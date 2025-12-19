इचलकरंजी : शहरातील शहापूर खणीभोवती वेढलेला प्रभाग क्रमांक ३ आजही मूलभूत नागरी सुविधांपासून वंचित असल्याचे वास्तव समोर येत आहे. कामगार वस्तीचे प्राबल्य, औद्योगिक कारखाने, सायझिंग युनिट्स आणि खासगी भूखंडांचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार असणाऱ्या या प्रभागाला अस्वच्छता, पाणीटंचाई, ड्रेनेज आणि आरोग्य सुविधांचा अभाव अशा समस्यांचा कायमस्वरूपी वेढा आहे. या प्रभागात जांभळे गटाच्या भूमिकेला महत्त्व आहे. - ऋषीकेश राऊत.घराणेशाहीचे वर्चस्व असणाऱ्या या प्रभागाचा चेहरामोहरा आजतागायत बदललेला नाही. आता महायुतीतच भाजप व राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये (अजित पवार गट ) तिकिटासाठी रस्सीखेच सुरू आहे. महाविकास आघाडीचे प्राबल्य तुलनेने कमी असल्याने महायुती एकत्र लढणार की स्वतंत्र, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. .Ichalkaranji Politics : इचलकरंजी महाविकास आघाडीत भूकंप! आमदार राहुल आवाडेंनी सतेज पाटलांच्या पदाधिकाऱ्याला लावलं गळाला.प्रभाग क्रमांक ३ हा गणेशनगरपासून शहापूर येथील मुख्य मोठ्या खणीपर्यंत विस्तारलेला आहे. या भागात ओपन जिम, उद्यान, वाचनालय, विरंगुळा पार्क यासारख्या मूलभूत सुविधा आजही दूर आहेत. या प्रभागात शहापूरमधील छोटी खण तसेच मुख्य मोठी खण येते. गणेशोत्सवातच या खणीची साफसफाई होते; उर्वरित वर्षभर मात्र दुर्लक्षच राहते. .अनेक ठिकाणी औद्योगिक सांडपाणी थेट गटारात सोडले जात असून पावसाळ्यात गणेशनगर व चांगदेव पाटील गल्ली परिसरात घरांमध्ये गटाराचे पाणी शिरते. या प्रभागात जुन्या चेहऱ्यांचा नावाचा बोलबाला आहे. पण इच्छुकांमध्ये नव्या चेहऱ्यांची मोठी भाऊगर्दी आहे. त्यामुळे या प्रभागात उमेदवारीसाठी रस्सीखेच सुरू आहे. .Ichalkaranji Election : चार प्रभाग कार्यालयांत उमेदवारी अर्ज; इचलकरंजी महापालिका निवडणुकीची तयारी पूर्ण.विशेषतः राष्ट्रवादी काँगेस (अजित पवार गट) पक्षाच्या जांभळे गटाचा प्रभाव या प्रभागात आहे. भाजपनेही दहा-बारा वर्षांत कार्यकर्त्यांचे संघटन केले आहे. त्यामुळे या पक्षांकडूनही इच्छुकांची संख्या लक्षणीय आहे. गतवेळी जांभळे गट व भाजप यांच्यात चुरशीने लढत झाली होती. .आता महायुतीमध्ये या प्रभागातून उमेदवारी मिळविण्यासाठी मोठी चुरस असणार आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) स्वतंत्रपणे लढल्यास जांभळे गटासमोर जागा राखण्याचे मोठे आव्हान असणार आहे. विरोधकांना जांभळे गटांचा प्रभाव असलेला बाल्लेकिल्ला भेदण्याची किमया करावी लागणार आहे. उमेदवारी निश्चितीनंतरच या प्रभागातील लढतीचे चित्र स्पष्ट होणार आहे..प्रभागाची व्याप्तीभुईनगर, शहापूर गावचावडी, बालाजीनगर, भाटले मळा, डेक्कन प्रोसेस, आंबेडकरनगर, गणेशनगर, पाटील गल्ली, चौंडेश्वरी कॉलनी, विठ्ठलनगर, जयभवानी टेक्सटाईल, विनायक हायस्कूल, पाण्याची टाकी, शहापूर चौपाटी, जाधव मंगल कार्यालय, वेणुताई चव्हाण विद्यामंदिर, जगदंब चौक, दत्तनगर चौक, महालक्ष्मी मंदिर, बाळकृष्ण सायझिंग..विकासाचे मुद्देशहापूर खणीचा विकास प्रलंबितखुल्या भूखंडावर कचऱ्याचे साम्राज्यऔद्योगिक सांडपाण्याचा गंभीर प्रश्नअरुंद गल्ल्यामुळे घंटागाड्यांना अडथळा.अनियमित पाणीपुरवठाएकूण लोकसंख्या = १७६८५अनुसूचित जाती लोकसंख्या = २१०८अनुसूचित जमाती लोकसंख्या = ६६पुरुष मतदार = ६७७९महिला मतदार = ६६९९एकूण मतदार = १३४७८.आरक्षण असेअ - अनुसूचित जाती (महिला)ब - ओबीसीक - सर्वसाधारण महिलाड - सर्वसाधारण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.