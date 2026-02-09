कोल्हापूर

Ichalkaranji Drugs : शरीर कमावण्याच्या नादात जीवाशी खेळ! प्रतिबंधित इंजेक्शनची धोकादायक नशा

Illegal Injection Abuse : इचलकरंजी शहरात फिटनेस आणि ताकद वाढवण्याच्या नावाखाली सुरू असलेली इंजेक्शन नशा आता सामाजिक आणि आरोग्य संकटात रूपांतरित होत आहे.
Seized illegal injection bottles during police action in Ichalkaranji.

ऋषिकेश राऊतसकाळ वृत्तसेवा
Updated on

इचलकरंजी : शहरात प्रतिबंधित इंजेक्शनमधून केवळ नशेखोरीच नव्हे, तर व्यायाम, बॉडीबिल्डिंग आणि ॲथलेटिक्ससह विविध क्रीडा प्रकारांत शारीरिक क्षमता वाढविण्यासाठी सर्रास गैरवापर होत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.

