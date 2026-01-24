कोल्हापूर

Weapon Sale on Social Media : मोबाईलवर स्टेटस ठेवून हत्यारांची विक्री, थेट कोल्हापूर पोलिसांनाच आव्हान

Arms Sale WhatsApp status : मोबाईलवर स्टेटस ठेवून हत्यारांची विक्री केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला असून कोल्हापूर पोलिसांना थेट आव्हान देण्यात आले आहे.
esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Kolhapur Police Crime News : कर्नाटकातून आणलेल्या हत्यारांची खुलेआम विक्री करणाऱ्या संदेश सर्जेराव पानारी (वय २६, रा. हणमंतवाडी, ता. करवीर, सध्या रा. नेर्ली) याला स्थानिक गुन्हे शाखेने अटक केली. त्याच्याजवळून तीन तलवारी, सहा एडके अशी हत्यारे जप्त करण्यात आली. स्वतःच्या स्टेटसवर हत्यारांचे फोटो ठेवून त्याची विक्री करीत असल्याचे समोर आले. दहशत माजविण्यासाठीही त्याने हत्यारांचा वापर केल्याचे तपासात पुढे आले आहे.

