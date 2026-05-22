Kolhapur Phonda Road Closed : कोल्हापूर जिल्ह्यातून कोकणात जाणारा जवळचा महत्वाचा मार्ग बंद, जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश

Kolhapur to Konkan route Phonda Ghat : फोंडा गावातील दोन पुलांच्या पुनर्बांधणीचे काम अद्याप प्रगतिपथावर आहे. त्यामुळे या मार्गावरील वाहतूक वळविण्याच्या निर्णयाला आता १० जूनपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. जिल्हादंडाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी याची सुधारित अधिसूचना आज जारी केली आहे..फोंडा बाजारपेठ आणि ग्रामपंचायतीजवळील पुलांचा स्लॅब व पिलर काम अंतिम टप्प्यात आहे. त्यामुळे रस्ता वाहतुकीसाठी बंद ठेवणे आवश्यक असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने स्पष्ट केले होते..Karul Ghat Road Close : करूळ घाट प्रवासासाठी अतिशय धोकादायक, तज्ज्ञांकडून सर्वेक्षण; दरड हटविण्याचे काम थांबविले.या कालावधीत हलक्या वाहनांसाठी फोंडा-कनेडी-कणकवली मार्ग, तळेरे-गगनबावडा (करुळ घाट) आणि खारेपाटण-भुईबावडा असे तीन पर्यायी मार्ग उपलब्ध आहेत. अवजड वाहनांना केवळ तळेरे-गगनबावडा ते कोल्हापूर (करुळ घाट) याच मार्गावरून प्रवास करावा लागणार आहे.