Panhala Pavan Khind Trek : सह्याद्रीच्या कडेकपारीत दुमदुमणार १२ ट्रेकींग मोहिमा, पन्हाळा–पावनखिंड मोहिमेच्या तारखा ठरल्या; इतिहास, साहस आणि निसर्गाचा संगम

Panhala to Pavan Khind Trek : (उत्तम महाडीक) : जुलै महिना सुरू होताच हजारो शिवभक्त, इतिहासप्रेमी आणि गिर्यारोहकांना ओढ लागते ती पन्हाळा–पावनखिंड पदभ्रमंतीची. सह्याद्रीच्या दऱ्याखोऱ्यांतून, मुसळधार पावसात, चिखलमय वाटा तुडवत आणि 'हर हर महादेव... जय शिवाजी... जय भवानी...'च्या घोषणांनी आसमंत दुमदुमवत ही ऐतिहासिक पदभ्रमंती दरवर्षी नव्या उत्साहात पार पडते. गेली चार दशके विविध संस्था या प्रेरणादायी परंपरेचा अविरतपणे वारसा जपत आहेत..सुमारे ३६६ वर्षांपूर्वी घडलेल्या पन्हाळा वेढा आणि पावनखिंड रणसंग्रामाच्या स्मृती जागवणारी ही मोहीम म्हणजे केवळ ट्रेक नसून स्वराज्याच्या इतिहासाचा जिवंत अनुभव आहे. इ.स. १६६० मध्ये काळ्याकुट्ट रात्री, मुसळधार पावसात छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सिद्धी जौहरच्या वेढ्यातून गनिमी काव्याने सुटका करून विशाळगडाचा मार्ग धरला. या प्रवासात स्वराज्याच्या रक्षणासाठी नरवीर बाजीप्रभू देशपांडे, फुलाजी प्रभू, शिवा काशीद, रायाजी नाईक-बांदल आणि असंख्य ज्ञात-अज्ञात मावळ्यांनी प्राणांची आहुती दिली. त्यांच्या बलिदानाने घोडखिंड 'पावनखिंड' म्हणून इतिहासात अमर झाली..आजही हजारो शिवप्रेमी हा ५४ किलोमीटरचा प्रेरणामार्ग पायी पार करतात. पाठीवर शिधा, अंगावर पावसाच्या सरी आणि मनात शिवरायांविषयीची अपार श्रद्धा घेऊन सह्याद्रीच्या कडेकपारीतून चालताना इतिहासातील प्रत्येक क्षण जणू जिवंत झाल्याची अनुभूती मिळते. लहान मुलांपासून ज्येष्ठ नागरिकांपर्यंत तसेच महिलांचाही या मोहिमेत उत्स्फूर्त सहभाग असतो..Trekking Safety Tips : धबधबे, किल्ले आणि ट्रेकिंगचा प्लॅन करताय? सह्याद्रीत फिरण्याआधी जाणून घ्या १० महत्त्वाचे सेफ्टी नियम.राजदिंडी, तुरुकवाडी, म्हाळुंगे, मसाई पठार, कुंभारवाडी, मांडलाईवाडी, करपेवाडी, आंबेवाडी, माळवाडी, सुकामाचा धनगरवाडा, पांढरेपाणी मार्गे पावनखिंडीपर्यंतचा प्रवास हा निसर्ग, इतिहास आणि साहसाचा अनोखा संगम ठरतो. वाटेत दिसणारे धबधबे, हिरवाईने नटलेली दरी, ग्रामीण जीवनाचे दर्शन आणि मावळ्यांच्या पराक्रमाच्या आठवणी हा अनुभव अधिक समृद्ध करतात..इतिहासाची प्रेरणा देणाऱ्या या पदभ्रमंतीने आता लोकचळवळीचे स्वरूप धारण केले आहे. पर्यावरण संवर्धन, सामाजिक बांधिलकी, आरोग्यदायी जीवनशैली आणि शैक्षणिक उपक्रमांची जोड या मोहिमेला मिळत आहे. अनेक संस्था मार्गावरील वाड्यावस्त्यांमधील विद्यार्थ्यांना वह्या, दप्तर, पेन, पेन्सिल यांसारखे शैक्षणिक साहित्य देऊन सामाजिक उत्तरदायित्वही जपतात..स्थानिक अर्थव्यवस्थेला नवी उभारीपन्हाळा–पावनखिंड पदभ्रमंतीमुळे मार्गावरील गावांतील नागरिकांना रोजगाराची चांगली संधी उपलब्ध होत आहे. घरगुती खानावळी, अल्पोपहार केंद्रे, निवास व्यवस्था, वाहतूक सेवा, स्थानिक मार्गदर्शक आणि किरकोळ व्यवसायांमधून मोठी आर्थिक उलाढाल होत असून अनेक कुटुंबांना उत्पन्नाचा आधार मिळत आहे. त्यामुळे शिवकालीन प्रेरणामार्ग आज ग्रामीण विकास आणि रोजगारनिर्मितीचेही प्रभावी माध्यम ठरत आहे.छत्रपती शिवाजी महाराजांनी उभे केलेले स्वराज्य, त्यासाठी लढलेले मावळे आणि त्यागाची प्रेरणा देणारे गड-किल्ले आजही नव्या पिढीला राष्ट्रप्रेम, निष्ठा, धैर्य आणि संकटांशी दोन हात करण्याची ऊर्जा देत आहेत. पन्हाळा–पावनखिंड पदभ्रमंती ही त्या प्रेरणेचा अखंड वाहणारा प्रवाह ठरली आहे..यंदाच्या प्रमुख पदभ्रमंती मोहिमासह्याद्री प्रतिष्ठान, कोल्हापूर – १२ व १३ जुलैआनंदराव पोवार संस्था – ११–१२ व २५–२६ जुलैशिवराष्ट्र परिवार – ११, १२ व १३ जुलैवीरभद्र प्रतिष्ठान – १७ व १८ जुलैहिलरायडर्स ग्रुप – १८–१९ जुलै व १–२ ऑगस्टनिसर्गवेध परिवार – १९ व २० जुलैकोल्हापूर मर्दानी खेळ – १८ व १९ जुलैकोल्हापूर हायकर्स – २५ व २६ जुलैमैत्रेय प्रतिष्ठान – २९ जुलै (एकदिवसीय)स्वराज्याचे शिलेदार – १०, ११ व १२ जुलैखंडोबा मर्दानी आखाडा – १८ व १९ जुलैभरारी संस्था, मुंबई – २७, २८ व २९ जुलैही पदभ्रमंती केवळ एक साहसी मोहीम नसून, स्वराज्याच्या इतिहासाला प्रत्यक्ष अनुभवत नव्या पिढीपर्यंत प्रेरणेचा वारसा पोहोचवणारा एक जिवंत सांस्कृतिक उत्सव बनला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.