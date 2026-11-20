कोल्हापूर : ऐनवेळी प्रवास रद्द करावा लागल्यास प्रवाशांचे कन्फर्म रेल्वे तिकीट वाया जाऊ नये, यासाठी भारतीय रेल्वेने तिकीट ट्रान्स्फर करण्याची विशेष सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. या नियमांनुसार प्रवासी त्यांचे कन्फर्म तिकीट कुटुंबातील सदस्यांच्या किंवा ठरावीक गटातील इतर व्यक्तींच्या नावावर हस्तांतरित करू (IRCTC confirmed ticket name change process) शकतात..प्रवासी आपले कन्फर्म तिकीट केवळ रक्ताच्या नात्यातील किंवा जवळच्या कुटुंबीयांच्या नावावर ट्रान्स्फर करू शकतात. यात आई, वडील, मुलगा, मुलगी, पती, पत्नी, भाऊ, बहीण यांचा समावेश आहे. सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी प्रवाशांना गाडी सुटण्याच्या निर्धारित वेळेच्या किमान २४ तास आधी संबंधित रेल्वे स्थानकावर जाऊन लेखी अर्ज करणे आवश्यक आहे..PM Kisan Yojana Rules : जमीन वडिलांच्या नावावर अन् शेती चार मुलं करतात; मग, चारही भावांना 'पीएम किसान'चे 6,000 मिळणार की 24,000 रुपये? काय सांगतो सरकारी नियम?.हेही महत्त्वाचे...शैक्षणिक संस्थेच्या प्रमुखांच्या लेखी विनंतीनुसार समूहातील एका विद्यार्थ्याऐवजी दुसऱ्या विद्यार्थ्याचे नाव बदलता येते.यासाठी गाडी सुटण्यापूर्वी किमान ४८ तास आधी अर्ज करावालग्नाच्या वऱ्हाडासाठी बुकिंग असल्यास, दुसऱ्या व्यक्तीचे नाव समाविष्ट करण्यासाठी समूहाचा प्रमुख ४८ तास आधी अर्ज करू शकतो.शासकीय कामासाठी कर्मचाऱ्याच्या जागी दुसऱ्या कर्मचाऱ्याची ड्युटी लागल्यास,अधिकाऱ्याच्या लेखी पत्राद्वारे तिकिटावरील नाव बदलून मिळते.एनसीसी कॅडेट्सना संबंधित प्रभारी अधिकाऱ्यातर्फे गाडी सुटण्याच्या किमान २४ तास आधी अर्ज करून नाव बदलण्याची सुविधा आहे.तिकीट ट्रान्स्फर करताना मूळ प्रवाशाचे व ज्याच्या नावावर तिकीट करायचे आहे, त्याचे अधिकृत ओळखपत्र व पुरावा सोबत गरजेचे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.