कोल्हापूर

ISRO Scientist Honor : कोल्हापूरच्या जावयाची अंतराळात उत्तुंग भरारी! 'इस्रो'चे शास्त्रज्ञ डॉ. श्रीराम सरन यांच्या नावाने ओळखला जाणार 'हा' लघुग्रह, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सन्मान

Asteroid 1999 XA169 Officially Named After ISRO Scientist : आंतरराष्ट्रीय खगोलशास्त्रीय संघाने इस्रोचे शास्त्रज्ञ डॉ. श्रीराम सरन यांच्या अंतराळ संशोधनातील उल्लेखनीय योगदानाचा गौरव करत 1999 XA169 या लघुग्रहाला त्यांचे नाव दिले आहे.
Who is Dr Sriram Saran?

Who is Dr Sriram Saran?

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कोल्हापूर : आंतरराष्ट्रीय खगोलशास्त्रीय संघाने अंतराळातील १९९९ एक्स ए १६९ या लघुग्रहाला डॉ. श्रीराम सरन यांचे नाव देण्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. ते अहमदाबाद येथील भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेच्या स्पेस ॲप्लिकेशन सेंटरमध्ये ग्रहरडार शास्त्रज्ञ म्हणून कार्यरत (ISRO scientist asteroid honour) आहेत.

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