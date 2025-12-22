Kolhapur News : सत्तेसाठी टोकाचे राजकारण; विरोधकांचा पत्ता कापण्यासाठी अनधिकृत बांधकाम ठरणार हत्यार

कोल्हापूर : दोन अपत्य, निवडणूक खर्चाचा तपशील याबरोबरच आता अनधिकृत बांधकामाची टांगती तलवार महापालिकेची निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांवर राहणार आहे. सत्तेसाठी टोकाचे राजकारण होत असल्याने अशा उमेदवारांचा पत्ता कापला जाण्यासाठी तक्रारी होण्याची शक्यता आहे. अतिक्रमणाला विरोध पडणार महागात.यापूर्वी अतिक्रमणे काढण्याच्या मोहिमेला विरोध करण्यासाठी नगरसेवक जायचे. पण, हा विरोध त्यांचे पद जाण्यास कारणीभूत ठरू लागल्याने अनेकांनी अशा कारवाईकडे कानाडोळा केला. काहीजण अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना परस्पर सांगून याबाबतचा तोडगा काढायचे. .Premium|Municipal Corporation Elections Maharashtra : महाराष्ट्रातील महापालिका निवडणुका; लोकशाहीच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह.आता अनधिकृत बांधकामाचा विषय केवळ प्रशासनाच्या अखत्यारित राहणारा नाही. राज्य निवडणूक आयोगाकडे शपथपत्रात त्याबाबतची माहिती द्यावी लागणार आहे. त्यातून कारवाई होऊ शकते. तसेच निवडणुकीनंतर पदाचा गैरवापर करून अशी बांधकामे केल्यास त्यांचे पदही रद्द होणार आहे. ही अट चांगल्या हेतूने घातली असली तरी त्यातून प्रशासनावर दबाव, वेळकाढूपणा याचे मोठे राजकारण पेटत राहणार आहे..निवडणुकीसाठी अपात्रतेचे मुद्दे नवीन नाहीत. २००१ नंतर दोनपेक्षा जास्त अपत्ये असलेल्या उमेदवारांचे सदस्यत्व रद्द होणे, निवडणूक खर्चाचा तपशील व जात वैधता प्रमाणपत्र विहित कालावधीत न दिल्यासही अपात्रततेची कारवाई होत होती. त्यासाठी उमेदवारांनी तयारी केलेली असायची. .Kolhapur Muncipal : नगरपालिका निकालांनी राजकारणाची दिशा बदलली; महायुतीला बळ, काँग्रेसच्या अधःपतनाचे चित्र स्पष्ट.आता यंदा नवीन आलेली अट मात्र सर्वांनाच कमालीची त्रासदायक ठरण्याची शक्यता आहे. शहरातील अनधिकृत बांधकामाचा विषय मोठा आहे. सामायिक अंतरातील बांधकामापासून ते अनधिकृत वाढीव बांधकामाचे अनेक प्रश्न आहेत. अनेक तक्रारींवर केवळ तारीख पे तारीख सुरू आहे. यामध्ये संभाव्य उमेदवारांबाबत किती तक्रारी आहेत हे आता समजणार आहे. कारण निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर त्याबाबतच्या तक्रारी केल्या जाण्याची शक्यता आहे..केवळ उमेदवाराबाबतच नव्हे, तर त्याच्या पती किंवा पत्नी, मुलांसह अवलंबून असलेल्या सदस्यांनीही बांधकाम केलेले असल्यास त्याचा फटका बसणार आहे. त्यामुळे माझा काही संबंध नाही असे म्हणून त्यांची सुटका होणार नाही. त्या मुद्द्यावर अपात्र ठरवायचे झाल्यास त्यादृष्टीने फिल्डिंग लावली जाण्याची शक्यता आहे. .तसेच आपल्या उमेदवारीत असा कुणी आड येत असल्यास त्याचाही पत्ता या अटीचा वापर करून कापला जाण्याची शक्यता आहे. त्याबाबतच्या तक्रारी करायला लावल्या जाऊ शकतात. निवडणुकीच्या धामधुमीत शक्य झाले नाही तर निवडून आल्यानंतर सत्तेच्या राजकारणासाठीही या अटीचा वापर होऊ शकतो. .या अटीच्या कचाट्यात सापडू शकतील अशांची यादी भविष्यात तयार केली जाऊ शकते. त्यामुळे अपात्रतेचे प्रकार भावी सभागृहात घडण्याची दाट शक्यता आहे. यापूर्वी अतिक्रमणे काढण्याच्या मोहिमेला विरोध करण्यासाठी नगरसेवक जायचे. पण, हा विरोध त्यांचे पद जाण्यास कारणीभूत ठरू लागल्याने अनेकांनी अशा कारवाईकडे कानाडोळा केला. .काहीजण अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना परस्पर सांगून याबाबतचा तोडगा काढायचे. आता अनधिकृत बांधकामाचा विषय केवळ प्रशासनाच्या अखत्यारित राहणारा नाही. राज्य निवडणूक आयोगाकडे शपथपत्रात त्याबाबतची माहिती द्यावी लागणार आहे. त्यातून कारवाई होऊ शकते. तसेच निवडणुकीनंतर पदाचा गैरवापर करून अशी बांधकामे केल्यास त्यांचे पदही रद्द होणार आहे. ही अट चांगल्या हेतूने घातली असली तरी त्यातून प्रशासनावर दबाव, वेळकाढूपणा याचे मोठे राजकारण पेटत राहणार आहे..निवडणुकीसाठी अपात्रतेचे मुद्दे नवीन नाहीत. २००१ नंतर दोनपेक्षा जास्त अपत्ये असलेल्या उमेदवारांचे सदस्यत्व रद्द होणे, निवडणूक खर्चाचा तपशील व जात वैधता प्रमाणपत्र विहित कालावधीत न दिल्यासही अपात्रततेची कारवाई होत होती. त्यासाठी उमेदवारांनी तयारी केलेली असायची. .आता यंदा नवीन आलेली अट मात्र सर्वांनाच कमालीची त्रासदायक ठरण्याची शक्यता आहे. शहरातील अनधिकृत बांधकामाचा विषय मोठा आहे. सामायिक अंतरातील बांधकामापासून ते अनधिकृत वाढीव बांधकामाचे अनेक प्रश्न आहेत. .अनेक तक्रारींवर केवळ तारीख पे तारीख सुरू आहे. यामध्ये संभाव्य उमेदवारांबाबत किती तक्रारी आहेत हे आता समजणार आहे. कारण निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर त्याबाबतच्या तक्रारी केल्या जाण्याची शक्यता आहे..केवळ उमेदवाराबाबतच नव्हे, तर त्याच्या पती किंवा पत्नी, मुलांसह अवलंबून असलेल्या सदस्यांनीही बांधकाम केलेले असल्यास त्याचा फटका बसणार आहे. त्यामुळे माझा काही संबंध नाही असे म्हणून त्यांची सुटका होणार नाही. त्या मुद्द्यावर अपात्र ठरवायचे झाल्यास त्यादृष्टीने फिल्डिंग लावली जाण्याची शक्यता आहे. तसेच आपल्या उमेदवारीत असा कुणी आड येत असल्यास त्याचाही पत्ता या अटीचा वापर करून कापला जाण्याची शक्यता आहे. .त्याबाबतच्या तक्रारी करायला लावल्या जाऊ शकतात. निवडणुकीच्या धामधुमीत शक्य झाले नाही तर निवडून आल्यानंतर सत्तेच्या राजकारणासाठीही या अटीचा वापर होऊ शकतो. या अटीच्या कचाट्यात सापडू शकतील अशांची यादी भविष्यात तयार केली जाऊ शकते. त्यामुळे अपात्रतेचे प्रकार भावी सभागृहात घडण्याची दाट शक्यता आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 