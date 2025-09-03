Dog Attack In Kolhapur : कोल्हापुरात तीन कुत्र्यांचा २० जणांवर हल्ला, ८० वर्षीय वृद्धाच्या तोंडाचे तोडले लचके

Kolhapur News Today : भुदरगड तालुक्यातील गारगोटी, खानापूर, कलनाकवाडी, आंबवणे आदी गावांतील तब्बल २० जणांचा भटक्या कुत्र्यांनी चावा घेऊन जखमी केले. हल्लेखोर तीन कुत्री असून, त्यापैकी एक पिसाळलेले आहे. या घटनेमुळे परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले आहे. कुत्र्याच्या हल्ल्यात खानापूर येथील वयोवृद्ध विलास घरपणकर (वय ८०) हे गंभीर जखमी झाले. कुत्र्याने त्यांच्या तोंडावर चावे घेतले आहेत..परिसरात सोमवारी (ता. १) रा त्री ते मंगळवार (ता. २) सकाळपर्यंत तब्बल २० जणांना या कुत्र्यांनी चावा घेतला. अचानक घडलेल्या या घटनेमुळे गारगोटी, आंबवणे, कलनाकवाडी गावांत एकच खळबळ उडाली आहे. शाळेत जाणारी मुले, रस्त्याने जाणारे नागरिक, शेतावरून परतणारे शेतकरी या सर्वांवर कुत्र्यांनी हल्ला चढवला. यात महिला, वृध्द यांचा समावेश आहे. या घटनेने परिसरात भीतीचे वातावरण आहे. जखमींना तातडीने गारगोटी येथील उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले..गेल्या काही दिवसांपासून गारगोटी, खानापूर परिसरात कोल्हापूर-गारगोटी मुख्य रस्त्यावर भटक्या कुत्र्यांचा उच्छाद वाढला असून, ही कुत्री दिवसा नागरिकांच्या अंगावर धावून जात आहेत. खानापूर येथील घरपणकर हे कुत्र्याच्या हल्ल्यात गंभीर जखमी आहेत. त्यांना कोल्हापूर जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. भटक्या कुत्र्यांचा बंदोबस्त करण्यात प्रशासन पूर्णपणे अपयशी ठरल्याची संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे..Kolhapur Political News : आमदार अशोकराव मानेंनी मराठा समाजाची जमीन घेतली, माजी आमदार राजू आवळेंचा जिल्हाधिकाऱ्यांसमोरच थेट सवाल.कोल्हापूर-गारगोटी मुख्य रस्त्यावर हॉटेल, चायनीज, चिकनचे वेस्टेज गावाच्या वेशीबाहेर ठिकठिकाणी टाकलेल्या कचऱ्यामुळे भटक्या कुत्र्यांचा उच्छाद वाढला आहे. रस्त्यावर अनेक ठिकाणी हा कचरा टाकल्यामुळे भटक्या कुत्र्यांची मुख्य रस्त्यावर वर्दळ वाढली आहे. सुमारे ८ ते १० भटक्या कुत्र्यांच्या झुंडी रस्त्यात गावासह रस्त्यावरून फिरताना दिसत आहेत. भटक्या कुत्र्यांचा बंदोबस्त करण्याची मागणी नागरिक व प्रवासी वर्गातून होत आहे..कुत्री गाड्यांच्या मागे लागण्याचे प्रकारही वारंवार घडत आहेत. सध्या परिसरात भीतीचे वातावरण आहे. मुलांना शाळेत पाठवणे, महिलांना बाहेर जाणे धोक्याचे बनले आहे आहे. प्रशासनाने तातडीने भटक्या कुत्र्यांचा बंदोबस्त व रस्त्यावर कचरा टाकणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी होत आहे. कुत्र्यांच्या हल्ल्याच्या घटना वारंवार घडत आहे. प्रशासन या गंभीर घटनेकडे लक्ष देणार का? अशी विचारणा परिसरातील नागरिकांमधून होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.