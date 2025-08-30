Weather News Maharashtra : पावसाचा मुक्काम वाढणार, बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचा पट्टा; हवामान विभागाचा अंदाज, समुद्रात वादळी स्थिती

Maharashtra Rain Update : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात पावसाच्या जोरदार सरी कोसळत असून जोरदार पावसाचा मुक्काम आणखी काही दिवस राहण्याचा अंदाज हवामान विभागाने दिला आहे. याशिवाय समुद्रात वादळी स्थिती निर्माण होणार असून, प्रतितास ४० ते ५० किलोमीटर वेगाने वारे वाहणार आहे. ऐन गणेशोत्सवात सुरू असलेल्या पावसामुळे गणेशभक्तांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे..बंगालच्या उपसागरात निर्माण झालेल्या कमी दाबाच्या क्षेत्रामुळे कोकणात पावसाचा जोर कायम राहिला आहे. जिल्ह्यात गेल्या दोन तीन दिवसांपासून मुसळधार पाऊस पडत आहे. गुरुवारी (ता. २८) सकाळी पावसाने दहापर्यंत झोडपून काढले; परंतु, त्यानंतर सायंकाळी काही भागात उघडीप दिली. काही भागात हलक्या सरी सुरू होत्या. रात्री काही भागात रिपरिप सुरू होती; परंतु, आज सकाळपासूनच पावसाचा जोर पुन्हा वाढला. जिल्ह्यात सरीवर सरी कोसळत असल्याचे चित्र आहे..हवामान विभागाने देखील सिंधुदुर्गला आज आँरेज अलर्ट दिला होता. वैभववाडी, कणकवली, सावंतवाडी, कुडाळमध्ये पावसाचा जोर अधिक आहे. या तालुक्यांमध्ये सरीवर सरी कोसळत आहेत. मालवण, वेंगुर्ला, देवगड, दोडामार्ग तालुक्यात रिपरिप कायम होती. पावसामुळे जिल्ह्यातील गड, शुक, तिलारी, तेरेखोल, भंगसाळ नद्यांच्या पाणीपातळीत वाढ होऊ लागली आहे.पावसाचा जोर वाढल्यास जिल्ह्यात पूरस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे. जिल्ह्यात गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने विविध कार्यक्रमांचे आयोजन घरोघरी करण्यात आले आहे. भजन, आरत्या घरोघरी होत आहेत; परंतु, या सर्वांमध्ये पावसाचे विघ्न कायम आहे. पावसामुळे गणेशभक्त अक्षरक्षः हैराण झाले आहेत..Weather Update : गोवा, कोकण किनारपट्टीवर मान्सून पुन्हा सक्रिय; मुसळधार पावसाची शक्यता, मुंबईत 'हवामान'ची स्थिती कशी?.यलो अलर्ट दोन सप्टेंबरपर्यंतजिल्ह्यात सुरू असलेल्या पावसाचा मुक्काम आणखी काही दिवस वाढण्याचा अंदाज हवामान विभागाने दिला आहे. हवामान विभागाने दोन सप्टेंबरपर्यंत यलो अलर्ट दिला आहे. त्यामुळे या कालावधीत अनेक भागांत मुसळधार पावसाची शक्यता आहे.मच्छीमारांना इशाराजिल्ह्यात एकीकडे जोरदार पाऊस पडत असताना समुद्रात देखील वादळी स्थिती निर्माण होण्याचा अंदाज हवामान विभागाने दिला आहे. समुद्रात प्रतितास ४० ते ५० किलोमीटर वेगाने वारे वाहणार असल्याने मच्छीमारांनी समुद्रात जाऊ नये, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.