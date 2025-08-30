Weather News Maharashtra : पावसाचा मुक्काम वाढणार, बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचा पट्टा; हवामान विभागाचा अंदाज, समुद्रात वादळी स्थिती

कोल्हापूर

Sandeep Shirguppe
Updated on

Maharashtra Rain Update : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात पावसाच्या जोरदार सरी कोसळत असून जोरदार पावसाचा मुक्काम आणखी काही दिवस राहण्याचा अंदाज हवामान विभागाने दिला आहे. याशिवाय समुद्रात वादळी स्थिती निर्माण होणार असून, प्रतितास ४० ते ५० किलोमीटर वेगाने वारे वाहणार आहे. ऐन गणेशोत्सवात सुरू असलेल्या पावसामुळे गणेशभक्तांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे.

