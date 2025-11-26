कोल्हापूर

Kolhapur : 'आर्यभट्ट ते चांद्रयान ३.. भारताने जगाला दाखवले अवकाशशक्तीचे सामर्थ्य'; काय म्हणाले इस्त्रोचे माजी उपसंचालक?

Dr. S. V. Sharma Highlights : अंतराळ संशोधन या क्षेत्रात इतर देशांना जमणार नाहीत, अशा मोहिमा यशस्वीपणे पूर्ण केल्या आहेत. ‘हम लेट है पर लेटेस्ट है...’, अशा शब्दांत अंतराळ शास्त्रज्ञ आणि इस्त्रोचे माजी उपसंचालक डॉ. एस. व्ही. शर्मा यांनी आज भारताच्या संशोधनाची दमदार कामगिरी मांडली.
Dr. S.V. Sharma

Dr. S.V. Sharma

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : 'अमेरिका, रशिया अशा देशांच्या तुलनेत भारताने अंतराळ संशोधन उशिरा सुरू केले. पण, या क्षेत्रात इतर देशांना जमणार नाहीत, अशा मोहिमा यशस्वीपणे पूर्ण केल्या आहेत. ‘हम लेट है पर लेटेस्ट है...’, अशा शब्दांत अंतराळ शास्त्रज्ञ आणि इस्त्रोचे माजी उपसंचालक डॉ. एस. व्ही. शर्मा यांनी आज भारताच्या संशोधनाची दमदार कामगिरी मांडली.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Isro
science
Achievement
Chandrayaan
kolhapur city
Research
ISRO Gaganyaan mission

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com