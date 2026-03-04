Kolhapur Zilla Parishad : बेकायदेशीर वृक्षतोड केला अन् सरपंचपद घालवून बसला, विभागीय आयुक्तांचा कोल्हापूर जिल्हा परिषदेला दिला आदेश

Shahuwadi village sarpanch dismissed news : मौजे म्हाळसवडे (ता. शाहूवाडी) येथील गायरानामधील बेकायदेशीरपणे केलेल्या वृक्षतोडीकडे ग्रामपंचायतीने दुर्लक्ष केले. विनापरवाना वृक्षतोड केल्याप्रकरणी पोलिस ठाण्यात ठेकेदारावरुध्द तक्रार दाखल करण्याच्या सूचना उपवनसंरक्षकांनी दिल्या होत्या. मात्र, ही बाब गांभीर्याने न घेतल्याने पणुंद्रे-म्हाळसवडेचे (ता. शाहूवाडी) सरपंच सुनील ज्ञानदेव कांबळे यांना अपात्र ठरविण्यात आले आहे. याबाबतचे आदेश विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी जिल्हा परिषदेला दिले आहेत..दैनिक ‘सकाळ’मधून या वृक्षतोडीची वृत्तमालिका प्रसिध्द केली होती. दरम्यान, आतापर्यंत ठेकेदाराला १ कोटींचा दंड व गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचे वनविभागाने सांगितले होते. वनसंरक्षक व ग्रामसेवकांवर निलंबनाची कारवाई करून त्यांची विभागीय चौकशीची कारवाई केली आहे..म्हाळसवडे येथील सुमारे १२५ एकरांमधील बेकायदा वृक्षतोड केली होती. ठराविक झाडे तोडण्याचा परवाना घेऊन परवान्यापेक्षा जादा वृक्षतोड करून वनसंपदा लुटणाऱ्यांविरोधात ‘सकाळ’मधून आवाज उठविण्यात आला. ठेकेदाराने मनमानी करत विनापरवाना वृक्षतोड केल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाले..Kolhapur Accident News : कोल्हापूर गगनबावडा राष्ट्रीय मार्गावर भीषण अपघात, दूध वाहतूक टेम्पोचा ब्रेक फेल; तीन दुचाकीला उडविले.या वृक्षतोडीवर ग्रामपंचायतीने लक्ष ठेवणे गरजेचे असताना त्याकडे दुर्लक्ष होते, तरीही ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली नसल्याची तक्रार बाजीराव नाईक, चंद्रलेखा वेल्हाळ व सचिन कांबळे यांनी विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार केली होती. यामध्ये सरपंच यांच्यासह इतर सदस्यही दोषी असून त्यांनाही पदावरून कमी करण्याची मागणी तक्रारदारांनी केली होती. यानंतर आता आयुक्तांनी सरपंच सुनील कांबळे यांना अपात्र ठरविले असून, इतर सदस्यांचे पद कायम ठेवले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.