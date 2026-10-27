Indian Railway Travel Rules : रेल्वे प्रवाशांसाठी मोठा नियम! लोकल अन् गाड्यांमध्ये मोठ्या आवाजात गाणी लावाल तर थेट 1,000 रुपये दंड आणि 6 महिन्यांची जेल

कोल्हापूर : रेल्वेतून प्रवास करताना किंवा रेल्वे स्थानक परिसरात मोठ्या आवाजात गाणी ऐकणे, व्हिडिओ पाहणे अथवा मोठ्या आवाजात बोलणे प्रवाशांना महागात पडू शकते. या प्रवाशांवर थेट रेल्वे कायद्यांतर्गत कायदेशीर कारवाई करण्याचा व एक हजार रुपयांपर्यंत दंड आकारण्याचा आदेश रेल्वे प्रशासनाने दिला (Fine for playing loud music on Indian Railways) आहे. .अन्य प्रवाशांच्या प्रवासात अडथळा किंवा त्रास होऊ नये, यासाठी रेल्वे प्रशासनाने हा निर्णय घेतला आहे. प्रवासादरम्यान मोबाईलवर गाणी किंवा व्हिडिओ लावणे, मोठ्याने बोलणे हा उपद्रव मानला जाणार आहे. रेल्वे कायद्यातील कलम १४५ अन्वये कारवाई केली जाणार असून, या कलमांतर्गत संबंधितांना एक हजार रुपयांपर्यंत दंड किंवा सहा महिन्यांपर्यंतचा कारावास अथवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात..Kolhapur Rickshaw Drivers RTO Report : 'सायेब, कुठं जाणार? चला की सोडतो...'; कोल्हापूरच्या रिक्षाचालकांचे मराठी खणखणीत; परीक्षेची गरजच नसल्याचा पाठविला अहवाल.या नियमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी रेल्वे कायद्यानुसार तिकीट परीक्षक किंवा त्यापेक्षा वरिष्ठ दर्जाच्या वाणिज्य विभागातील कर्मचाऱ्यांना संबंधित प्रवाशावर दंड आकारण्याचा अधिकार दिला आहे. गाणी ऐकण्यासाठी किंवा व्हिडिओ पाहताना प्रवाशांना हेडफोन किंवा इयरफोनचा वापर करावा, असे आवाहन रेल्वे प्रशासनाने केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.