Kolhapur Kagal-Nidhori road : पर्यायी महामार्गा’त रूपांतरित झालेल्या कागल-निढोरी मार्गावर ओव्हरलोड वाहनांचा दहशत-दिवसेंदिवस वाढतोय धोका

कागल : कागल-निढोरी राज्यमार्गावरून होणारी बेकायदेशीर वाहतूक दिवसेंदिवस गंभीर होत चालली आहे. गांजा, दारू, गुटखा यानंतर आता जनावरांची अवैध वाहतूकही उघडकीस आली असून, हा मार्ग 'सुरक्षित पर्यायी महामार्ग' समजून अनेक वाहनचालकांनी अवैध वाहतुकीसाठी वापरण्यास सुरुवात केली आहे. .परिणामी अपघातांची संख्या चिंताजनक पातळीवर पोहोचली आहे. या रस्त्यावरून कोकणात जाणारे पर्यटक, आदमापूरला बाळूमामांच्या दर्शनासाठी जाणारे भाविक तसेच औद्योगिक क्षेत्रांकडे जाणारी व्यावसायिक वाहतूक मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. महामार्गावरील टोल नाके व तपासणी टाळण्यासाठी अनेक वाहनचालक हा मार्ग वापरत आहेत. त्यामुळे वेगाने धावणाऱ्या वाहनांची गर्दी वाढून हा मार्ग अधिक धोकादायक बनत चालला आहे. .Pune Navale Bridge Accident : आणखी किती बळी घेणार, राष्ट्रीय महामार्ग प्रशासन गाढ झोपेत; अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करा .कागल-निढोरी मार्ग अनेक ठिकाणी अरुंद असून, काही टप्पे अत्यंत धोकादायक वळणांचे आहेत. वाघजाई घाट अपघातप्रवण 'ब्लॅक स्पॉट' म्हणून ओळखला जातो. गळीत हंगाम सुरू झाल्यानंतर ऊस वाहतुकीची वाहनसंख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. ओव्हरलोडमुळे पंक्चर होऊन किंवा अन्य कारणांमुळे ऊस वाहतूक करणारी वाहने रस्त्यातच थांबून राहतात. .रस्त्याचे रुंदीकरण करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर झाडे तोडली असली तरी प्रत्यक्ष काम अद्याप सुरू झालेले नाही. रस्त्याच्या सध्याच्या ओसाड अवस्थेमुळे अपघातांची मालिका वाढतच चालली आहे. या मार्गावरून कर्नाटकातील सीमावर्ती भागातून गुटखा, दारू व गांजाची वाहतूक वारंवार पकडली गेली आहे, तरीही अशा बेकायदेशीर प्रकारांवर पूर्णपणे आळा बसलेला नाही. .Wardha Accident: कार अपघातात चिमुकल्यासह आई वडिलांचा मृत्यू; हिंगणघाट मार्गावरील नवोदय विद्यालयाजवळील घटना, मुलगा गंभीर.स्थानिक नागरिकांच्या आरोपानुसार, रात्रीच्या वेळी जनावरांची अवैध वाहतूक सर्रास होत असून, वाहनांचे ओव्हरलोडिंग व टोल टाळण्यासाठी या रस्त्याचा पर्यायी मार्ग म्हणून वापर केला जात आहे. याकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याचे चित्र आहे. मानवी वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर अधिक लक्ष दिले जात असताना अवैध मालवाहतूक अनेकदा तपासणीशिवाय निसटत असल्याचीही स्थानिकांमध्ये चर्चा आहे..रस्ता सुरक्षित करण्याची तातडीची गरजकागल-निढोरी रस्ता आता प्रत्यक्षात 'महामार्गाचा पर्याय' बनत चालला आहे. अतिरिक्त वाहनभार, अवैध वाहतूक, धोकादायक वळणे आणि अपुऱ्या सुविधांमुळे हा रस्ता नागरिक, प्रवासी आणि जनावरांसाठी गंभीर धोका ठरत आहे. अनेकांच्या जीविताशी संबंधित प्रश्न निर्माण झाल्याने तातडीने रस्त्याचे रुंदीकरण, धोकादायक वळणे सरळ करणे आवश्यक आहे. तसेच रात्रीची वाढीव गस्त, तपासणी नाके सुरू करणे आणि अवैध वाहतूक रोखण्यासाठी कडक उपाययोजना करण्याची मागणी स्थानिक नागरिकांकडून जोर धरू लागली आहे..जनावरांच्या वाहतुकीचा पर्दाफाशअलीकडे व्हन्नूरजवळ झालेल्या भीषण अपघातामुळे बेकायदेशीर जनावरांची वाहतूक चव्हाट्यावर आली. कत्तलखान्यासाठी किंवा जादा दरात विक्रीसाठी कर्नाटकात बकऱ्यांची वाहतूक या मार्गावरून केली जात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यासाठी खास तीनमजली कंटेनरचा वापर केला जातो, ज्यामध्ये साडेतीनशेहून अधिक बकऱ्यांना कोंबले जाते. व्हन्नूर येथे पहाटे नियंत्रण सुटलेल्या अशाच एका कंटेनरचा भीषण अपघात झाला आणि सुमारे २०० बकऱ्यांचा जागीच मृत्यू झाला. या घटनेनंतर जनावरांच्या अमानुष वाहतुकीवर तीव्र चर्चा सुरू झाली आहे.