Kolhapur Police Crime : कोल्हापुरात रस्त्यावर केक कापत आहात पोलिसाने विचारलं, अन् पोलिसालाच गुंडानी चोप दिला...; पुढं घडलं थरारक

Kolhapur : लक्षतीर्थ वसाहतीतील शाहू चौकात रस्त्यात दुचाकीवर केक कापून वाढदिवस करताना हटकल्याच्या रागातून रेकॉर्डवरील तीन गुंडांनी एका पोलिसाला मारहाण केली. या तिघांनी हवालदार पंढरीनाथ इश्राम सामंत यांना कॉलर पकडून धक्काबुक्की करत सरकारी कामातही अडथळा आणला. याप्रकरणी पोलिसांनी या तिघांविरोधात गुन्हा दाखल करत अटक केल्याची माहिती पोलिस निरीक्षक श्रीराम कन्हेरकर यांनी दिली..सादिक मोहम्मद पाटणकर (वय २०), अवधूत पिराजी गजगेश्वर (१९) आणि आदित्य राहुल भोजणे (२२, तिघे रा. लक्षतीर्थ वसाहत) अशी अटक केलेल्यांची नावे आहेत. मध्यरात्रीच्या सुमारास हा प्रकार घडला. सामंत यांच्यावर सीपीआरमध्ये उपचार झाले असून, त्यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार तिघांना अटक केली आहे. याची नोंद लक्ष्मीपुरी पोलिस ठाण्यात झाली. न्यायालयाने अटकेतील तिघांना १८ ऑक्टोबरपर्यंत कोठडी सुनावली आहे..पोलिसांनी सांगितले की, पंढरीनाथ सामंत हे आपला सहकारी सौरव कोळी यांच्यासोबत मंगळवारी मध्यरात्री लक्षतीर्थ वसाहत येथे गस्त घालण्यासाठी दुचाकीवरून गेले होते. तेथील शाहू चौकात काही तरुण रस्त्याच्या मध्ये दुचाकी उभी करून थांबले होते. त्या दुचाकीवर केक ठेवून आदित्य भोजणे याचा वाढदिवस साजरा करीत होते. दुचाकीवर केक ठेवून आरडाओरडा करीत असल्याचे दिसल्यावर त्यांनी तरुणांना तेथून हटकले. रस्त्यात वाढदिवस साजरा करू नका, असे सांगताच सादिक पाटणकर, अवधूत गजगेश्वर आणि भोजणे शिवीगाळ करीत सामंत यांच्या अंगावर धावून गेले. पाटणकर याने सामंत यांच्या शर्टची कॉलर पकडून मारहाण केली. पोलिसांनी तातडीने तिघांनाही ताब्यात घेत अटक केली..Kolhapur Municipal Scam : खड्ड्यातच पाडला 'ढपला'; कोल्हापूरच्या आयुक्तांनी थेट घोटाळेबाज ५ अभियंत्यांचा पगारवाढ थांबवण्याचा दिला आदेश.तिघांवर विविध गुन्हेरेकॉर्डवरील गुन्हेगारांवर पोलिसांचा धाक नसल्याचे या प्रकारावरून दिसून आले. अटक केलेल्यांवर विविध गुन्हे दाखल आहेत. मारामारी, धमकावणे, सार्वजनिक ठिकाणी दहशत माजवणे, जीवघेणा हल्ला करणे आदींचा त्यात समावेश असल्याची माहिती लक्ष्मीपुरी पोलिसांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.