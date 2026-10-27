कोल्हापूर

Indian Railway Travel Rules : रेल्वे प्रवाशांसाठी मोठा नियम! लोकल अन् गाड्यांमध्ये मोठ्या आवाजात गाणी लावाल तर थेट 1,000 रुपये दंड आणि 6 महिन्यांची जेल

Indian railway rules for loud music in trains : रेल्वे प्रवासात मोठ्या आवाजात गाणी ऐकणे, व्हिडिओ पाहणे किंवा बोलणे इतर प्रवाशांना त्रासदायक ठरू शकते. रेल्वे कायद्यानुसार, संबंधितांवर दंडात्मक कारवाई आणि शिक्षेची तरतूद असल्याचे वृत्त आहे.
Indian Railway Travel Rules

Indian Railway Travel Rules

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कोल्हापूर : रेल्वेतून प्रवास करताना किंवा रेल्वे स्थानक परिसरात मोठ्या आवाजात गाणी ऐकणे, व्हिडिओ पाहणे अथवा मोठ्या आवाजात बोलणे प्रवाशांना महागात पडू शकते. या प्रवाशांवर थेट रेल्वे कायद्यांतर्गत कायदेशीर कारवाई करण्याचा व एक हजार रुपयांपर्यंत दंड आकारण्याचा आदेश रेल्वे प्रशासनाने दिला (Fine for playing loud music on Indian Railways) आहे.

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