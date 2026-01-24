Weapon Sale on Social Media : मोबाईलवर स्टेटस ठेवून हत्यारांची विक्री, थेट कोल्हापूर पोलिसांनाच आव्हान

Kolhapur Police Crime News : कर्नाटकातून आणलेल्या हत्यारांची खुलेआम विक्री करणाऱ्या संदेश सर्जेराव पानारी (वय २६, रा. हणमंतवाडी, ता. करवीर, सध्या रा. नेर्ली) याला स्थानिक गुन्हे शाखेने अटक केली. त्याच्याजवळून तीन तलवारी, सहा एडके अशी हत्यारे जप्त करण्यात आली. स्वतःच्या स्टेटसवर हत्यारांचे फोटो ठेवून त्याची विक्री करीत असल्याचे समोर आले. दहशत माजविण्यासाठीही त्याने हत्यारांचा वापर केल्याचे तपासात पुढे आले आहे..पोलिसांकडून मिळालेली माहिती अशी, हणमंतवाडीतील संदेश पानारी याने स्वतःच्या स्टेटस व सोशल मीडिया अकाऊंटवर काही हत्यारांचे फोटो झळकवले होते. पोलिस अंमलदार योगेश गोसावी यांना याची माहिती मिळाली. त्यांनी अधिक चौकशी केली असता संशयित पानारी अशा धारदार शस्त्रांची विक्रीही करीत असल्याचे समोर आले. त्यांनी याची माहिती पोलिस निरीक्षक सुशांत चव्हाण यांना दिली..आज दुपारी तो हत्यारे घेऊन गोकुळ शिरगाव येथे आल्याची माहिती मिळताच उपनिरीक्षक जालंदर जाधव आणि पथकाने सापळा रचून त्याला पकडले. एका पोत्यात त्याने ही हत्यारे भरली होती. पोलिसांनी सर्व हत्यारे जप्त केली. तलवार, एडका यासारखी हत्यारे कर्नाटकातून आणल्यानंतर त्यासाठी गिऱ्हाईक शोधणाऱ्या पानारीने सोशल मीडियाची मदत घेतली..Kolhapur Crime : कोल्हापूर–गगनबावडा रोडवर धडक कारवाई; ३.६६ लाखांची विदेशी दारू जप्त.स्टेटसवर फोटो ठेवताच अनेकांचे फोन येऊन हत्यारांबाबत विचारणा व्हायची. यातूनच त्याने हत्यारे विकण्याचा फंडा अवलंबला. हत्यारे खरेदी करून येताच त्याचे फोटो व्हायरल करून स्वतःची दहशत व विक्री असा दुहेरी हेतू संशयिताने साध्य केल्याचे समोर आले. कारवाईत सहायक पोलिस निरीक्षक सागर वाघ, उपनिरीक्षक शेष मोरे, अमित मर्दाने, समीर कांबळे, राजू कोरे, वैभव पाटील, परशुराम गुजरे, गजानन गुरव, अरविंद पाटील यांनी भाग घेतला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.