Kolhapur Kagal-Nidhori road : पर्यायी महामार्गा’त रूपांतरित झालेल्या कागल-निढोरी मार्गावर ओव्हरलोड वाहनांचा दहशत-दिवसेंदिवस वाढतोय धोका

Heavy and illegal traffic : बेकायदा वाहतूक, ओव्हरलोड वाहने आणि धोकादायक वळणांमुळे कागल-निढोरी मार्ग ‘अपरिहार्य पण धोकादायक’ पर्यायी महामार्ग म्हणून उदयास आली.
सकाळ वृत्तसेवा
कागल : कागल-निढोरी राज्यमार्गावरून होणारी बेकायदेशीर वाहतूक दिवसेंदिवस गंभीर होत चालली आहे. गांजा, दारू, गुटखा यानंतर आता जनावरांची अवैध वाहतूकही उघडकीस आली असून, हा मार्ग ‘सुरक्षित पर्यायी महामार्ग’ समजून अनेक वाहनचालकांनी अवैध वाहतुकीसाठी वापरण्यास सुरुवात केली आहे.

