कोल्हापूर

Kolhapur News: रस्त्याच्या मध्यभागी जनावराचं काळीज पांढऱ्या कपड्यात ठेवलं अन्...; कोल्हापुरात अघोरी प्रकार समोर, काय घडलं?

Kolhapur Aghori Incident News: कोल्हापुरातील एका गावात रस्त्याच्या मध्यभागी जनावराचं काळीज पांढऱ्या कपड्यात ठेवल्याचे दिसून आले आहे. त्याच्या भोवती कुंकू, गुलाल, लिंबू , केळी ठेवली होती.
Kolhapur Aghori Incident

Kolhapur Aghori Incident

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

कोल्हापूर जिल्ह्यातील इंगळी गावाच्या हद्दीत अघोरी प्रकार केल्याची घटना उघडकीस आली आहे. ऐन दिवाळीतच अघोरी पूजा केल्याचा प्रकार उघड झाल्याने नागरिकांमध्ये भीती पसरली आहे. इंगळी गावाच्या कमानी जवळच जनावराचं काळीज पांढऱ्या फडक्यात ठेवून त्या भोवती कुंकू, गुलाल, लिंबू , केळी आणि केळीचं कट केलेलं झाड ठेवण्याचा प्रकार उघड झाला आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
crime
black magic
Aghori practices

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com