ISRO Scientist Honor : कोल्हापूरच्या जावयाची अंतराळात उत्तुंग भरारी! 'इस्रो'चे शास्त्रज्ञ डॉ. श्रीराम सरन यांच्या नावाने ओळखला जाणार 'हा' लघुग्रह, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सन्मान

कोल्हापूर : आंतरराष्ट्रीय खगोलशास्त्रीय संघाने अंतराळातील १९९९ एक्स ए १६९ या लघुग्रहाला डॉ. श्रीराम सरन यांचे नाव देण्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. ते अहमदाबाद येथील भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेच्या स्पेस ॲप्लिकेशन सेंटरमध्ये ग्रहरडार शास्त्रज्ञ म्हणून कार्यरत (ISRO scientist asteroid honour) आहेत. .सूर्यमालेतील ग्रह व उपग्रहावरील त्यांच्या संशोधनाच्या गौरवार्थ त्यांना हा सन्मान देण्यात आला आहे. हा ग्रह मंगळ व गुरू ग्रहांच्या दरम्यान असलेल्या लघुग्रह पट्ट्यांमध्ये सूर्याभोवती फिरत आहे..Ratnagiri Wildlife : कोकणच्या खेडशीत महालक्ष्मी मंदिरासमोर सात फुटी अजगराचा थरार! मध्यरात्री रस्ता ओलांडताना थरारक दृश्य कॅमेरात कैद.डॉ. श्रीराम सरन इस्रोच्या चांद्रयान २ ऑर्बिटवरील ड्युअल प्रिक्वेन्सी सिंथेटिक अपर्चर रडारचा वापर करून चंद्राच्या पृष्ठभागावर केलेल्या संशोधनात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. व इस्रोच्या शुक्र मोहिमेसाठी ते विज्ञानप्रमुख म्हणून कार्यरत आहेत. डॉ. सरन हे हैदराबाद येथील नंदकिशोर सरन यांचे पुत्र तसेच कोल्हापूरचे जावई असून, येथील डॉ. सुरेश यांच्या कन्या डॉ. रेवती यांचे ते पती आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.