कोल्हापूर

Ichlkaranji Election : जांभळे गटाच्या भूमिकेला महत्त्‍व; महायुतीतच रस्सीखेच इचलकरंजी प्रभाग ३ मध्ये उमेदवारीवरून भाजप-राष्ट्रवादी आमनेसामने

Mahayuti Seat-Sharing : जांभळे गटाचा प्रभाव असलेल्या प्रभाग ३ मध्ये भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) यांच्यात उमेदवारीसाठी तीव्र रस्सीखेच सुरू आहे, अस्वच्छता, पाणीटंचाई, ड्रेनेज आणि औद्योगिक सांडपाण्याच्या प्रश्नांनी प्रभाग ३ मधील नागरिकांचे दैनंदिन जीवन त्रस्त झाले आहे.
Mahayuti Seat-Sharing

Mahayuti Seat-Sharing

sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

इचलकरंजी : शहरातील शहापूर खणीभोवती वेढलेला प्रभाग क्रमांक ३ आजही मूलभूत नागरी सुविधांपासून वंचित असल्याचे वास्तव समोर येत आहे. कामगार वस्तीचे प्राबल्य, औद्योगिक कारखाने, सायझिंग युनिट्स आणि खासगी भूखंडांचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार असणाऱ्या या प्रभागाला अस्वच्छता, पाणीटंचाई, ड्रेनेज आणि आरोग्य सुविधांचा अभाव अशा समस्यांचा कायमस्वरूपी वेढा आहे. या प्रभागात जांभळे गटाच्या भूमिकेला महत्त्व आहे.
- ऋषीकेश राऊत

Loading content, please wait...
Kolhapur
election
Ichalkaranji
Ward
Mahayuti
Ichalkaranji municipal elections

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com