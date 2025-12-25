Kolhapur Election : महायुतीतील गणित बदलतेय? जनसुराज्यकडे इच्छुकांची गर्दी, विनय कोरे यांच्या मुलाखती चर्चेत

कोल्हापूर : एकेकाळी कोल्हापूर महापालिकेच्या राजकारणात सत्तेत राहिलेल्या जनसुराज्य शक्ती पक्षाकडून आज अचानक इच्छुकांच्या मुलाखती घेण्यात आल्या. यात अनेक दिग्गज उमेदवारांनी मुलाखती दिल्या. पक्षाचे संस्थापक आमदार डॉ. विनय कोरे, आमदार अशोकराव माने, प्रदेशाध्यक्ष समित कदम यांनी या मुलाखती घेतल्या..दरम्यान, महायुतीतील भाजपच्या वाट्याला येणाऱ्या काही जागांपैकी किमान पाच ते सहा जागा मिळाव्यात, यासाठी ‘जनसुराज्य’चे प्रयत्न सुरू आहेत. याबाबत डॉ. कोरे हे भाजप नेते मंत्री चंद्रकांत पाटील यांची भेट घेणार आहेत. सद्यस्थितीत ‘जनसुराज्य’ रिंगणात एवढे मात्र आज निश्चित झाले..Ichalkaranji Mahayuti : इचलकरंजी महापालिकेसाठी महायुतीची चक्रे फिरू लागली; भाजप-शिवसेना युतीचे स्पष्ट संकेत.आज ‘जनसुराज्य’कडे माजी महापौर उदय साळोखे, माजी स्थायी समिती सभापती जितू सलगर, माजी नगरसवेक महेश बराले, सुभाष रामुगडे, रमेश पुरेकर, अजिंक्य अशोक जाधव, सुभाष शिंदे, इंद्रजित शिंदे यांच्यासह ५० ते ५२ जण मुलाखतीसाठी उपस्थित होते. .शिवाजी पार्कातील एका हॉटेलमध्ये या मुलाखती झाल्या. जागा वाटपाचा महायुतीतील तिढा सुटल्यानंतर प्रत्यक्ष ‘जनसुराज्य’च्या वाट्याला किती जागा येतील, हे निश्चित होईल. किमान चार ते पाच जागा या पक्षाला मिळतील, असा अंदाज आहे..Ichalkaranji Election : जिंकण्याची क्षमता पाहूनच जागा मागा; शिवेंद्रराजे भोसले यांचे मित्रपक्षांना स्पष्ट आवाहन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.