासकीय राजवटीच्या मर्यादा ठळक.दर शुक्रवारी भरणारा आठवडा बाजार तर जनावरांच्या दहशतीखाली असतो. बाजारात पडलेला भाजीपाला आणि कचरा खाण्यासाठी ही जनावरे झुंडीने येतात. यामध्ये प्रामुख्याने गोवंशीय, खेचर, गाढवांचा समावेश असतो. त्यांच्या वावरण्यामुळे परिसरात प्रचंड अस्वच्छता पसरत आहे..ट्रॅफिक जाम आणि अपघातांचे सत्रइचलकरंजीची वाहतूक कोंडी हा आधीच कळीचा मुद्दा आहे. त्यात भर म्हणून ही जनावरे रस्त्याच्या मधोमध ठिय्या मांडून बसतात. औद्योगिक कामासाठी येणारी अवजड वाहने आणि ट्रक यांना या जनावरांमुळे अचानक ब्रेक लावावे लागतात. .Ichalkaranji Crime : अल्पवयीन मुलीवर शिक्षकाने केला लैंगिक अत्याचार; इचलकरंजीत महिलांचे हातात चप्पल घेऊन आंदोलन.दुचाकीस्वारांसाठी तर ही स्थिती अधिक भयानक आहे. रात्रीच्या वेळी अंधारात ही जनावरे न दिसल्याने अनेकदा भीषण अपघात झाले आहेत. त्यामुळे नागरिकांमधून एखाद्याचा बळी गेल्यावरच प्रशासन जागे होणार का? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे..भटक्या कुत्र्यांचा हैदोसशहरात भटक्या कुत्र्यांची संख्या १५ हजारवर गेली आहे. मॉर्निंग वॉकला जाणारे ज्येष्ठ नागरिक आणि दुपारी शाळेतून घरी परतणारी लहान मुले ही कुत्र्यांचे लक्ष्य बनत आहेत. तर भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्यात एका महिलेला जीव गमवावा लागला होता. मात्र, प्रशासन केवळ निर्बीजीकरण मोहीम सुरू करून आपली जबाबदारी टाळत असल्याचा आरोप नागरिकांतून करण्यात येत आहे. .मालकांचे अर्थकारण मात्र जनतेला फटकारस्त्यावर फिरणारी बहुतांश गोवंशीय जनावरे, घोडे आणि गाढवे ही बेवारस नसून ती खासगी मालकीची आहेत. मालक केवळ आपला आर्थिक फायदा पाहतात. चारा आणि निवाऱ्याचा खर्च वाचवण्यासाठी ही जनावरे सकाळी मोकाट सोडली जातात आणि संध्याकाळी त्यांच्याकडून काम करून घेतले जाते..महापालिकेने अशा मालकांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर कारवाई करणे आवश्यक आहे. सोबत शहरात मोकाट जनावरांचा तत्काळ बंदोबस्त करणे, जनावरांसाठी आणखी स्वतंत्र गोशाळा व निवारा केंद्र उभारणे, तसेच भटक्या कुत्र्यांच्या संख्येवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना राबवणे ही काळाची गरज बनली आहे..अपेक्षित महापालिकेने जनावरांसाठी शहराबाहेर निवारा केंद्र सुरू करावे मोकाट जनावरे सोडणाऱ्या मालकांवर कारवाई आठवडा बाजारातील कचरा उचलून जनावरांना आकर्षित करणारे घटक नष्ट करणे दृष्टिक्षेपात.प्राण्यांचा प्रकार अंदाजे संख्या प्रभाव क्षेत्र भटकी कुत्री १५,००० सर्व वस्त्या, गल्ल्या खेचर (घोडे) २५ मुख्य रस्ते, बाजार गाढव २० कचरा डेपो परिसर गाय २० चौक आणि मुख्य रस्ते डुकरे ५० उपनगरे, सारण गटारी परिसर .शहरात घोडे, गाढवे आणि मोकाट कुत्री फिरत असतात. भटके कुत्रे आक्रमक झाल्याने महिला, वृद्ध, मुले घाबरत आहेत. तर या मोकाट जनावरांमुळे अनेकवेळा होणारे अपघात टळले आहेत.- प्रवीणकुमार डफळे .लहान मुलांना शाळेत सोडताना भीती वाटते. भटक्या कुत्र्यांचे हल्ले वाढले आहेत. तक्रारी करूनही काही फरक पडत नाही. प्रशासनाने महिलांची व मुलांची सुरक्षितता लक्षात घ्यावी.- मेघा नाईक .आठवडी बाजाराच्या दिवशी थोरात चौकात जनावरांचा सुळसुळाट असतो. अचानक जनावर रस्त्यात येते आणि अपघात होण्याची शक्यता वाढते. ट्रॅफिक पूर्णपणे ठप्प होते.- अजिंक्य चिंदके .पहाटे आणि संध्याकाळी फिरायला बाहेर पडताना भीती वाटते. जनावरे आणि कुत्र्यांमुळे रस्त्यावर चालणे कठीण झाले आहे. शहर सुंदर ठेवायचे असेल तर या समस्येवर तत्काळ उपाय हवा.- सविता निंबाळकर .इचलकरंजीत अवजड वाहनांची संख्या जास्त आहे. मोकाट जनावरांमुळे वाहतूक नियोजन पूर्णपणे कोलमडते. एखादा मोठा अपघात घडल्यावरच प्रशासन जागे होणार का?- शीतल गुरसाळे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.