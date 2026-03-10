Ichalkaranji Latest Crime : इचलकरंजीच्या तारदाळमधील दर्गा चौकात राजकीय वाद उफाळला, थेट चाकूने छाती, पोटावर वार केले अन्

Ichalkaranji Political Dispute Stabbing : तारदाळ येथील दर्गा चौकात जुन्या राजकीय वादातून आज सायंकाळी दोन तरुणांनी एकमेकांवर चाकूने वार केले. त्यात चाकूचे सपासप वार झाल्याने जावीद रशीद मुजावर (वय १९, रा. जावईवाडी, आंबेडकर चौकाजवळ, तारदाळ) याचा जागीच मृत्यू झाला तर यश तानाजी गायकवाड (२१, रा. दत्त डेअरीजवळ, तारदाळ) गंभीर जखमी झाला आहे. त्याच्यावर शहापूर पोलिसांनी खुनाचा गुन्हा दाखल केला. त्याला आयजीएममध्ये दाखल केले आहे. वर्दळीच्या मुख्य चौकात भररस्त्यात घडलेल्या या रक्तरंजित घटनेमुळे तारदाळ चौक व परिसरात मोठी खळबळ उडाली..याबाबत पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, सायंकाळी सातच्या सुमारास येथे नागनाथ मंदिरासमोरील पानपट्टीजवळ जावीद व यश यांच्यात जुन्या कारणावरून जोरदार वादावादी झाली. वाद वाढत गेल्याने दोघेही एकमेकांच्या अंगावर धावून गेले. सुरुवातीला जावीदने चाकू घेऊन यशवर वार केले. त्यावेळी यशने प्रतिकार करत जावीदच्या हातातून चाकू हिसाकवून घेतला आणि त्याच्यावर त्याच चाकूने सपासप वार केले. जावीदच्या छातीवर, मानेवर, पोटावर व हातावर गंभीर वार झाले. दोघेही रक्ताने माखले होते.ग्रामस्थांनी तातडीने जावीदला हातकणंगले ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले; मात्र वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी जावीदचा उपचारापूर्वीच मृत्यू झाल्याचे घोषित केले. या दरम्यान घटनास्थळी आलेल्या पोलिसांनी जखमी यशला ताब्यात घेऊन आयजीएम रुग्णालयात दाखल केले..या प्रकरणी जावीदचे वडीलरशीद ताजुद्दीन मुजावर (४५) यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून शहापूर पोलिस ठाण्यात यशविरोधात खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. घटनास्थळी तणावाची परिस्थिती निर्माण झाल्याने शहापूर पोलिसांनी मोठा बंदोबस्त तैनात केला आहे.एकमेकांविरोधात शड्डूतारदाळ जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीदरम्यान जावीद मुजावर व यश गायकवाड यांच्यात वाद झाला होता. त्यानंतरही दोघांमध्ये वारंवार शाब्दिक चकमकी होत होत्या. रविवारी (ता. ८) पुन्हा दर्गा चौकात एकमेकांना शड्डू मारत वाद झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी वाद उफाळून आला आणि जावीदचा बळी गेला..शिवीगाळ केल्यातून उचगाव (ता. करवीर) येथील मणेर मळ्यात रिक्षाचालक प्रशांत बाबूराव पंडित (वय ३८, रा. यादववाडी, उचगाव) यांचा दगडाने ठेचून खून करण्यात आला. स्थानिक गुन्हे अन्वेषणच्या पथकाने या प्रकरणी संशयित यश दीपक दोरकर (२१, रा. यादववाडी, उचगाव) आणि अमित खुदबुद्दीन आयनापुरे (२२, रा. शाहू कॉलनी, विक्रमनगर, कोल्हापूर) या दोघांना अटक केली आहे. गांधीनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. याप्रकरणी अर्चना प्रशांत पंडित यांनी फिर्याद दिली आहे..Kolhapur Zilla Parishad President : कोल्हापूर जिल्हापरिषद अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस आणि सुनिल तटकरे ठरवणार!, भाजपकडून मुश्रीफांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न.याबाबत गांधीनगर पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी ः पंडित मणेर मळा रिक्षा स्टॉपचे माजी अध्यक्ष होते. आई, वडील, पत्नी आणि एका मुलासह ते यादववाडीत राहतात. ते काल सायंकाळी घरातून बाहेर गेले. परंतु, घरी परतले नाहीत. आज सकाळी येथील हनुमान मित्र मंडळाच्या खोलीमागे त्यांचा मृतदेह आढळला. त्यांचा डोक्यात दगड घालून खून झाल्याचे स्पष्ट झाले. ही घटना समजताच बघ्यांची घटनास्थळी गर्दी झाली.उपविभागीय पोलिस अधिकारी सुजितकुमार क्षीरसागर, गांधीनगरचे पोलिस निरीक्षक अनिल तनपुरे, स्थानिक गुन्हे अन्वेषणचे निरीक्षक सुशांत चव्हाण यांनी घटनास्थळी भेट दिली. पोलिसांनी तातडीने श्वानपथक पाचारण केले. चव्हाण यांनी उपनिरीक्षक जालिंदर जाधव, संतोष गळवे यांचे पथक करून संशयितांचा शोध सुरू केला..अंमलदार वैभव पाटील आणि विशाल खराडे यांना मिळालेल्या माहितीनुसार यश दोरकर आणि अमित आयनापुरे खूनप्रकरणी संशयित असल्याचे स्पष्ट झाले. पथकाने भारती विद्यापीठाकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर संशयितांना पकडण्यासाठी सापळा रचत दोघांना ताब्यात घेतले. दोघांकडे कसून चौकशी केली असता दोघांना प्रशांत यांनी शिवीगाळ केल्याने दगडाने ठेचून मारल्याची कबुली दिली..दोन्ही संशयितांना गांधीनगर पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले. तपास पथकात विशाल खराडे, प्रदीप पाटील, अमित मर्दाने, योगेश गोसावी, महेंद्र कोरवी, संतोष बरगे, संदीप बेंद्रे, सागर माने, संजय कुंभार, अरविंद पाटील, अमित सर्जे, संजय हुंबे, सत्यजित तानुगडे, रोहित मर्दाने, रामचंद्र कोळी, वसंत पिंगळे, सतीश सूर्यवंशी, राजेश राठोड, महादेव कुराडे यांचाही समावेश होता. पोलिस निरीक्षक अनिल तनपुरे तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.