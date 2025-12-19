Ichalkaranji Water Crisis : रोजगार देणाऱ्या वस्त्रनगरीला पाणी नाही; राजकीय उदासीनतेची किंमत नागरिक देत आहेत

इचलकरंजी : प्रत्येक हाताला रोजगार देणाऱ्या वस्त्रनगरीला मात्र हक्काच्या पाण्यासाठी झगडावे लागत आहे. वीस वर्षांहून अधिक काळ पाण्यासाठी शहरवासीयांचा संघर्ष सुरू आहे. पण अद्याप नागरिकांना पुरेसे पाणी मिळत नाही. तुमचे राजकारण बाजूला ठेवा आणि आम्हाला पहिले पाणी द्या, अशी नागरिकांची सातत्याने मागणी होत आहे. - पंडित कोंडेकर.पण कोणतीही निवडणूक आली की पाण्याच्या प्रश्नावर राजकारण तापते. निवडणूक संपली की पाण्याचा प्रश्न संपतो, अशी भयानक परिस्थिती आहे. दोन योजना मंजूर झाल्यानंतरही त्या केवळ रेंगाळल्या. तिसऱ्या पर्यायी योजनेच्या चर्चेचे गुऱ्हाळ शासकीय पातळीवर बरेच दिवस सुरू होते. पण त्याचे पुढे काय झाले हे एक गूढच आहे..त्यामुळे शहरवासीयांनी मुलबक व स्वच्छ पाण्यासाठी आणकी किती दिवस वाट पहायची, असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. इचलकरंजीतील सर्वात संवेदनशील एकमेक पाणीप्रश्न आहे. या प्रश्नाभोवतीच दोन दशके राजकारण फिरत आहे. लोकसभा, विधानसभा अथवा पालिकेची निवडणूक असो, आतापर्यंत पाणी प्रश्नावरच या निवडणूक लढवल्या. .याचा कोणाला फायदा तर कोणाला तोटा झाला. पण नागरिकांना काही आपल्या हक्काचे पाणी मिळालेले नाही. आजही पाणी प्रश्न मीच सोडवणार असल्याचे सांगण्याची वेळ खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर येत आहे. नविन योजना राबविण्याचा निर्णय झाल्यानंतर अनेकवेळा राजकारण आडवे आणल्याचे सर्वश्रृत आहे..परिणामी, आज नेत्यांचे राजकारण होत राहिले. पण शहरातील जनतेची मात्र पाण्यासाठी होरपळ होण्याची वेळ आली आहे. शहरात येणाऱ्या प्रत्येक हाताला रोजगार देणारे हे शहर आहे. येथून शासनाला मोठ्या प्रमाणात महसूलही प्राप्त होते. मग या शहराला पाणी देण्यासाठी एका गांभिर्याने घेतले जात नाही, असा प्रश्न सातत्याने शहरवासीयांमधून उपस्थित होत आहे..पाणी प्रश्नावर आंदोलनाची धग वाढली की आश्वासन द्यायचे आणि आंदोलनाची धार कमी करायचे, असे अनेकवेळा झाले आहे. त्यामुळे अनेक आंदोलन केल्यानंतरही पाण्याचा प्रश्न काही पुढे सरकला नाही. शहरात अनेक मंत्री येतात. पाणी प्रश्न सोडवणार आहोत, असे सांगून जातात. त्यानंतर पुन्हा ते फिरकतही नाहीत. त्यामुळे मंत्र्यांच्या आश्वासनावर आता समाज माध्यमातून तिखट प्रतिक्रिया उमटत असल्याचे दिसून येत आहे. मुळात शहराला कोठूनही पाणी द्या, पण ते मुबलक व स्वच्छ द्या, इतकीच मागणी आहे. कारण प्रदूषित पाण्यामुळे या शहराने ४० नागरिकांची आहुती दिली आहे. पुन्हा अशी परिस्थिती निर्माण होऊ नये, इतकीच माफक अपेक्षा आहे.. जलकुंभ सद्यस्थिती उपलब्ध = १७तूट = ६शुद्ध पेयजल प्रकल्पमंजूर = ९९ पूर्ण = ९७चालू = ७८.इचलकरंजी पाणीपुरवठा दृष्टिक्षेपदैनंदिन गरज............................................ ६९ एमएलडीसध्या उपलब्ध पाणी................................... ४५ एमएलडीपाण्याचे स्त्रोत व क्षमताकृष्णा योजना........................................... ३६ एमएलडीपंचगंगा योजना........................................ ९ एमएलडी.कट्टीमोळा योजना ९ एमएलडी कूपनलिकांची संख्याएकूण कूपनलिका...................................... ११४०विद्युत पंप असलेल्या कूपनलिका...................... ८८८हातपंप असलेल्या कूपनलिका......................... २५२नादुरुस्त असलेल्या कूपनलिका ६८ घरकाम. स्वयंपाक, मुलांची काळजी ही सगळी कामे नळाला पाणी सुटण्याच्या वेळेवर अवलंबून असतात. पण अनेक वर्षांपासून पाणी वेळेवर येत नाही. कधी- कधी आठ दिवस पाणी येतच नाही. त्यामुळे महिलांना मानसिक आणि शारीरिक त्रास सहन करावा लागत आहे. महापालिका प्रशासनाने वेळेवर पाणी सोडण्याबाबत उपाययोजना कराव्यात.- बिसमिल्ला जमादार.इचलकरंजीच्या पाण्याच्या प्रश्नांवर मागील लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत पाणी प्रश्र सोडण्याचे आश्वासन दिले होते. पण अद्याप ते पूर्ण झाले नाही. फक्त मतदाराच्या तोंडाला पाने पुसण्यात आली. सध्या जनतेचे पाण्यासाठी हाल होत आहेत. पुढील काळात मात्र हा प्रश्न साडवावा. महापालिका सभागृहात जाण्याऱ्या सदस्यांनी हा प्रश्न प्राधान्याने सोडवावा.- पांडुरंग पिसे.इचलकरंजीमध्ये पाण्याचा प्रश्न खूप बिकट होत चालला आहे. सहा ते सात दिवसातून एकदा पाणी येते. पाणीपट्टी मात्र पूर्ण भरावी लागते. याला राजकीय नेतेमंडळी कारणीभूत आहेत. निवडणकीच्या कारणास्तव इचलकरंजीचा पाणी प्रश्न मुद्दामहून भिजत ठेवला जात असावा. शुध्द व मुबलक पाणी पाण्यासाठी आता नागरिकांनीच ताकदीने लढा दिला पाहिजे.- मीना कासार इचलकरंजी.पाणी प्रश्न गेली कित्येक वर्षे भिजत पडला आहे. याचे गांभीर्य कुणाकडे दिसत नाही. प्रत्येक वेळी राजकारण केले जाते आहे. सामान्य माणसाच्या जीवाशी खेळ चालला आहे. योजना मंजूर झाल्या. पण त्या कागदावरच राहिल्या. प्रत्यक्षात कोणतीच योजना अमलात आली नाही. म्हणजे नुसता पाण्याचा खेळ चालू आहे. किमान दोन दिवसातून एकदा तरी पाणी मिळावे, ही इचलकरंजीकरांची रास्त अपेक्षा आहे.- विजय देसाई.पाण्याचा विषय हा संवेदनशील आहे. पण त्याकडे आवश्यक तितके गांभीर्याने पाहिले जात नाही. त्यामुळे हा प्रश्न अधिक गुंतागुंतीचा होत आहे. वास्तविक नागरिकांना स्वच्छ आणि मुबलक पाणी देण्यासाठी शासन, प्रशासन यांनी जाणीवपूर्वक लक्ष घालण्याची आवश्यकता आहे. नागरिकांनीही आपली एक जबाबदारी समजून हक्काच्या पाण्याच्या लढ्यात सहभाग घेतला पाहिजे.- कल्पना माळीमहापालिका प्रशासनाची कसरत.महापालिकेकडून वार्षिक १८०० रुपये पाणीपट्टी आकारली जाते. पण नळाला आठवड्यातून एकदा अथवा दोनदा पाणी येते. त्यामुळे नागिरकांना अपुरे पाणी मिळत असताना पूर्ण पाणीपट्टी आकारणी केली जाते. त्याला आता नागरिकांचा विरोध वाढत चालला आहे. परिणामी, नागरिकांनी घरफाळा भरण्यास प्राधान्य दिले असले तरी पाणीपट्टी भरण्याबाबत मात्र चालढकल करण्यावर भर दिला आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाची कसरत निर्माण होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक 