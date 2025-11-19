Kolhapur News: ईस्राइलच्या नख्मनला कोल्हापुरकरांचा आधार; हरवलेली बॅग शोधताना मदतीने भारावला

कोल्हापूर: दुचाकीवरून जाताना वाटेत बॅग पडली. त्यात भाषा काही समजेना. काय झालंय ते सांगता येईना. जवळ पुरेसे पैसेही नव्हते, अशा भेदरलेल्या अवस्थेतील इस्त्राईलचा एकवीस वर्षीय युवक नख्मन याला कोल्हापूरकरांनी आधार दिला..त्यामुळे दुसऱ्या दिवशी त्याचा पुढील प्रवास सुखरूपपणे सुरू झाला. इस्त्राईलहून भारत फिरण्यासाठी नख्मन आला आहे. तो भोपाळ येथून पुणे, कोल्हापूरमार्गे काल सोमवारी गोव्याच्या दिशेने दुचाकीवरून जात होता. .Sangli Crime News : सांगलीतून बाळाला उचललं अन् चिपळूणमध्ये एक लाख ८० हजारांना सौदा, पण माय लेकाच दोरी घट्ट होती....त्याला मित्रांनी कोल्हापुरातील न्यू पॅलेस बघण्याचा सल्ला दिला. त्यानुसार तो सकाळी साडेआठ वाजता पॅलेसजवळ आला. पण, पॅलेस उघडण्यास तासभर वेळ लागणार असल्याने तिथल्या कर्मचाऱ्यासमवेत सेल्फी घेऊन तो पुढील प्रवासाला निघाला. .मात्र, कोगनोळी टोलनाक्याच्या पुढे गेल्यानंतर दुचाकीला लावलेली बॅग पडल्याचे त्याच्या लक्षात आले. तेथून तक्रार नोंदविण्यासाठी तो थेट कोल्हापुरातील शाहूपुरी पोलिस ठाण्यात आला. त्याच्याकडून तेथील कॉन्स्टेबल विजय पाटील माहिती घेत होते. त्यावेळी माजी नगरसेवक तौफिक मुल्लाणी तेथे आले. नख्मनची चौकशी केल्यानंतर त्यांना त्याची बिकट अवस्था लक्षात आली..Kolhapur Killing Case : कोल्हापूरच्या शाहूवाडीतील पती, पत्नीचा खून करणारा निघाला ‘सीरियल किलर’; 'द व्हिलन' मुव्हीपेक्षाही भयानक प्रकरण.पुढे बॅग नेमकी कुठे पडली हे शोधण्यासाठी मुल्लाणी यांच्या दुचाकीवरून त्या दोघांचा प्रवास सुरू झाला. न्यू पॅलेस ते शाहू टोल नाका, उजळाईवाडी ग्रामपंचायतपर्यंत शोध घेतला. पण, बॅग पडल्याचे ठिकाण समजेना. त्यावर त्यांनी जिल्हा पोलिस अधीक्षकांच्या कार्यालयातील सीसीटीव्ही कॅमेरा नियंत्रण कक्ष गाठला. .तेथून बाहेर पडताना मुल्लाणी यांना जिल्हा पोलिस अधीक्षक योगेशकुमार गुप्ता यांनी पाहिले आणि कार्यालयात बोलाविले. त्यांना नख्मनची माहिती समजल्यानंतर त्याच्याबाबतची खात्री पटल्यानंतर त्यांनी एलसीबीच्या पथकाला बॅग शोधण्याबाबतचे आदेश दिले. त्यानुसार शाहूपुरी पोलिस निरीक्षक संतोष डोके, एलसीबीचे सहायक पोलिस निरीक्षक सागर वाघ, राम कोळी, सुरेश पाटील, रूपेश माने, सूर्यवंशी यांनी तब्बल चोवीस तास शोधमोहीम राबविली. त्यात कोगनोळी टोल नाका ते गोवावेसदरम्यान बॅग पडल्याचे निष्पन्न झाले. त्यांनी पुढील शोधाची माहिती सीमाभागातील पोलिसांना दिली आहे..शाकाहारी जेवण, खाऊचे पान...मुल्लाणी यांनी नख्मन याला सायंकाळी आपल्या घरी नेले. त्याला काही फळे खायला दिली. त्यावेळी मुल्लाणी यांच्या आई हुरमत यांनी ‘इन्शा अल्ला तुम्हारी बॅग मिल जाएगी’ अशा शब्दांत दुवा दिली. ते ऐकून तो भावुक झाला. .पुढे त्यांनी बॅग हरविल्याची तक्रार शाहूपुरी पोलिस ठाण्यात दिली. नख्मन शाकाहारी असल्याने मुल्लाणी यांनी त्याला हॉटेलमध्ये रात्रीचे जेवण दिले. तेथून श्री अंबाबाई मंदिर, भवानी मंडप, महापालिकेजवळील दूध कट्टा असे कोल्हापूर दर्शन घडविले. आयुष्यात पहिल्यांदाच त्याने मसाले पान खाल्ले. या सर्व पाहुणचाराने तो भारावून गेला..पहिल्यांदा नख्मन याला पाहून मला काहीसा राग आला होता. मात्र, त्याची अवस्था बघून माणुसकी सर्वश्रेष्ठ असल्याच्या भावनेतून त्याला मदत करण्याचा निर्णय घेतला. जिल्हा पोलिस अधीक्षक योगेशकुमार गुप्ता यांना भेटलो असता त्यांनी दाखविलेली तत्परता, प्रेमाने या परदेशी पर्यटकाला आधार मिळाला. पुढे त्याचा सुखरूप प्रवास सुरू झाला. त्यातून एक चांगला संदेश नख्मनच्या माध्यमातून परदेशी पर्यटकांमध्ये जाईल, असा मला विश्वास आहे.- तौफिक मुल्लाणी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.