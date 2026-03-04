Kolhapur Zilla Parishad : बेकायदेशीर वृक्षतोड केला अन् सरपंचपद घालवून बसला, विभागीय आयुक्तांचा कोल्हापूर जिल्हा परिषदेला दिला आदेश

कोल्हापूर

Shahuwadi village sarpanch dismissed news : मौजे म्हाळसवडे (ता. शाहूवाडी) येथील गायरानामधील बेकायदेशीरपणे केलेल्या वृक्षतोडीकडे ग्रामपंचायतीने दुर्लक्ष केले. विनापरवाना वृक्षतोड केल्याप्रकरणी पोलिस ठाण्यात ठेकेदारावरुध्द तक्रार दाखल करण्याच्या सूचना उपवनसंरक्षकांनी दिल्या होत्या. मात्र, ही बाब गांभीर्याने न घेतल्याने पणुंद्रे-म्हाळसवडेचे (ता. शाहूवाडी) सरपंच सुनील ज्ञानदेव कांबळे यांना अपात्र ठरविण्यात आले आहे. याबाबतचे आदेश विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी जिल्हा परिषदेला दिले आहेत.

