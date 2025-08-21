कोल्हापूर

Kolhapur News: 'कल्याणकारी मंडळ कार्यान्वित करा; अन्यथा आंदोलन', पश्चिम महाराष्ट्रातील वृत्तपत्र विक्रेत्यांना निर्धार

Kalyankari Mandal Must Be Enforced Soon: कोल्हापूर जिल्हा स्वाभिमानी वृत्तपत्र विक्रेता संघटनेचे अध्यक्ष किरण व्हनगुत्ते यांनी स्वागत केले. पश्चिम महाराष्ट्र उपाध्यक्ष रघुनाथ कांबळे यांनी प्रास्ताविक केले. राज्य सल्लागार शिवगोंड खोत म्हणाले, ‘‘तालुका पातळीपासून संघटन मजबूत करा.
Western Maharashtra Newspaper Sellers Unite for Welfare Board, Warn of Stir
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : थंडी, वारा, पाऊस वेळ-काळ न पाहता मध्यरात्रीपासून राबणाऱ्या लोकशाहीतील महत्त्वाचा स्तंभ असणाऱ्या वृत्तपत्र विक्रेत्यांसाठी मंजूर केलेले कल्याणकारी मंडळ तत्काळ कार्यान्वित करावे; अन्यथा रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलनाचा निर्धार वृत्तपत्र विक्रेता-एजंटांनी दिला.

