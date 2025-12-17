कोल्हापूर

Kolhapur Bauxite : इको-सेंसिटिव्ह दुर्गमानवाड–पडसाळीत झाडे तोडून बॉक्साइट उत्खनन; पर्यावरण धोक्यात

Illegal Bauxite Mining : दुर्गमानवाड, तळगाव व पडसाळी या इको-सेंसिटिव्ह परिसरात महिनाभरापासून राजरोस बेकायदा बॉक्साइट उत्खनन सुरू आहे. रात्री उत्खनन करून दहाचाकी डंपरद्वारे वाहतूक केल्याने जंगल, वन्यजीव आणि रस्त्यांचे मोठे नुकसान होत आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
​राशिवडे बुद्रुक : राधानगरी तालुक्यातील दुर्गमानवाड व पडसाळी या संवेदनशील परिसरात राजरोसपणे झाडे तोडून बॉक्साइट उत्खनन सुरू आहे. पर्यावरणाची हानी होत असल्याने हे प्रकार थांबवावेत, अन्यथा आंदोलन करू, अशा आशयाचे निवेदन राधानगरी गौण खनिज बचाव समितीचे अध्यक्ष सचिन पाटील यांनी खनिकर्म अधिकारी, जिल्हाधिकारी व पर्यावरण मंत्र्यांना दिले आहे.

