IT Park Land Transfer Kolhapur : आयटी पार्कची जागा ‘एमआयडीसी’च्या ताब्यात, औद्योगिक क्षेत्र करण्याची प्रक्रिया सुरू

IT park land acquisition : कोल्हापूर जिल्ह्याच्या विकासाला दिशा देणारा आयटी पार्क साकारण्यासाठी शेंडापार्क येथील ८५ एकर जागा आज महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) ताब्यात मिळाली. लवकरच जागा औद्योगिक क्षेत्र म्णून अधिसूचित होईल..शेंडा पार्कमधील गट नंबर ५८३ मधील ७.०५ हेक्टर आर, गट नंबर ५८७ मधील १.१२ हेक्टर आर आणि ५८८ मधील २६.१९ हेक्टर आर, अशी एकूण क्षेत्र ३४.३६ हेक्टर आर (८५ एकर) इतकी जमीन 'एमआयडीसी'ला वाटप करण्यास राज्य शासनाच्या महसूल व वन विभागाने १३ मार्च २०२६ ला मान्यता दिली होती. या जमिनीची कृषक दराने प्रचलित बाजारमूल्यानुसार परिगणित केलेली रक्कम ५ कोटी ६० लाख २३ हजार ९८० इतकी रक्कम एमआयडीसीने ३० मार्च रोजी शासकीय कोषागारात चलनाद्वारे भरली..यानंतर कोल्हापूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी २ एप्रिलला या क्षेत्रातील एमआयडीसीला हस्तांतरण करण्याचा आदेश काढला. त्याप्रमाणे या जागेची प्रत्यक्ष मोजणी आणि सीमांकन करून आज महसूल विभागातर्फे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी संजय शिंदे, करवीरचे तहसीलदार स्वप्नील पवार यांनी ३४.३६ हेक्टर आर क्षेत्राचा ताबा 'एमआयडीसी'चे प्रादेशिक अधिकारी उमेश देशमुख, कार्यकारी अभियंता इराप्पा नाईक यांच्या सुपूर्द केला..'एमआयडीसी'चे उपअभियंता अजयकुमार रानगे, भूमिअभिलेख करवीरचे उपअधीक्षक किरण माने, प्रमुख भूमापक सुशेन कापरे, उमेश कोष्टी, गणेश बर्गे, सूर्यकांत भांदिगरे आदी उपस्थित होते..वेगाने आणि सकारात्मकतेने ही प्रक्रिया पूर्ण केल्याबद्दल आम्ही राज्य शासन, लोकप्रतिनिधी, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे आभार मानतो. दिलेल्या शब्दाप्रमाणे आम्ही कोल्हापूरला लवकरच राज्याचे 'नवे आयटी इंजिन' बनवून दाखवू, अशी प्रतिक्रिया आयटी असोसिएशन ऑफ कोल्हापूरचे अध्यक्ष प्रताप पाटील आणि सचिव राहुल मेंच यांनी व्यक्त केली.