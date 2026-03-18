Kolhapur : जलजीवन मिशनच्या ३४८ योजना रखडल्या; दीडशे कोटीची बिले थकीत; उन्हाळ्यात वाडी-वस्त्यांवर पाणीटंचाईची भीती

कुंडलिक पाटील कोल्हापूर : जिल्ह्यातील ३४८ जलजीवन मिशनच्या पाणी योजना निधीअभावी रखडल्या आहेत. ठेकेदारांची सुमारे दीडशे कोटी रुपयांहून अधिक बिले थकली असल्याने अनेक ठिकाणी कामे ठप्प झाली आहेत. परिणामी, यंदाच्या उन्हाळ्यात वाडी-वस्त्यांवर पाणीटंचाई भासण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे..केंद्र शासनाच्या जलजीवन मिशन योजनेसाठी केलेली निधी तरतूद उन्हाळ्याच्या तोंडावर तरी मिळणार का, असा प्रश्न नागरिकांतून उपस्थित होत आहे. जिल्हा परिषदेत नव्याने येणाऱ्या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्यांसमोर निधी मिळवून योजना पूर्ण करून नागरिकांना पाणीपुरवठा सुरळीत करण्याचे आव्हान असणार आहे..२०१९ मध्ये जिल्ह्यातील १,२१९ गावांसाठी जलजीवन मिशनअंतर्गत पिण्याच्या पाण्याच्या योजना मंजूर केल्या होत्या. जिल्हा परिषद सूत्रांच्या माहितीनुसार आतापर्यंत ६०४ योजना पूर्ण झाल्या आहेत. ३४८ योजना निधीअभावी अपूर्ण आहेत. .पूर्ण झालेल्या योजनांचीही दहा टक्क्यांहून अधिक बिले अद्याप थकलेली आहेत. काही प्रमाणात निधी मिळाल्यास अंतिम टप्प्यातील योजना पूर्ण होऊन नागरिकांना पाणी उपलब्ध होऊ शकते. जिल्ह्यात जलजीवन मिशनअंतर्गत काम करणारे सुमारे २४५ कंत्राटदार आहेत. .जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा विभागाकडे सुमारे १३० कोटींची बिले प्रलंबित आहेत. प्रत्येक तालुक्यात ३० ते ५० कोटी रुपयांपर्यंत थकबाकी आहे. एकूण थकीत बिलांची रक्कम सुमारे १५० कोटी रुपयांहून अधिक असल्याचे सांगितले जाते..२०२४ मध्ये शासनाकडून सुमारे १२१ कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला होता. त्यानंतर एप्रिलमध्ये गतवर्षी २५ कोटी रुपयांचा निधी मिळाला. मात्र, त्यानंतर निधी प्राप्त झालेला नाही. दरम्यान, थकीत बिलांमुळे राज्यात काही ठिकाणी कंत्राटदार नैराश्यात गेले असून, नागपूर व सांगली येथे दोन ठेकेदारांनी आत्महत्याही केल्याच्या घटना घडल्या आहेत. .त्यामुळे जिल्ह्यातील ठेकेदार आता आंदोलनाच्या पवित्र्यात असून, ६ एप्रिलपासून तीव्र कामबंद आंदोलनाचा इशारा राज्य संघटनेने दिला आहे, अशी माहिती ठेकेदारांनी दिली. ठेकेदारांनी निधी मिळेल व गावात ग्रामस्थांना पिण्याच्या पाण्याची टंचाई होऊ नये, यासाठी स्वखर्चातून, कर्ज काढून योजना पूर्ण केल्या आहेत..मजूर, मशीन, दुकानदारांची साहित्याची बिले थकल्याने ठेकदार व मजूर हवालदिल झाले आहेत. देखभाल दुरुस्तीचा खर्च ठेकेदार यांना करावा लागत आहे. बिले थकल्यामुळे ठेकेदार यांना व्याजाचा भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. शासनाने तातडीने बिले द्यावीत.- संदीप सावंत, उपाध्यक्ष, पाणीपुरवठा संघटना कोल्हापूर.