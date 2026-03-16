Crime News : विशीतल्या तरुणांकडून गुन्हेगारीचा मार्ग; वस्त्रनगरीत गुन्हेगारीचे बदलते रुप; तीन महिन्यांत विविध १७ गुन्हे

इचलकरंजी : इचलकरंजी शहरात तीन महिन्यांत गुन्हेगारीचे स्वरूप बदलताना दिसत आहे. विशेष म्हणजे या गुन्ह्यांत १८ ते २५ वयोगटातील तरुण मोठ्या प्रमाणावर पुढे असल्याचे पोलिस कारवाईतून स्पष्ट होत आहे. .प्रतिबंधित इंजेक्शन आणि गांजा प्रकरणांपासून ते गोळीबार, खून, खुनी हल्ले, मारहाण, घरफोडी आणि बॅटरी चोरीसारख्या संघटित गुन्ह्यांपर्यंत अनेक गंभीर घटनांत तरुण संशयित आरोपी असल्याचे समोर आले आहे..Kolhapur Crime : गुन्ह्यात घट झाली तरी, दुचाकी, चारचाकींची चोरी अन् जोरात गांजा तस्करी; दोन वर्षांतील चित्र नागरिक हैराण हिलांच्या सुरक्षेवर पोलिसांचा भर.शहरातील शिवाजीनगर, गावभाग आणि शहापूर ठाण्याच्या हद्दीत गेल्या तीन महिन्यांच्या कालावधीत प्रतिबंधित इंजेक्शन विक्री, गांजा तस्करी आणि गोळीबाराच्या घटना घडल्या. काही प्रकरणांत भर चौकात निर्भयपणे खुनासारखे गुन्हे घडले. .या घटनांमुळे शहरातील कायदा-सुव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. विशेष म्हणजे या सर्व गुन्ह्यांत पोलिसांनी ताब्यात घेतलेले किंवा संशयित म्हणून समोर आलेले आरोपी बहुतांश १८ ते २५ वयोगटातील असल्याचे तपासातून स्पष्ट झाले आहे. .Chh. Sambhajinagar Crime : मध्य प्रदेशातून 'एमडी ड्रग्ज' आणून शहरात विक्री! गुन्हे शाखेकडून टोळीचा पर्दाफाश; सुमारे एक कोटीचे ड्रग्ज जप्त, सातजण अटकेत .अलीकडेच उघडकीस आलेल्या बॅटरी चोरीच्या मालिकेतही विशीतले तरुण एकत्र येऊन संघटितपणे चोरी करत असल्याचे पोलिसांच्या कारवाईतून समोर आले आहे. घरफोडी आणि इतर चोरीच्या घटनांतही तरुणांचा सहभाग वाढत असल्याचे दिसत आहे..गुन्हे करण्याची पद्धतही अधिक धाडसी आणि नियोजनबद्ध होत असल्याचे तपासात पुढे आले आहे. १८ ते २५ हे वय आयुष्याचा पाया घालण्याचे, शिक्षण पूर्ण करून रोजगाराच्या दिशेने वाटचाल करण्याचे असते. .मात्र, या वयातील काही तरुण कुटुंब, शिक्षण आणि समाजापासून दूर जात गुन्हेगारीकडे वळताना दिसत आहेत. प्रतिबंधित इंजेक्शन आणि गांजासारख्या अमली पदार्थांच्या वापरामुळे तरुणांची मानसिकता बदलत असून गुन्हेगारी प्रवृत्ती वाढत आहे. .एका बाजूला पोलिसांकडून कारवाया होत असल्या तरी गुन्हेगारीच्या मुळावर घाव घालण्यासाठी आता कुटुंब, शाळा- महाविद्यालये, सामाजिक संस्था आणि प्रशासन यांची संयुक्त भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे..तरुण टोळ्यांचे वाढते जाळेइचलकरंजी शहर व परिसरात आतापर्यंत सुमारे २२ टोळ्यांवर 'मोका' अंतर्गत कारवाई करण्यात आली आहे. या कारवाईनंतर काही वर्षे टोळीमार्फत होणाऱ्या गुन्ह्यांमध्ये घट झाल्याचे चित्र होते. सोशल मीडियावर धाक निर्माण करणे, दहशत पसरवणे, स्वतःची टोळी असल्याचे प्रदर्शन करणे अशा प्रकारातून काही तरुण सुरुवात करत असून पुढे मारहाण, चोरी, घरफोडीपासून ते गंभीर गुन्ह्यांपर्यंत त्यांचा सहभाग वाढताना दिसत आहे. .तरुण गुन्हेगारीची संभाव्य कारणेचुकीची संगत आणि गँग संस्कृतीअमली पदार्थांचे वाढते व्यसनशिक्षण अर्धवट सोडणेजलद पैसा मिळवण्याची मानसिकतासोशल मीडियाचा नकारात्मक प्रभावकुटुंबीयांचे दुर्लक्ष आणि मार्गदर्शनाचा अभाव.विशीतील गुन्हेगार आणि गुन्हे (जानेवारी ते १५ मार्च)घटना गुन्हे विशीतील गुन्हेगारखून ३ ५खुनी हल्ले ४ १०घरफोडी, चोरी ३ ५अमली पदार्थ कारवाई ४ ३मारहाण, दुखापत ३ ५एकूण १७ २८.