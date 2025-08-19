Koyna Water Alert : कोयना, ‘चांदोली’तून विसर्ग वाढवला; कृष्णा, वारणा नदीकाठी सावधानतेचा इशारा

आज सकाळपासून हवेतील गारवा वाढला आहे. थंडी जाणवू लागली आहे.गेल्या दोन-तीन दिवसांपासून कमी अधिक प्रमाणात पाऊस सुरु आहे.हिवाळ्यासारखे वातावरण झाले आहे..Koyna and Chandoli Dams : चांदोली आणि कोयना धरण पाणलोट क्षेत्रात पावसाचा जोर वाढल्यामुळे दोन्ही धरणांतून विसर्ग वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. परिणामी, कृष्णा आणि वारणा नद्यांच्या पातळीत झपाट्याने वाढ होणार आहे. त्यासाठी नदीकाठी सतर्कतेचा इशारा दिला आहे. सायंकाळी पाच वाजता कृष्णा नदीची आयर्विन पुलाजवळील पातळी १५.६ फूट होती..दरम्यान, सांगली शहरासह जिल्ह्यात पावसाने सर्वदूर हजेरी लावली. शिराळा तालुक्यात मुसळधार पाऊस झाला, तर अन्यत्र दिवसभर रिपरिप सुरू होती. जत व आटपाडी तालुक्यांत काही ठिकाणी हलका व मध्यम पाऊस झाला. सांगली शहरात दिवसभर पावसाने हजेरी लावली.कोयना धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रातील पाऊस वाढल्यामुळे धरणातील पाणीपातळी नियंत्रित ठेवण्यासाठी रात्री ८ वाजता धरणाचे सहा वक्र दरवाजे ३ फुटांवरून ५ फुटांपर्यंत उघडून ३३ हजार क्युसेक विसर्ग कोयना नदीपात्रात सोडण्यात आला. कोयना धरण पायथा विद्युतगृहाचे दोन्ही युनिट सुरू असून त्याद्वारे २१०० क्युसेक विसर्ग सुरू आहे. कोयना नदीमध्ये एकूण ३५ हजार १०० क्युसेक विसर्ग सुरू करण्यात आला आहे. त्यामुळे कृष्णा नदीच्या पाणीपातळीत वाढ होणार आहे..Kolhapur Highway Flood : कोल्हापुरात राष्ट्रीय महामार्गावर पाणी, कोकणात जाणारे दोन घाट बंद; अनेक गावांना सतर्कतेचा इशारा.वारणा धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रामध्ये अतिवृष्टी होत असल्याने पावसाच्या प्रमाणात वाढ झाल्याने धरणाच्या पाणी पातळीत वाढ होत आहे. जलाशय परिचलन सूचीप्रमाणे धरणाची पाणी पातळी नियंत्रित ठेवण्यासाठी धरणातून आज रात्री ८ वाजता वक्र दरवाजांतून १७ हजार क्युसेक विसर्ग सुरू करण्यात येणार आहे. विद्युतगृहातून सोडण्यात आलेल्या विसर्ग १६३० क्युसेक असून एकूण १८ हजार ६३० क्युसेक विसर्ग वारणा नदीपात्रात सोडण्यात येत आहे. पाऊस सुरू किंवा वाढत राहिल्यास आणि धरणातील पाण्याचा येवा वाढत गेल्यास परिस्थितीनुसार विसर्गात वाढ करण्यात येईल, असे पाटबंधारे विभागाने स्पष्ट केले आहे..परिणामी, नदीकाठच्या नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. दरम्यान, आलमट्टी धरणाची पाणीपातळी आता ११६.७ टीएमसी झाली आहे. धरणातील आवक ८२ हजार ९३२ क्युसेक असून धरणातून १ लाख २५ हजार क्युसेक विसर्ग केला जात आहे.कुठे, किती पाऊस..?महाबळेश्वर - ६७ मिलिमीटर, नवजा - ५७ मिलिमीटर, कऱ्हाड - ८ मिलिमीटर, सांगली - १७ मिलिमीटर, कोल्हापूर - १८ मिलिमीटर. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.