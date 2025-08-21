Kolhapur News: 'कल्याणकारी मंडळ कार्यान्वित करा; अन्यथा आंदोलन', पश्चिम महाराष्ट्रातील वृत्तपत्र विक्रेत्यांना निर्धार

कोल्हापूर : थंडी, वारा, पाऊस वेळ-काळ न पाहता मध्यरात्रीपासून राबणाऱ्या लोकशाहीतील महत्त्वाचा स्तंभ असणाऱ्या वृत्तपत्र विक्रेत्यांसाठी मंजूर केलेले कल्याणकारी मंडळ तत्काळ कार्यान्वित करावे; अन्यथा रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलनाचा निर्धार वृत्तपत्र विक्रेता-एजंटांनी दिला. .Sangli Rain Update: ‘कृष्णे नदीच्या पुरामुळे नदीकाठी ग्रामस्थांची धावपळ'; ५२ कुटुंबांचे स्थलांतर, नऊ रस्त्यांवरील वाहतूक बंद .राज्य वृत्तपत्र विक्रेता संघटनेच्या पश्चिम महाराष्ट्रातील जिल्ह्यातील पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत निर्धार करण्यात आला. राज्य संघटनेचे सल्लागार शिवगोंडा खोत अध्यक्षस्थानी होते. राज्य संघटना सरचिटणीस विकास सूर्यवंशी, पश्चिम महाराष्ट्र उपाध्यक्ष रघुनाथ कांबळे प्रमुख उपस्थित होते..कोल्हापूर जिल्हा स्वाभिमानी वृत्तपत्र विक्रेता संघटनेचे अध्यक्ष किरण व्हनगुत्ते यांनी स्वागत केले. पश्चिम महाराष्ट्र उपाध्यक्ष रघुनाथ कांबळे यांनी प्रास्ताविक केले. राज्य सल्लागार शिवगोंड खोत म्हणाले, ‘‘तालुका पातळीपासून संघटन मजबूत करा. कल्याणकारी मंडळाबाबत सतत पाठपुरावा ठेवा. सभासद नोंदणी करुन संघटना भक्कम करा.’’ राज्य सरचिटणीस विकास सूर्यवंशी म्हणाले, ‘‘समाजात वृत्तपत्र विक्रेत्यांना मिळत असलेला मानसन्मान हे संघटनेचे यश आहे. कल्याणकारी मंडळाची कार्यवाही अंतिम टप्प्यात आहे. त्यासाठी राज्य संघटना विविध पातळ्यांवर काम करत आहे. यासाठी आता राज्यभर रस्त्यावर उतरून लढाई लढणे आवश्यक आहे.’’.रघुनाथ कांबळे म्हणाले, ‘‘बांधकाम कामगार मंडळ, मोलकरीण मंडळ आदी मंडळे दीर्घ लढाईतूनच मिळाली आहेत. राज्यभर याबाबत उठाव व्हायला हवा.’’ यावेळी राज्य कार्यकारिणी सदस्य अण्णा गुंडे (इचलकरंजी), सचिन चोपडे, नारायण माळी (सांगली), राज्य संघटनेचे माजी कार्यकारिणी सदस्य मारुती नवलाई, सोलापूर जिल्हाध्यक्ष शिवलिंग मेढेगार, विशाल रासनकर, दीपक वाघमारे, अण्णासो पाटील, धनंजय सावंत (शिरोळ), सौरभ लाड, सुरेश ब्रह्मपुरे, धनंजय शिराळकर, रमेश जाधव (कोल्हापूर), सांगली) शिवानंद रावळ (इचलकरंजी), रमेश जाधव, जिल्हा ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष शिवाजी जाधव, तानाजी जाधव (चिंचणी), नागेश गायकवाड (कुरूंदवाड) यांनी मनोगत व्यक्त केले..राज्य कार्यकारिणी सदस्य राजेंद्र माळी, गणेश पवार (सातारा), शिवाजी मगदूम (सिद्धनेर्ली), परशुराम सावंत, सुरेश ब्रह्मपुरे, अंकुश परब, सुरेंद्र चौगुले, समीर कवठेकर, सागर रुईकर, महेश घोडके (सर्व कोल्हापूर), सुरेश चौगले (इचलकरंजी), धनंजय राजहंस (भवानीनगर), अरुण पाटील (करंजफेण), श्रीकांत दुधाळ, सागर घोरपडे, सचिन माळी (सांगली), हणमंत जाधव (पेठ, इस्लामपूर), एन. टी. कोष्टी, देवानंद वसगडे (कुपवाड), सतीश दिवटे (कोल्हापूर), सुनील पाटील, सुकुमार पाटील (जयसिंगपूर), प्रशांत जगताप (मिरज), शिवाजी जाधव (येलूर), शिवाजी माळी (शिरोळ), संजय परीट (वाळवा), नानासाहेब बोंगाणे (इस्लामपूर),.Maratha Reservation Protest:'मराठा आरक्षणासंदर्भातील मुंबईत २९ ऑगस्टच्या मोर्चासाठी सांगलीत जिल्हाभर बैठका; मोठ्या संख्येने मुंबईला जाण्याचा निर्धार.संदीप माळी (भिलवडी), धनाजी सूर्यवंशी (तासगाव), श्रीपाद पाटील, नंदकुमार चापडे, विनायक तांबोळकर, पोपट मंडले (मिरज), महारुद्र कुंभार (ढालगाव), सुरेश खोत, नामदेव लुगडे (गडहिंग्लज), आनंद गुरव (माद्याळ), बाळासाहेब पाटील (कुपवाड), रत्नाकर शिंदे (गडमुडशिंगी), सागर बाबर (बार्शी) दादासाहेब मुजावर, राजकुमार कोळी (कवठेमहांकाळ) यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.