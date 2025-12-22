कोल्हापूर

Kolhapur News : सत्तेसाठी टोकाचे राजकारण; विरोधकांचा पत्ता कापण्यासाठी अनधिकृत बांधकाम ठरणार हत्यार

Illegal construction emerge : निवडणुकीआधीच नव्हे तर सत्तेत आल्यानंतरही या अटीचा वापर करून राजकीय दबाव आणि पदरद्दीची शक्यता, उमेदवारांसह पती-पत्नी व अवलंबित कुटुंबीयांच्या मालमत्तांवरही नजर; तक्रारींच्या आधारे उमेदवारी अडविण्याचा धोका.
Illegal construction emerge

Illegal construction emerge

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : दोन अपत्य, निवडणूक खर्चाचा तपशील याबरोबरच आता अनधिकृत बांधकामाची टांगती तलवार महापालिकेची निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांवर राहणार आहे. सत्तेसाठी टोकाचे राजकारण होत असल्याने अशा उमेदवारांचा पत्ता कापला जाण्यासाठी तक्रारी होण्याची शक्यता आहे. अतिक्रमणाला विरोध पडणार महागात

Loading content, please wait...
Kolhapur
political
election
Muncipal corporation
political parties
Political Controversy
political struggle
Political Accountability
Political Uncertainty in Kolhapur

Related Stories

No stories found.