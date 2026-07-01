कोल्हापूर

Kolhapur Crime: मुलगा की मुलगी? कोल्हापुरात गर्भलिंग निदानचा पर्दाफाश, चौघे ताब्यात; ३० हजार दर

₹30,000 charged for illegal foetal gender test in Kolhapur: कोल्हापूरात घरगुती पोर्टेबल मशीनवर बेकायदेशीर गर्भलिंग निदान; डमी महिलेमुळे रॅकेट उघड, एजंटांसह चौघे ताब्यात
₹30,000 for Illegal Gender Test: Four Detained in Kolhapur Crackdown

₹30,000 for Illegal Gender Test: Four Detained in Kolhapur Crackdown

sakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कोल्हापूर: घरात बोलावून गर्भलिंग निदान करून देणाऱ्या टोळीचा पोलिसांनी पर्दाफाश केला आहे. भोगावती कारखाना परिसरात मंगळवारी रात्री ही कारवाई करण्यात आली. पोर्टेबल सोनोग्राफी मशीनसह गर्भलिंग निदानासाठी लागणारे साहित्य घटनास्थळावरून जप्त करण्यात आले.

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