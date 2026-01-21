ZP Election Poster Controversy : उमेदवारी कोणाला? बोगस दाखले काढणाऱ्यांना की सर्वसामान्यांना…, कबनूर जिल्हा परिषदेत पोस्टर वॉर; स्थानिक आमदारांना सवाल

Maharashtra Local Politics News : कबनूर येथील मुख्य चौकात जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर लावण्यात आलेला एक डिजिटल फलक सध्या गावासह परिसरात चर्चेचा विषय ठरला आहे. कबनूर व कोरोची मतदारसंघातील उमेदवारी नेमकी कोणाला दिली जाणार, असा थेट सवाल या फलकातून उपस्थित करण्यात आला होता..या डिजिटल फलकावर “उमेदवारी कोणाला…? गुन्हेगारांना की गुन्हेगारी कुटुंबीयांना, बोगस दाखले काढणाऱ्यांना की सर्वसामान्य नागरिकांना…?” असा आशय झळकत होता. तसेच “विधान आमदार, माजी आमदार, गावचे नेते संपवणार काय…?” अशा शब्दांत अप्रत्यक्ष टीकाही करण्यात आली होती. त्यामुळे निवडणूक रणधुमाळी सुरू होण्यापूर्वीच या फलकाने राजकीय वातावरण तापवले..हा फलक लावण्यात आल्यानंतर त्याचे फोटो आणि व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल झाले. गावातील नागरिकांसह राजकीय वर्तुळात यावर जोरदार चर्चा रंगली. काहींनी या फलकाला सामान्य नागरिकांचा आवाज म्हटले, तर काहींनी यामागे राजकीय हेतू असल्याची चर्चा सुरू केली. विशेषतः उमेदवारी कोणाला मिळणार, याबाबत सुरू असलेल्या तर्कवितर्कांना या फलकामुळे अधिकच बळ मिळाले..Ichalkaranji Mayor : स्वीकृत नगरसेवकांवरून भाजप अडचणीत; पराभूत उमेदवारांची पक्ष नेतृत्वाकडे धाव.दरम्यान, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांसाठी निवडणूक आचारसंहिता लागू असल्याने आणि हा डिजिटल फलक विनापरवाना लावण्यात आल्याचे कारण देत ग्रामपंचायतीने तो फलक काढून टाकला. फलक हटवण्यात आल्यानंतरही त्यावरची चर्चा मात्र थांबलेली नाही. उलट, फलक काढल्यामुळे गावात उलट-सुलट चर्चांना अधिकच उधाण आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.