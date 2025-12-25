कोल्हापूर

Kolhapur Election : महायुतीतील गणित बदलतेय? जनसुराज्यकडे इच्छुकांची गर्दी, विनय कोरे यांच्या मुलाखती चर्चेत

Janasurajya Attracts Aspirants Ahead of Civic Polls : महायुतीतील भाजप कोट्यातून किमान ५–६ जागांसाठी जनसुराज्यचे प्रयत्न सुरू, माजी महापौर, स्थायी समिती सभापतींसह ५०हून अधिक इच्छुक मुलाखतीस उपस्थित. जागावाटपाचा तिढा सुटल्यानंतरच जनसुराज्यच्या वाट्याला येणाऱ्या जागा निश्चित
Janasurajya Attracts Aspirants Ahead of Civic Polls

Janasurajya Attracts Aspirants Ahead of Civic Polls

sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

कोल्हापूर : एकेकाळी कोल्हापूर महापालिकेच्या राजकारणात सत्तेत राहिलेल्या जनसुराज्य शक्ती पक्षाकडून आज अचानक इच्छुकांच्या मुलाखती घेण्यात आल्या. यात अनेक दिग्गज उमेदवारांनी मुलाखती दिल्या. पक्षाचे संस्थापक आमदार डॉ. विनय कोरे, आमदार अशोकराव माने, प्रदेशाध्यक्ष समित कदम यांनी या मुलाखती घेतल्या.

Loading content, please wait...
Kolhapur
political
election
Muncipal corporation
political parties
Political Controversy
muncipal corporation election
Mahayuti

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com