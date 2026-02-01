Kolhapur Illegal Abortion : बेकायदेशीर उमलणाऱ्या कळ्या खुडायचा, गर्भपात करणारा बोगस डॉक्टर दोन महिन्यांनी पोलिसांच्या हाती; कोल्हापुरातील घटना

Kolhapur Bogus Doctor Arrested : बालिंगा येथे बेकायदेशीर गर्भलिंगनिदान व गर्भपात केंद्र चालविणाऱ्या बनावट डॉक्टरला दोन महिन्यांनी अटक करण्यात आली. स्वप्नील केरबा पाटील (वय ३६, रा. बालिंगा, ता. करवीर) असे संशयिताचे नाव आहे. २४ नोव्हेंबर २०२५ ला गुन्हा दाखल झाल्यापासून तो पसार होता. बागल चौकातील एका इमारतीत तो राहत असल्याची माहिती मिळताच पथकाने छापा टाकून त्याला ताब्यात घेतले. .पोलिसांकडून मिळालेली माहिती अशी, बालिंगा (ता. करवीर) येथे स्वप्नील पाटील याने दवाखाना थाटला होता. कोणतीही अधिकृत डिग्री नसताना तो गर्भलिंगनिदान व गर्भपात करत होता. याची माहिती मिळताच पोलिसांनी छापा टाकून दिगंबर मारुती किल्लेदार (४८, रा. तिटवे, ता. राधानगरी) याला अटक केली होती. तर यावेळी संशयित स्वप्नील पाटील सटकला होता. घटनास्थळावरुन सोनोग्राफी मशीन, गर्भपाताच्या गोळ्या जप्त करण्यात आल्या होत्या..किल्लेदारनंतर संशयित स्वप्नील पाटीलचा भाऊ सौरभ पाटील, गर्भपाताचे किट व गोळ्या विकणारे राहुल हिंदूराव कुसाळे (वय ३५, रा. कांबळवाडी, ता. राधानगरी), विक्रम वसंत चव्हाण (३९, रा. संतमळा, इचलकरंजी) अशांना अटक करण्यात आली. या प्रकरणात स्वप्नील पाटील हा मुख्य संशयितच पसार होता..Illegal Abortion Racket : उमलणाऱ्या कळ्यांचा बळी! कोल्हापुरात गर्भपात रॅकेटचा पर्दाफाश; सोनोग्राफी मशीन जप्त.संशयित कुसाळेचा ताबा जुना राजवाडा पोलिसांकडेगर्भपातासाठी पुरविली जाणारी किट संशयित राहुल कुसाळे याने पुरविल्याचे समोर आले. त्याला करवीर पोलिसांनी अटक केली होती. तर यापूर्वी जुना राजवाडा पोलिस ठाण्यातही त्याच्याविरोधात एक गुन्हा दाखल असल्याने त्याचा ताबा आता जुना राजवाडा पोलिस घेणार आहेत..मुंबई, कोकण, कर्नाटकात छापेसंशयित स्वप्नील पाटीलच्या शोधासाठी करवीर पोलिसांनी मुंबई, कर्नाटक, कोकणात छापेमारी केली होती. परंतु, तो पोलिसांना गुंगारा देत होता. तो सध्या शहरातील बागल चौकात एका इमारतीत राहण्यास आल्याची माहिती मिळताच पोलिसांनी छापा टाकून त्याला पकडले. आज त्याला न्यायालयात हजर केले असता, पाच दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली. पोलिस निरीक्षक किशोर शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस अंमलदार सुभाष सरवडेकर, विजय पाटील, अमित जाधव, प्रज्ञा पाटील यांनी ही कारवाई केली..पाटीलविरोधात चार गुन्हे दाखलबनावट डॉक्टर स्वप्नील पाटीलविरोधात यापूर्वीही गर्भलिंग निदान व गर्भपातप्रकरणी गुन्हे दाखल आहेत. राधानगरी पोलिस ठाणे, जुना राजवाडा, कागल पोलिस ठाण्यानंतर आता करवीर पोलिसांनीही त्याला अटक केली. या रॅकेटचा मुख्य सूत्रधार तोच असून गर्भलिंगनिदान मशीन कोठून खरेदी केली, याचीही माहिती त्याच्याकडूनच घेण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.