Kolhapur District Bank : कोल्हापूर जिल्हा बँकेचा शेतकऱ्यांच्या पोरांना मोठा दिलासा, शैक्षणिक कर्ज बारावरून आठ टक्के

Education Loan : संस्था सक्षमीकरणासाठी गट सचिवांना बक्षीस, पगार मिळणार असल्याचे अध्यक्ष मुश्रीफ यांनी जाहीर केले. ‘लाडका सचिव’ म्हणून त्यांनी याचा उल्लेख केला.
सकाळ वृत्तसेवा
सीएमए सेलकडून साखर कारखाने, सूतगिरण्या, खरेदी- प्रक्रिया संस्थांना कर्ज पुरवठा

महामंडळाच्या कर्जावर बॅंकेकडून घेतले जाणारे एक टक्का जादा व्याज कपात

महिलांसाठी जिल्ह्यात ५४ हजार ११७ गट स्थापन असून, त्यापैकी ३५ हजार ८७८ गटांना दीडशे कोटींचे कर्ज वाटप

लाडक्या बहिणींसाठी ताराराणी महिला सक्षमीकरण कर्ज योजना

नवीन वेतन वाढ करार झाल्यामुळे कर्मचाऱ्यांना सरासरी चार ते सहा टक्‍क्‍यांपर्यंत पगारवाढीचा लाभ मिळाला

‘रुग्णालय, हॉटेल अशा व्यावसायिकांना वित्त पुरवठा करणे, शैक्षणिक कर्जाचा व्याजदर १२ वरून आठ टक्के, लाडका सचिव योजना सुरू केल्याची घोषणा आज वैद्यकीय शिक्षणमंत्री, जिल्हा बॅंकेचे अध्यक्ष हसन मुश्रीफ यांनी सर्वसाधारण सभेत केली. कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेची ८७ वी सर्वसाधारण सभा आज महासैनिक दरबार हॉल येथे झाली.

