Kolhapur : 'आर्यभट्ट ते चांद्रयान ३.. भारताने जगाला दाखवले अवकाशशक्तीचे सामर्थ्य'; काय म्हणाले इस्त्रोचे माजी उपसंचालक?

कोल्हापूर : 'अमेरिका, रशिया अशा देशांच्या तुलनेत भारताने अंतराळ संशोधन उशिरा सुरू केले. पण, या क्षेत्रात इतर देशांना जमणार नाहीत, अशा मोहिमा यशस्वीपणे पूर्ण केल्या आहेत. 'हम लेट है पर लेटेस्ट है...', अशा शब्दांत अंतराळ शास्त्रज्ञ आणि इस्त्रोचे माजी उपसंचालक डॉ. एस. व्ही. शर्मा यांनी आज भारताच्या संशोधनाची दमदार कामगिरी मांडली..येथील दि प्रायव्हेट एज्युकेशन सोसायटी आणि माजी विद्यार्थी संघाच्या संयुक्त वर्धापन दिनाच्या कार्यक्रमात ते बोलत होते. प्रायव्हेट हायस्कूलमधील या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी अदृश्य काडसिद्धेश्वर स्वामी होते. आर. श्रीविद्या शर्मा, संस्थेचे उपाध्यक्ष डॉ. जी. डी. यादव, शिवाजी विद्यापीठाच्या प्रभारी प्र-कुलगुरू डॉ. ज्योती जाधव प्रमुख उपस्थित होत्या. डॉ. शर्मा म्हणाले, 'इस्त्रोच्या स्थापनेनंतर अवघ्या तीन वर्षांत अडीच हजार किलोचा आर्यभट्ट हा उपग्रह भारताने रशियाच्या सहकार्याने पाठवला..पुढे चंद्रयान-वन मोहिमेतून चंद्रावर पाणी असल्याचे जगासमोर पहिल्यांदा मांडले. आदित्य सूर्ययान, मंगलयान मोहीम राबविली. कोणत्याही देशाला शक्य झाले नाही ते भारताने करून दाखवले आणि दक्षिण ध्रुवावर आपले यान उतरवले. गुणवत्तेच्या जोरावर किफायतशीर निधीमध्ये चांद्रयान मोहिमांच्या यशस्वीतेमुळे अवकाश संशोधन क्षेत्रात भारताने जगभरात दबदबा निर्माण केला. गावागावांतून असलेले गुणवत्तापूर्ण विद्यार्थी, युवक, युवती हेच भारताचे बलस्थान आहे.'.डॉ. जाधव यांनी शिक्षकांचे महत्त्व अधोरेखित केले. डॉ. यादव यांनी स्त्री शिक्षणाचे महत्त्व स्पष्ट केले. या कार्यक्रमात संस्थेतील विविध शाखांतील गुणवंत शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा प्रमुख उपस्थितांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. संस्थेचे अध्यक्ष उदय सांगवडेकर यांनी स्वागत केले. यावेळी संस्थेचे कार्यवाह शरयू डिंगणकर, कोषाध्यक्ष जी. एस. जांभळीकर, नियामक मंडळाचे सदस्य मिलिंद करमळकर आदी उपस्थित होते. उपाध्यक्ष डॉ. सुनील कुबेर यांनी आभार मानले. शीतल हिरेमठ, अमित सुतार यांनी सूत्रसंचालन केले..अद्ययावत राहण्यासाठी वाचन करा...चांद्रयान तीनमधील यान लँडिंग प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका बजविणाऱ्या डॉ. शर्मा यांच्या पत्नी विद्या यांनी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. 'आजही आम्ही दोघे रोज एक तास नवीन विषयावरील वाचन करतो. अद्ययावत राहण्यासाठी वाचन करा. शिक्षकांप्रती आदर बाळगा. अभ्यासासह कोणत्याही कामात शंभर टक्के योगदान द्या', असा सल्ला त्यांनी विद्यार्थ्यांना दिला..चांद्रयान मोहिमेची आठवण भेटडॉ. शर्मा यांनी प्रायव्हेट हायस्कूलमधील अटल टिंकरिंग लॅबला भेट दिली. विद्यार्थ्यांशी संवाद साधत त्यांनी केलेल्या प्रयोगांची पाहणी केली. चांद्रयान मोहिमेची आठवण असलेले घड्याळ त्यांनी संस्थेला यावेळी भेट दिले..डॉ. शर्मा म्हणाले...स्वतःची तुलना इतरांशी करू नका.जे कोणीच करू शकत नाहीत, ते करण्याचा आत्मविश्वास बाळगा.टीमवर्क करण्यावर भर द्या. स्वतःला पडणाऱ्या प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर शोधा.चांगले संशोधन, शास्त्रज्ञ होऊन देशाच्या विकासाला हातभार लावा.