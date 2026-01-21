कोल्हापूर

ZP Election Poster Controversy : उमेदवारी कोणाला? बोगस दाखले काढणाऱ्यांना की सर्वसामान्यांना…, कबनूर जिल्हा परिषदेत पोस्टर वॉर; स्थानिक आमदारांना सवाल

Kolhapur Zilla Parishad : उमेदवारी कोणाला—बोगस दाखले काढणाऱ्यांना की सर्वसामान्यांना? इचलकरंजीत जिल्हा परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर पोस्टर वॉर रंगला.
Maharashtra Local Politics News : कबनूर येथील मुख्य चौकात जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर लावण्यात आलेला एक डिजिटल फलक सध्या गावासह परिसरात चर्चेचा विषय ठरला आहे. कबनूर व कोरोची मतदारसंघातील उमेदवारी नेमकी कोणाला दिली जाणार, असा थेट सवाल या फलकातून उपस्थित करण्यात आला होता.

