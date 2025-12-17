Kolhapur Bauxite : इको-सेंसिटिव्ह दुर्गमानवाड–पडसाळीत झाडे तोडून बॉक्साइट उत्खनन; पर्यावरण धोक्यात

राशिवडे बुद्रुक : राधानगरी तालुक्यातील दुर्गमानवाड व पडसाळी या संवेदनशील परिसरात राजरोसपणे झाडे तोडून बॉक्साइट उत्खनन सुरू आहे. पर्यावरणाची हानी होत असल्याने हे प्रकार थांबवावेत, अन्यथा आंदोलन करू, अशा आशयाचे निवेदन राधानगरी गौण खनिज बचाव समितीचे अध्यक्ष सचिन पाटील यांनी खनिकर्म अधिकारी, जिल्हाधिकारी व पर्यावरण मंत्र्यांना दिले आहे..निवेदनातील आशय असा : इकोसेन्सेटिव्ह दुर्गमानवाड, तळगाव, पडसाळी परिसरामध्ये चोरट्या पद्धतीने बॉक्साइट उत्खनन सुरू होते. महिन्यापासून राजरोस उत्खनन होत आहे. रात्रभर उत्खनन करून दिवसा डंपर भरून ठेवायचे आणि रात्री १० नंतर ते घेऊन जायचे, हे प्रकार सुरू आहेत. .Kolhapur Accident : येळवडेत भर दुपारी गवताच्या ट्रॅक्टरला आग; मुख्य रस्त्यावर दोन तास थरार.याबाबत महसूल खात्याकडे तक्रार केली, मात्र कानाडोळा केल्याने हा गोरखधंदा सुरू आहे. चार दिवसांपूर्वी यातील एक डंपर तारळे - दुर्गमानवाड घाटामध्ये पलटी झाला. तो ताबडतोब हटवण्यासाठी यंत्रणा कामाला लागली होती आणि यानंतर पंचनामा केला. .महसूल विभागाला पुरावेच पाहिजे असेल तर मार्गावरील सीसीटीव्ही तपासले तरीसुद्धा पुरावे मिळतील. खनीकर्म विभागाने मध्यंतरी चार डंपर पकडले होते, मग स्थानिक अधिकारी काय करतात, अशी चर्चा सुरू आहे..Kolhapur Muncipal : निवडणूक आचारसंहिता भंग खपवून घेतला जाणार नाही; सोशल मीडियावर प्रशासनाची करडी नजर.उत्खननामुळे परिसरातील जमिनीची धूप होतेच, शिवाय इको सेन्सेटिव्ह परिसर असल्याने वन्यप्राणी बिथरत आहेत. माणसावरील हल्ले करण्याचे हे कारण आहे. वृक्षतोड सुरू आहे. शिवाय ३५ ते ४० टन वजनाचे दहाचाकी डंपर भरून जात असल्याने रस्तेही खराब होत आहेत. .हे गंभीर असून पर्यावरणाला धोका पोहोचत आहे. हे उत्खनन तातडीने बंद करावे, अन्यथा जनआंदोलन उभा करून आणि रस्त्यावर उतरू, असा इशारा श्री. पाटील यांनी दिला आहे. हे निवेदन खनीकर्म अधिकारी अजित पाटील यांना दिले आहे. .त्याच्या प्रती जिल्हाधिकारी, पालकमंत्री, पर्यावरण व पर्यटनमंत्री यांना पाठवल्या आहेत. आम्हाला माहिती मिळताच उत्खनन मार्गावर चरी काढून रस्ते बंद केले आहेत. तरीही असे प्रकार सुरू असल्यास नागरिकांनी कळवावे, असे अावाहन केले आहे .- अनिता देशमुख, तहसीलदार, राधानगरी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.