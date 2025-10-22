Kolhapur News: रस्त्याच्या मध्यभागी जनावराचं काळीज पांढऱ्या कपड्यात ठेवलं अन्...; कोल्हापुरात अघोरी प्रकार समोर, काय घडलं?

कोल्हापूर जिल्ह्यातील इंगळी गावाच्या हद्दीत अघोरी प्रकार केल्याची घटना उघडकीस आली आहे. ऐन दिवाळीतच अघोरी पूजा केल्याचा प्रकार उघड झाल्याने नागरिकांमध्ये भीती पसरली आहे. इंगळी गावाच्या कमानी जवळच जनावराचं काळीज पांढऱ्या फडक्यात ठेवून त्या भोवती कुंकू, गुलाल, लिंबू , केळी आणि केळीचं कट केलेलं झाड ठेवण्याचा प्रकार उघड झाला आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, पहाटे रस्त्याच्या मध्यभागीच जनावराचं काळीज पांढरा फडक्यात ठेवून अघोरी पूजा केल्याचा ग्रामस्थांचा संशय आहे. या घटनेमुळे इंगळी गावात भीतीचं वातावरण पसरल्याचे दिसून येत आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी पाच संशयितांना चौकशीसाठी ताब्यात घेतल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे..Laadki Bahin Yojana : भाऊबीजेला मिळणार लाडक्या बहीण योजनेचा ऑक्टोबरचा हप्ता? एकनाथ शिंदेंनी दिली मोठी अपडेट, नेमकं काय म्हणाले?.इंगळी तालुका हातकणंगले येथे ओड्यावरती गावातील मुख्य प्रवेशद्वार कमानीजवळ मुख्य रस्त्यावर पाडव्याच्या शुभ मुहूर्तावर अघोरी भानामती सारखा प्रकार घडला. विशेष म्हणजे या कमानीखाली ग्रामपंचायतचे सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्यात आलेले आहेत. या सीसीटीव्ही च्या आधारे संबंधित प्रशासनाने हा प्रकार उघडकीस आणावा. .जो कोणी असा प्रकार केला आहे त्याच्यावरती कठोर कायदेशीर कारवाई करावी, जेणेकरून भविष्यात असा प्रकार करण्याचे कोणाचे धाडस होऊ नये. तसेच संबंधित व्यक्तींवर गुन्हा नोंदविण्यात यावा, अशी मागणी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे इंगळी शिवसेनाप्रमुख माननीय केशव नारायण पाटील यांनी केली आहे. या प्रकरणी अधिक तपास पोलीस करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.